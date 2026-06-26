Vive toda la emoción de la Jornada 3 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el encuentro entre las selecciones de Francia y Noruega por el Grupo I que se disputará este viernes 26 de junio a partir de las 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro. Si te encuentras en Estados Unidos, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido Francia vs. Noruega en vivo, online y en directo en idioma español e inglés, para que no te pierdas ningún detalle y apoyes a tu equipo favorito por el liderato de su sector desde Texas, California y/o Florida.
¿En qué canal ver el partido Francia vs. Noruega por el Mundial 2026 en vivo desde Texas, California y Florida?
|Francia vs. Noruega
|Horario de EE.UU.
|Canales TV en español e inglés
|Streaming en español e inglés
|Texas
|2:00 p.m. CT (Tiempo del Centro/CDT)
|FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)
|FOX One/FOX Sports App, FuboTV, Hulu+ Live TV y YouTube
|California
|12:00 p.m. PT (Los Ángeles/PDT)
|FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)
|Tubi y Peacock
|Florida
|3:00 p.m. ET (zona horaria del este, EDT/EST, incluyendo Miami y Orlando)
|FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)
|FOX One, Peacock y Tubi
¿Qué canales transmiten el partido Francia vs. Noruega por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos?
- FS1
- Telemundo
- Telemundo App
- FOX
- Peacock
- FOX One
- Universo
- Telexitos
- fuboTV
- Tubi
- Futbol de Primera Radio
¿Cómo están las posiciones del Grupo I del Mundial 2026?
Tabla de posiciones del Grupo I
|Equipos
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1- Francia
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2- Noruega
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3- Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4- Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0