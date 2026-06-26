Francia y Noruega se enfrentan por la tercera fecha del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Francia y Noruega se enfrentan por la tercera fecha del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
mailJorge Villanes

La tercera fecha del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026 tendrá un duelo imperdible entre Francia y Noruega, dos selecciones que llegan con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El encuentro se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio Boston, donde ambos equipos buscarán cerrar la fase de grupos con una victoria antes de los octavos de final.

Si quieres saber dónde ver Francia vs. Noruega EN VIVO, qué canales transmitirán el partido, a qué hora comienza en cada país y cuáles serían las posibles alineaciones, aquí encontrarás toda la información.

¿A qué hora juega Francia vs. Noruega hoy?

Francia enfrenta a Noruega este viernes 26 de junio en el Estadio Boston, por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El partido comenzará en los siguientes horarios:

PaísHora
Argentina16:00
Uruguay16:00
Chile15:00
Perú14:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Venezuela15:00
Bolivia15:00
Paraguay15:00
México (CDMX)13:00
Estados Unidos (ET)15:00
Estados Unidos (PT)12:00
España21:00

¿Qué canal transmite Francia vs. Noruega EN VIVO por TV y online?

El partido contará con diferentes opciones de transmisión según el país:

PaísCanal de TVStreaming
PerúAmérica TV (señal abierta y gratis) y DSportsDisney+ Plan Premium y DGO
ChileChilevisión (señal abierta y gratis) y DSportsDisney+ Plan Premium y DGO
ArgentinaDSportsDisney+ Plan Premium y DGO
UruguayDSportsDisney+ Plan Premium y DGO
EcuadorDSportsDisney+ Plan Premium y DGO
VenezuelaDSportsDisney+ Plan Premium y DGO
ColombiaDSportsDisney+ Plan Premium y DGO
ParaguayTigo SportsTigo Sports App y DGO
BoliviaTigo SportsTigo Sports App
MéxicoCanal con derechos oficialesVIX Premium
Estados UnidosFOX y FS1FOX Sports App y servicios de TV por streaming

Posibles formaciones de Francia vs. Noruega

Francia:Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Camavinga, Griezzmann; Dembélé, Mbappé y Kolo Muani.

Noruega:Nyland; Ryerson, Ajer, Østigård, Wolfe; Berge, Aursnes, Thorsby; Ødegaard, Haaland y Sørloth.

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