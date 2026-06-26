Vive toda la emoción de la Jornada 3 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el encuentro entre las selecciones de Francia y Noruega por el Grupo I que se disputará este viernes 26 de junio a partir de las 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro . Si te encuentras en Estados Unidos, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido Francia vs. Noruega en vivo, online y en directo en idioma español e inglés, para que no te pierdas ningún detalle y apoyes a tu equipo favorito por el liderato de su sector desde Texas, California y/o Florida.

Conoce cuáles son los canales de TV para ver el partido entre Francia vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este viernes 26 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Depor)

¿En qué canal ver el partido Francia vs. Noruega por el Mundial 2026 en vivo desde Texas, California y Florida?

Francia vs. Noruega Horario de EE.UU. Canales TV en español e inglés Streaming en español e inglés Texas 2:00 p.m. CT (Tiempo del Centro/CDT) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) FOX One/FOX Sports App, FuboTV, Hulu+ Live TV y YouTube California 12:00 p.m. PT (Los Ángeles/PDT) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) Tubi y Peacock Florida 3:00 p.m. ET (zona horaria del este, EDT/EST, incluyendo Miami y Orlando) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) FOX One, Peacock y Tubi

¿Qué canales transmiten el partido Francia vs. Noruega por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos?

FS1

Telemundo

Telemundo App

FOX

Peacock

FOX One

Universo

Telexitos

fuboTV

Tubi

Futbol de Primera Radio

Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Francia vs. Noruega por la Copa Mundial 2026. (Foto: FRANCK FIFE / AFP y Composición Canva - Mag)

¿Cómo están las posiciones del Grupo I del Mundial 2026?

Tabla de posiciones del Grupo I

Equipos PJ G E P GF GC DG Puntos 1- Francia 2 2 0 0 6 1 5 6 2- Noruega 2 2 0 0 7 3 4 6 3- Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 4- Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0