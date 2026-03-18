Revisa esta nota para que sepas en qué canal se puede ver el FC Barcelona - Newcastle United EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Gestión Mix)
César Quispe Alcócer

Este miércoles 18 de marzo hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque jugarán el FC Barcelona y el Newcastle United por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El escenario del vibrante encuentro será el Spotify Camp Nou. Si te interesa saber a qué hora iniciará el encuentro y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO en distintas partes del mundo, llegaste a la nota correcta.

Pero antes de brindarte la información prometida, te cuento que en el encuentro de ida ambas escuadras acabaron empatando 1-1, por lo que la llave está abierta. Para el cuadro inglés, anotó Harvey Barnes a los 86’, mientras que, para el conjunto culé, marcó Lamine Yamal a los 90+6’.

El partido FC Barcelona - Newcastle United ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona - Newcastle United en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona - Newcastle United por la Champions League este miércoles 18 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 1:45 pm
  • Estados Unidos (CT): 12:45 pm            
  • Estados Unidos (MT): 11:45 am
  • Estados Unidos (PT): 10:45 am
  • México (CDMX): 11:45 am
  • España: 6:45 pm
  • Puerto Rico: 1:45 pm
  • República Dominicana: 1:45 pm
  • Panamá: 12:45 pm
  • Costa Rica: 11:45 am
  • El Salvador: 11:45 am       
  • Guatemala: 11:45 am
  • Honduras: 11:45 am
  • Nicaragua: 11:45 am
  • Argentina: 2:45 pm
  • Brasil (Brasilia): 2:45 pm
  • Uruguay: 2:45 pm
  • Chile (Santiago): 2:45 pm
  • Paraguay: 2:45 pm
  • Bolivia: 1:45 pm
  • Venezuela: 1:45 pm
  • Ecuador: 12:45 pm
  • Perú: 12:45 pm
  • Colombia: 12:45 pm

Alineaciones posibles del FC Barcelona - Newcastle United

  • FC Barcelona: J. García, G. Martín, P. Cubarsí, R. Araujo, J. Cancelo, M. Bernal, Pedri, F. López, Raphinha, L. Yamal y R. Lewandowski.
  • Newcastle United: A. Ramsdale, L. Hall, D. Burn, M. Thiaw, K. Trippier, Joelinton, S. Tonali, J. Ramsey, H. Barnes, W. Osula y A. Elanga.

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona - Newcastle United?

Este miércoles 18 de marzo se podrá ver el FC Barcelona - Newcastle United por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW, ViX
  • México: FOX One
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones
  • Francia: Canal+ Foot, Canal+ Live 4, myCANAL
  • Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
  • Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: TNT Brasil, TNT Go, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

