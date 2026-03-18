Consulta cuáles son los canales de TV que transmiten el juego de FC Barcelona vs. Newcastle United vuelta, por los octavos de final de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Consulta cuáles son los canales de TV que transmiten el juego de FC Barcelona vs. Newcastle United vuelta, por los octavos de final de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Todo listo para conocer a un nuevo equipo que clasifique a los cuartos de final. Este miércoles 18 de marzo, FC Barcelona recibirá a Newcastle United en el Spotify Camp Nou, encuentro que será el primero de esta jornada y en donde los blaugranas tienen al obligación de obtener un triunfo para pasar a la siguiente fase. En la ida, españoles e ingleses igualaron 1-1 en St’ James Park y esta vuelta promete ser de pronóstico reservado. A continuación, te dejo con los canales de TV que van a transmitir este duelo de Barcelona vs. Newcastle vuelta por octavos de final de la Champions League 2026.

Barcelona y Newcastle se miden por el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 (Foto: Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)
Barcelona y Newcastle se miden por el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 (Foto: Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Newcastle United EN VIVO por UEFA Champions League 2026?

Para seguir el partido entre FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO por octavos de final vuelta de la UEFA Champions League 2026, la transmisión estará disponible en:

Europa

  • España: La cobertura completa estará en Movistar Plus. Los canales específicos serán Movistar Liga de Campeones y, para locales públicos autorizados, Movistar LaLiga TV Bar.

Norteamérica

  • Estados Unidos: *Paramount+: Transmisión en inglés o DAZN: Señal disponible en inglés y español (compatible con dispositivos móviles).
  • México: El partido se podrá seguir exclusivamente a través de FOX One.

Centroamérica y El Caribe

  • Centroamérica: En países como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, la transmisión oficial corre por cuenta de ESPN.
  • El Caribe: Los aficionados podrán sintonizar el encuentro mediante la señal de Flow Sports.

FC Barcelona vs. Newcastle United por UEFA Champions League: horarios y canales

PaísHorarioCanal TV
España18:45 horasMovistar Liga de Campeones o Movistar Plus+
Estados Unidos1:45 p.m. ETParamount+ y DAZN
México11:45 hora CDMXFOX One
Argentina14:45 horasESPN y Disney Plus
Bolivia13:45 horasESPN y Disney Plus
Chile14:45 horasESPN y Disney Plus
Costa Rica12:45 horasESPN y Disney Plus
Colombia12:45 horasESPN y Disney Plus
Ecuador12:45 horasESPN y Disney Plus
El Salvador11:45 horasESPN y Disney Plus
Guatemala11:45 horasESPN y Disney Plus
Honduras11:45 horasESPN y Disney Plus
Paraguay14:45 horasESPN y Disney Plus
Perú12:45 horasESPN y Disney Plus
Uruguay14:45 horasESPN y Disney Plus
Venezuela13:45 horasESPN y Disney Plus

FC Barcelona vs. Newcastle United vuelta EN VIVO: hora, canal TV y dónde ver por Champions League

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026
  • Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, España.
  • Horario: 1:45 p.m. ET (USA) / 6:45 p.m. (España) / 11:45 a.m. (México)
  • Canal TV: Movistar Liga de Campeones (España) / FOX One (México)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España) / Amazon Prime / Claro Video (México)
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS