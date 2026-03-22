El Barcelona de Lamine Yamal vuelve a escena este domingo 22 de marzo para enfrentar al Rayo Vallecano en un duelo clave por la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025/26 . El partido se disputará desde las 14:00 horas (hora en España) en el Spotify Camp Nou, donde los azulgranas buscarán dar un paso más hacia el título en una recta final que promete máxima tensión.

El conjunto catalán llega como líder sólido del campeonato con 67 puntos, respaldado por un gran rendimiento en la segunda vuelta. Su más reciente presentación fue una contundente victoria por 5-2 ante el Sevilla FC, en un partido donde volvió a destacar su poder ofensivo y el impacto de jóvenes figuras como Lamine Yamal, que se consolida como una de las grandes revelaciones del torneo.

Enfrente estará un Rayo Vallecano necesitado de puntos, ubicado en la parte baja de la tabla con 31 unidades y con la urgencia de dar la sorpresa en uno de los escenarios más complicados del fútbol español. El antecedente de la primera vuelta, que terminó 1-1 en Vallecas, demuestra que los madrileños pueden competir de igual a igual, por lo que se espera un encuentro más disputado de lo que indica la clasificación.

Barcelonismo puro y duro 💙❤️ pic.twitter.com/ZrJT2tVzLj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2026

¿A qué hora ver EN VIVO el Barcelona vs. Rayo Vallecano en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Barcelona vs. Rayo Vallecano por la fecha 29 de LaLiga este domingo 22 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 am

Estados Unidos (CT): 8:00 am

Estados Unidos (MT): 7:00 am

Estados Unidos (PT): 6:00 am

España: 2:00 pm

México (CDMX): 7:00 am

Puerto Rico: 9:00 am

República Dominicana: 9:00 am

Panamá: 8:00 am

Costa Rica: 7:00 am

El Salvador: 7:00 am

Guatemala: 7:00 am

Honduras: 7:00 am

Nicaragua: 7:00 am

Argentina: 10:00 am

Brasil (Brasilia): 10:00 am

Uruguay: 10:00 am

Chile (Santiago): 10:00 am

Paraguay: 10:00 am

Bolivia: 9:00 am

Venezuela: 9:00 am

Ecuador: 8:00 am

Perú: 8:00 am

Colombia: 8:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el Barcelona vs. Rayo Vallecano?

Este domingo 22 de marzo de 2026 se podrá ver el Barcelona vs. Rayo Vallecano por la fecha 29 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV

ESPN, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV España: Movistar+, M+ LaLiga

Movistar+, M+ LaLiga México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Bolivia: DIRECTV Sports y DGO

DIRECTV Sports y DGO Brasil: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Centroamérica: Sky Sports