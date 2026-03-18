Este miércoles 18 de marzo hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque jugarán el FC Barcelona y el Newcastle United por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El escenario del vibrante encuentro será el Spotify Camp Nou. Si te interesa saber a qué hora iniciará el encuentro y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO en distintas partes del mundo, llegaste a la nota correcta.
Pero antes de brindarte la información prometida, te cuento que en el encuentro de ida ambas escuadras acabaron empatando 1-1, por lo que la llave está abierta. Para el cuadro inglés, anotó Harvey Barnes a los 86’, mientras que, para el conjunto culé, marcó Lamine Yamal a los 90+6’.
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona - Newcastle United en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego FC Barcelona - Newcastle United por la Champions League este miércoles 18 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 1:45 pm
- Estados Unidos (CT): 12:45 pm
- Estados Unidos (MT): 11:45 am
- Estados Unidos (PT): 10:45 am
- México (CDMX): 11:45 am
- España: 6:45 pm
- Puerto Rico: 1:45 pm
- República Dominicana: 1:45 pm
- Panamá: 12:45 pm
- Costa Rica: 11:45 am
- El Salvador: 11:45 am
- Guatemala: 11:45 am
- Honduras: 11:45 am
- Nicaragua: 11:45 am
- Argentina: 2:45 pm
- Brasil (Brasilia): 2:45 pm
- Uruguay: 2:45 pm
- Chile (Santiago): 2:45 pm
- Paraguay: 2:45 pm
- Bolivia: 1:45 pm
- Venezuela: 1:45 pm
- Ecuador: 12:45 pm
- Perú: 12:45 pm
- Colombia: 12:45 pm
Alineaciones posibles del FC Barcelona - Newcastle United
- FC Barcelona: J. García, G. Martín, P. Cubarsí, R. Araujo, J. Cancelo, M. Bernal, Pedri, F. López, Raphinha, L. Yamal y R. Lewandowski.
- Newcastle United: A. Ramsdale, L. Hall, D. Burn, M. Thiaw, K. Trippier, Joelinton, S. Tonali, J. Ramsey, H. Barnes, W. Osula y A. Elanga.
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona - Newcastle United?
Este miércoles 18 de marzo se podrá ver el FC Barcelona - Newcastle United por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW, ViX
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones
- Francia: Canal+ Foot, Canal+ Live 4, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, TNT Go, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte