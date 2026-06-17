Panamá tiene una cita con la historia este miércoles 17 de junio cuando enfrente a Ghana en su debut por la Jornada 1 del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá), desde las 18:00 horas de Ciudad de Panamá (7:00 p.m. ET y 4:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un estreno que marcará el comienzo del camino de los Canaleros y las Estrellas Negras en la justa mundialista que se lleva a cabo en Norteamérica.

En Panamá, el partido Panamá vs. Ghana por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 podrá verse a través de RPC, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, FOX y diversas plataformas digitales que ofrecerán la cobertura completa del estreno de la vigente campeona del mundo.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Chilevisión, América TV, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.

En Bolivia, el encuentro podrá verse por Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el debut de los panameños y ghaneses en la Copa Mundial FIFA 2026.

La selección de Panamá afronta un nuevo desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Ghana. (Foto: Imagen creada por Mix MAG usando Gemini)

¿A qué hora juega y qué canal transmite Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?

PAÍS HORARIO CANALES TV STREAMING España 01:00 (jueves 18) Movistar+ DAZN Spain y DAZN Mundial Estados Unidos (ET) 19:00 FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 FOX One, Peacock TV y fuboTV Estados Unidos (PT) 16:00 FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 FOX One, Peacock TV y fuboTV Argentina 20:00 DIRECTV Sports Argentina DGO, Flow y Paramount+ Colombia 18:00 DIRECTV Sports Colombia y Radio Nacional de Colombia DGO y Paramount+ Chile 20:00 DIRECTV Sports Chile DGO y Paramount+ Ecuador 18:00 DIRECTV Sports Ecuador DGO y Paramount+ Perú 18:00 DIRECTV Sports Perú DGO y Paramount+ Uruguay 20:00 DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV y Paramount+ Venezuela 19:00 Televen y DIRECTV Sports Venezuela DGO e Inter Bolivia 21:00 Tigo Sports Bolivia y Entel TV — Paraguay 21:00 GEN, Trece — Panamá 20:00 RPC TV, Tigo Sports Panamá y FOX Panamá TVMax y Medcom GO Costa Rica 17:00 — FOX+ Honduras 17:00 Tigo Sports Honduras y FOX Honduras — Guatemala 17:00 Tigo Sports Guatemala — El Salvador 17:00 Tigo Sports El Salvador — Nicaragua 17:00 Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y FOX Nicaragua — República Dominicana 19:00 Pio Deportes — México 17:00 Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas ViX y Azteca Deportes Brasil 20:00 — Disney+ Premium Brazil y CazéTV

Canales de FOX y Telemundo para ver Panamá vs. Ghana en Estados Unidos

Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FOX y FS1 tendrán la cobertura en inglés. Además, Peacock TV, FOX One y fuboTV transmitirán el encuentro mediante streaming.

Ciudad / Estado Telemundo FOX Streaming Nueva York, NY Canal 47 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV Miami, FL Canal 51 FOX 7 Peacock TV, FOX One, fuboTV Orlando, FL Canal 31 FOX 35 Peacock TV, FOX One, fuboTV Tampa, FL Canal 49 FOX 13 Peacock TV, FOX One, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV Chicago, IL Canal 44 FOX 32 Peacock TV, FOX One, fuboTV Dallas, TX Canal 39 FOX 4 Peacock TV, FOX One, fuboTV Houston, TX Canal 47 FOX 26 Peacock TV, FOX One, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 FOX 11 Peacock TV, FOX One, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39 FOX 10 Peacock TV, FOX One, fuboTV Las Vegas, NV Canal 39 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV San Francisco, CA Canal 48 FOX 2 Peacock TV, FOX One, fuboTV Seattle, WA Canal 7.4 FOX 13 Peacock TV, FOX One, fuboTV Denver, CO Canal 25 FOX 31 Peacock TV, FOX One, fuboTV Washington D.C. Canal 44 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV

La selección panameña debuta en la máxima cita internacional. Descubra dónde ver Panamá vs. Ghana en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026 en televisión abierta, canales de TV online y horarios oficiales. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Horarios, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Ghana por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido: Panamá vs. Ghana

Panamá vs. Ghana Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo L)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo L) Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026

Miércoles, 17 de junio de 2026 Hora: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos); 20:00 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 19:00 (Bolivia y Venezuela); 18:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 17:00 (México y Centroamérica)

7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos); 20:00 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 19:00 (Bolivia y Venezuela); 18:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 17:00 (México y Centroamérica) Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1

FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV

FOX One, Peacock TV y fuboTV Estadio: BMO Field

BMO Field Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá

Toronto, Ontario, Canadá Capacidad: +30,000 espectadores

Panamá participa por segunda vez en su historia en una Copa del Mundo y clasificaron directamente después de una impresionante racha en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ghana, por su parte, llegan al Mundial 2026 bajo el liderazgo de su flamante entrenador Carlos Queiroz pese a fallar en conseguir su boleto en la edición 2025 de la Copa Africana de Naciones.

Panamá y Ghana se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo L desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RPC TV, TVMAX, TIGo Sports, Medcom Go, Telemetro, TVN, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE ECO PANAMÁ TV EN X DE @EcoPanamaTV)