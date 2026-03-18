Todo listo para conocer a un nuevo equipo que clasifique a los cuartos de final. Este miércoles 18 de marzo, FC Barcelona recibirá a Newcastle United en el Spotify Camp Nou, encuentro que será el primero de esta jornada y en donde los blaugranas tienen al obligación de obtener un triunfo para pasar a la siguiente fase. En la ida, españoles e ingleses igualaron 1-1 en St’ James Park y esta vuelta promete ser de pronóstico reservado. A continuación, te dejo con los canales de TV que van a transmitir este duelo de Barcelona vs. Newcastle vuelta por octavos de final de la Champions League 2026 .

Barcelona y Newcastle se miden por el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 (Foto: Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Newcastle United EN VIVO por UEFA Champions League 2026?

Para seguir el partido entre FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO por octavos de final vuelta de la UEFA Champions League 2026, la transmisión estará disponible en:

Europa

España: La cobertura completa estará en Movistar Plus. Los canales específicos serán Movistar Liga de Campeones y, para locales públicos autorizados, Movistar LaLiga TV Bar.

Norteamérica

Estados Unidos: * Paramount+: Transmisión en inglés o DAZN: Señal disponible en inglés y español (compatible con dispositivos móviles).

* Transmisión en inglés o Señal disponible en inglés y español (compatible con dispositivos móviles). México: El partido se podrá seguir exclusivamente a través de FOX One.

Centroamérica y El Caribe

Centroamérica: En países como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, la transmisión oficial corre por cuenta de ESPN .

En países como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, la transmisión oficial corre por cuenta de . El Caribe: Los aficionados podrán sintonizar el encuentro mediante la señal de Flow Sports.

FC Barcelona vs. Newcastle United por UEFA Champions League: horarios y canales

País Horario Canal TV España 18:45 horas Movistar Liga de Campeones o Movistar Plus+ Estados Unidos 1:45 p.m. ET Paramount+ y DAZN México 11:45 hora CDMX FOX One Argentina 14:45 horas ESPN y Disney Plus Bolivia 13:45 horas ESPN y Disney Plus Chile 14:45 horas ESPN y Disney Plus Costa Rica 12:45 horas ESPN y Disney Plus Colombia 12:45 horas ESPN y Disney Plus Ecuador 12:45 horas ESPN y Disney Plus El Salvador 11:45 horas ESPN y Disney Plus Guatemala 11:45 horas ESPN y Disney Plus Honduras 11:45 horas ESPN y Disney Plus Paraguay 14:45 horas ESPN y Disney Plus Perú 12:45 horas ESPN y Disney Plus Uruguay 14:45 horas ESPN y Disney Plus Venezuela 13:45 horas ESPN y Disney Plus

FC Barcelona vs. Newcastle United vuelta EN VIVO: hora, canal TV y dónde ver por Champions League

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Miércoles 18 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, España.

Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, España. Horario: 1:45 p.m. ET (USA) / 6:45 p.m. (España) / 11:45 a.m. (México)

1:45 p.m. ET (USA) / 6:45 p.m. (España) / 11:45 a.m. (México) Canal TV: Movistar Liga de Campeones (España) / FOX One (México)

Movistar Liga de Campeones (España) / FOX One (México) Streaming: Movistar Plus+ (España) / Amazon Prime / Claro Video (México)