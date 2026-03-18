Todo listo para conocer a un nuevo equipo que clasifique a los cuartos de final. Este miércoles 18 de marzo, FC Barcelona recibirá a Newcastle United en el Spotify Camp Nou, encuentro que será el primero de esta jornada y en donde los blaugranas tienen al obligación de obtener un triunfo para pasar a la siguiente fase. En la ida, españoles e ingleses igualaron 1-1 en St’ James Park y esta vuelta promete ser de pronóstico reservado. A continuación, te dejo con los canales de TV que van a transmitir este duelo de Barcelona vs. Newcastle vuelta por octavos de final de la Champions League 2026.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Newcastle United EN VIVO por UEFA Champions League 2026?
Para seguir el partido entre FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO por octavos de final vuelta de la UEFA Champions League 2026, la transmisión estará disponible en:
Europa
- España: La cobertura completa estará en Movistar Plus. Los canales específicos serán Movistar Liga de Campeones y, para locales públicos autorizados, Movistar LaLiga TV Bar.
Norteamérica
- Estados Unidos: *Paramount+: Transmisión en inglés o DAZN: Señal disponible en inglés y español (compatible con dispositivos móviles).
- México: El partido se podrá seguir exclusivamente a través de FOX One.
Centroamérica y El Caribe
- Centroamérica: En países como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, la transmisión oficial corre por cuenta de ESPN.
- El Caribe: Los aficionados podrán sintonizar el encuentro mediante la señal de Flow Sports.
FC Barcelona vs. Newcastle United por UEFA Champions League: horarios y canales
|País
|Horario
|Canal TV
|España
|18:45 horas
|Movistar Liga de Campeones o Movistar Plus+
|Estados Unidos
|1:45 p.m. ET
|Paramount+ y DAZN
|México
|11:45 hora CDMX
|FOX One
|Argentina
|14:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|13:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|Chile
|14:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|Costa Rica
|12:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|12:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|12:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|El Salvador
|11:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|Guatemala
|11:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|Honduras
|11:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|Paraguay
|14:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|Perú
|12:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|14:45 horas
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|13:45 horas
|ESPN y Disney Plus
FC Barcelona vs. Newcastle United vuelta EN VIVO: hora, canal TV y dónde ver por Champions League
- Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026
- Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, España.
- Horario: 1:45 p.m. ET (USA) / 6:45 p.m. (España) / 11:45 a.m. (México)
- Canal TV: Movistar Liga de Campeones (España) / FOX One (México)
- Streaming: Movistar Plus+ (España) / Amazon Prime / Claro Video (México)