Estados Unidos y Paraguay protagonizan uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará este viernes 12 de junio en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) y marcará el debut de ambas selecciones en el torneo más importante del fútbol.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino buscará aprovechar la localía para comenzar con una victoria ante una selección paraguaya que regresa a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Si vives en Texas, California, Florida o cualquier otro estado de EE. UU., aquí te contamos dónde ver el partido EN VIVO por televisión y streaming, además de los horarios oficiales en Estados Unidos y los principales países de habla hispana.

¿En qué canales de EE. UU. ver Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las señales oficiales que poseen los derechos de transmisión del Mundial 2026.

Transmisión en español

Telemundo

Universo

Peacock (streaming)

Transmisión en inglés

FOX

FS1 (Fox Sports 1)

Peacock ofrecerá la transmisión en vivo de todos los partidos del Mundial 2026 para los usuarios suscritos a la plataforma, mientras que Telemundo y Universo llevarán la cobertura en español para la audiencia hispana.

Horarios en Estados Unidos por zona horaria

Ciudad / Zona Hora Nueva York, Miami (ET) 9:00 p. m. Florida (ET) 9:00 p. m. Texas (CT) 8:00 p. m. Denver (MT) 7:00 p. m. Los Ángeles, California (PT) 6:00 p. m. Seattle (PT) 6:00 p. m.

Horarios de Estados Unidos vs. Paraguay en países hispanohablantes

El partido entre Estados Unidos y Paraguay comenzará en distintos horarios según el país desde donde se siga la transmisión.

País Hora México 7:00 p. m. Guatemala 7:00 p. m. Honduras 7:00 p. m. El Salvador 7:00 p. m. Nicaragua 7:00 p. m. Costa Rica 7:00 p. m. Panamá 8:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. Bolivia 9:00 p. m. Chile 9:00 p. m. Paraguay 10:00 p. m. Uruguay 10:00 p. m. Argentina 10:00 p. m. España 3:00 a. m. del sábado 13 de junio