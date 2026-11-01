El fútbol argentino vivirá una jornada de máxima tensión este domingo 1 de noviembre, cuando Boca Juniors y River Plate disputen un nuevo Superclásico en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. Más allá de la histórica rivalidad entre los dos clubes más grandes del país, este cruce asoma determinante en la lucha por el título local y en el reparto de boletos hacia las copas continentales de 2027.

Boca Juniors afronta el compromiso con la moral en alto tras imponerse 1-0 a Independiente en Avellaneda. Con esa victoria, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se mantienen firmes en la parte alta de la Zona A del Clausura con 27 unidades y comparten la cima de la tabla anual junto a Argentinos Juniors con 57 puntos. El conjunto xeneize atraviesa un presente futbolístico notable que busca redondear, asegurando su pase a la Copa Libertadores 2027, ganando el clásico y coronándose en la Copa Sudamericana, certamen donde ya es finalista.

River Plate, por su parte, saltará al terreno boquense con la necesidad imperiosa de sumar a tres para no perder pisada en sus objetivos del año. El elenco millonario llega respaldado por su reciente triunfo 1-0 ante Racing en el Monumental. Bajo la dirección técnica de Leonardo Ponzio, River intenta consolidar su funcionamiento colectivo; hoy registra 52 unidades en la tabla anual y 23 puntos en la Zona B del Clausura, cifras que lo tienen en plena pelea por asegurar su boleto directo a la próxima Copa Libertadores.

¿Dónde ver superclásico Boca Juniors vs. River Plate?

En Argentina, el superclásico Boca y River será transmitido EN VIVO por TNT Sports y ESPN Premium. Por streaming, sigue este emocionante compromiso ONLINE por Disney+ Premium y MAX. En Estados Unidos, sigue el duelo por FOX Deportes, FOX One, ViX, Fanatiz y fuboTV.

Argentina: TNT Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium y MAX

Bolivia: Disney+ Premium

Perú: Disney+ Premium

Ecuador: Disney+ Premium

Colombia: Disney+ Premium

Chile: Disney+ Premium

Paraguay: Disney+ Premium

Venezuela: Disney+ Premium

España: Movistar+

Uruguay: Disney+ Premium

México: Disney+ Premium

Estados Unidos: Fanatiz, FOX Deportes, ViX, FOX One y fuboTV

LA BOCA, BUENOS AIRES (ARGENTINA), 1/11/2026. Canales de TV para ver EN VIVO GRATIS la transmisión del superclásico Boca Juniors vs. River Plate que se realizará en La Bombonera. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora juega Boca vs. River?

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura se disputará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

México (CDMX): 12:00 horas

Perú: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

España: 19.00 horas

Horarios del Boca vs. River en Estados Unidos

Para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, programado para el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 15:00 (hora de Argentina) en La Bombonera, ten en cuenta un detalle clave: esa misma madrugada finaliza el horario de verano (Daylight Saving Time) en Estados Unidos, por lo que los relojes se atrasan una hora y entra en vigor el horario estándar de invierno (Standard Time).

Zona horaria Horario de invierno (Standard Time) Ciudades representativas Hora del partido Eastern EST (UTC-5) Miami, Nueva York, Washington D.C., Atlanta 13:00 horas Central CST (UTC-6) Chicago, Houston, Dallas, Nueva Orleans 12:00 horas Mountain MST (UTC-7) Denver, Salt Lake City, Phoenix*. 11:00 horas Pacific PST (UTC-8) Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas. 10:00 horas

*La mayor parte de Arizona no cambia de hora a lo largo del año, pero al comenzar el horario estándar queda alineada con el horario MST (11:00 AM).

Este domingo 1 de noviembre de 2026, Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro concentra la atención de millones de aficionados que buscan seguir la transmisión EN VIVO y ONLINE desde Argentina, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En territorio argentino, el partido se podrá ver por TNT Sports y ESPN Premium, señales que requieren la contratación del Pack Fútbol a través de los operadores de televisión por cable; además, los servicios digitales de Flow, DGO y Telecentro Play permiten acceder al compromiso por internet. Para quienes siguen el campeonato desde el extranjero, las alternativas pueden incluir ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y AFA Play, según el país y los derechos de transmisión disponibles. En Estados Unidos, los aficionados también pueden consultar la programación de FOX Deportes y las opciones de streaming de fuboTV, además de la disponibilidad de TyC Sports en los servicios autorizados de cada región. Es importante comprobar la señal correspondiente al país desde el que se desea ver el encuentro, ya que los derechos audiovisuales varían según el territorio. No recomendamos utilizar páginas como Fútbol Libre o Pelota Libre, debido a que no son plataformas oficiales de transmisión y pueden ofrecer emisiones sin autorización, además de representar riesgos de seguridad para los usuarios. (VIDEO DE X: @BocaJrsOficial)