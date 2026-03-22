El Spotify Camp Nou, será escenario de un partido imperdible. Sí, no es broma. El duelo FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Jornada 29 de LaLiga 2026 se disputará ahí este domingo 22 de marzo. Para que sepas qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota. Aprovecha la oportunidad.

Con el fin de que recibas la más completa información posible, te cuento que el cuadro azulgrana afrontará el duelo tras haber vencido 5-2 al Sevilla en la fecha anterior del certamen. El conjunto visitante, por otro lado, llega al compromiso luego de haber igualado 1-1 con el Levante, también en la jornada pasada.

El partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026 es de los más atractivos que hay este domingo 22 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano?

Este 22 de marzo de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Fecha 29 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

México: Sky Sports México, Sky+, izzi

Francia: beIN Sports 3, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Brasil: ESPN3 Brazil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Puerto Rico: ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Bluu, Rush Sports, Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte