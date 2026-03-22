El Spotify Camp Nou, será escenario de un partido imperdible. Sí, no es broma. El duelo FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Jornada 29 de LaLiga 2026 se disputará ahí este domingo 22 de marzo. Para que sepas qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota. Aprovecha la oportunidad.
Con el fin de que recibas la más completa información posible, te cuento que el cuadro azulgrana afrontará el duelo tras haber vencido 5-2 al Sevilla en la fecha anterior del certamen. El conjunto visitante, por otro lado, llega al compromiso luego de haber igualado 1-1 con el Levante, también en la jornada pasada.
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano?
Este 22 de marzo de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Fecha 29 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- México: Sky Sports México, Sky+, izzi
- Francia: beIN Sports 3, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: ESPN3 Brazil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Puerto Rico: ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM
- Honduras: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- Panamá: Bluu, Rush Sports, Sky Sports Norte
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte