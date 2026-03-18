¡Se viene un partido de infarto! Estoy hablando del FC Barcelona vs. Newcastle United por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Spotify Camp Nou será el escenario del vibrante compromiso que se disputará este miércoles 18 de marzo. Como se trata de un encuentro imperdible, en esta nota se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Pero antes de brindarte la información prometida, te cuento que en el encuentro de ida ambas escuadras acabaron empatando 1-1, por lo que la llave está abierta. Para el cuadro inglés, anotó Harvey Barnes a los 86’, mientras que, para el conjunto culé, marcó Lamine Yamal a los 90+6’.

El partido FC Barcelona vs. Newcastle United promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona - Newcastle United en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona - Newcastle United por la Champions League este miércoles 18 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 1:45 pm

Estados Unidos (CT): 12:45 pm

Estados Unidos (MT): 11:45 am

Estados Unidos (PT): 10:45 am

México (CDMX): 11:45 am

España: 6:45 pm

Puerto Rico: 1:45 pm

República Dominicana: 1:45 pm

Panamá: 12:45 pm

Costa Rica: 11:45 am

El Salvador: 11:45 am

Guatemala: 11:45 am

Honduras: 11:45 am

Nicaragua: 11:45 am

Argentina: 2:45 pm

Brasil (Brasilia): 2:45 pm

Uruguay: 2:45 pm

Chile (Santiago): 2:45 pm

Paraguay: 2:45 pm

Bolivia: 1:45 pm

Venezuela: 1:45 pm

Ecuador: 12:45 pm

Perú: 12:45 pm

Colombia: 12:45 pm