La tercera fecha del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026 tendrá un duelo imperdible entre Francia y Noruega, dos selecciones que llegan con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El encuentro se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio Boston, donde ambos equipos buscarán cerrar la fase de grupos con una victoria antes de los octavos de final.
Si quieres saber dónde ver Francia vs. Noruega EN VIVO, qué canales transmitirán el partido, a qué hora comienza en cada país y cuáles serían las posibles alineaciones, aquí encontrarás toda la información.
¿A qué hora juega Francia vs. Noruega hoy?
Francia enfrenta a Noruega este viernes 26 de junio en el Estadio Boston, por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El partido comenzará en los siguientes horarios:
|País
|Hora
|Argentina
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Chile
|15:00
|Perú
|14:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Venezuela
|15:00
|Bolivia
|15:00
|Paraguay
|15:00
|México (CDMX)
|13:00
|Estados Unidos (ET)
|15:00
|Estados Unidos (PT)
|12:00
|España
|21:00
¿Qué canal transmite Francia vs. Noruega EN VIVO por TV y online?
El partido contará con diferentes opciones de transmisión según el país:
|País
|Canal de TV
|Streaming
|Perú
|América TV (señal abierta y gratis) y DSports
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Chile
|Chilevisión (señal abierta y gratis) y DSports
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Argentina
|DSports
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Uruguay
|DSports
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Ecuador
|DSports
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Venezuela
|DSports
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Colombia
|DSports
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Paraguay
|Tigo Sports
|Tigo Sports App y DGO
|Bolivia
|Tigo Sports
|Tigo Sports App
|México
|Canal con derechos oficiales
|VIX Premium
|Estados Unidos
|FOX y FS1
|FOX Sports App y servicios de TV por streaming
Posibles formaciones de Francia vs. Noruega
Francia:Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Camavinga, Griezzmann; Dembélé, Mbappé y Kolo Muani.
Noruega:Nyland; Ryerson, Ajer, Østigård, Wolfe; Berge, Aursnes, Thorsby; Ødegaard, Haaland y Sørloth.