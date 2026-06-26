La tercera fecha del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026 tendrá un duelo imperdible entre Francia y Noruega, dos selecciones que llegan con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El encuentro se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio Boston, donde ambos equipos buscarán cerrar la fase de grupos con una victoria antes de los octavos de final.

Si quieres saber dónde ver Francia vs. Noruega EN VIVO, qué canales transmitirán el partido, a qué hora comienza en cada país y cuáles serían las posibles alineaciones, aquí encontrarás toda la información.

¿A qué hora juega Francia vs. Noruega hoy?

Francia enfrenta a Noruega este viernes 26 de junio en el Estadio Boston, por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El partido comenzará en los siguientes horarios:

País Hora Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Chile 15:00 Perú 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Venezuela 15:00 Bolivia 15:00 Paraguay 15:00 México (CDMX) 13:00 Estados Unidos (ET) 15:00 Estados Unidos (PT) 12:00 España 21:00

¿Qué canal transmite Francia vs. Noruega EN VIVO por TV y online?

El partido contará con diferentes opciones de transmisión según el país:

País Canal de TV Streaming Perú América TV (señal abierta y gratis) y DSports Disney+ Plan Premium y DGO Chile Chilevisión (señal abierta y gratis) y DSports Disney+ Plan Premium y DGO Argentina DSports Disney+ Plan Premium y DGO Uruguay DSports Disney+ Plan Premium y DGO Ecuador DSports Disney+ Plan Premium y DGO Venezuela DSports Disney+ Plan Premium y DGO Colombia DSports Disney+ Plan Premium y DGO Paraguay Tigo Sports Tigo Sports App y DGO Bolivia Tigo Sports Tigo Sports App México Canal con derechos oficiales VIX Premium Estados Unidos FOX y FS1 FOX Sports App y servicios de TV por streaming

Posibles formaciones de Francia vs. Noruega

Francia:Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Camavinga, Griezzmann; Dembélé, Mbappé y Kolo Muani.

Noruega:Nyland; Ryerson, Ajer, Østigård, Wolfe; Berge, Aursnes, Thorsby; Ødegaard, Haaland y Sørloth.