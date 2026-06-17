Colombia, liderada por figuras de élite como Luis Díaz y James Rodríguez, debutará en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México este miércoles 17 de junio, a partir de las 9:00 p.m. (hora de Colombia) y las 8:00 p.m. (hora de México) . El equipo de Néstor Lorenzo abrirá su participación en el Grupo K, donde también compiten la Portugal de Cristiano Ronaldo y la RD Congo, en un cruce que puede marcar el rumbo de la clasificación a octavos de final. Si vives en Florida, Texas y California, conoce cuáles son los canales de TV señal abierta, cable y streaming online para ver el partido en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

Ciudad de México (México), 17/06/2026.- Colombia vs. Uzbekistán se realizará este miércoles 17 de junio por la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. FOTO de la Selección Colombiana con composición de Jesús Yupanqui.

¿En qué canal TV ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO en Estados Unidos?

Tipo Canal / Plataforma TV paga / abierta FOX Network (incluye FS1 / FOX One según operador) TV en español Telemundo TV en español UNIVERSO (cable) Streaming OTT fuboTV Streaming / app Telemundo Deportes En Vivo (app / web) Streaming AVOD Tubi (streaming de FOX) Radio SiriusXM FC Radio Fútbol de Primera Radio

En la guía de FOX suele aparecer como FOX o FS1; en algunos listados lo mencionan también como FOX One, pero la señal base es la familia FOX Sports.

¿En qué canal TV ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO en México?

Tipo Canal / Plataforma TV abierta Canal 5 (Televisa) TV abierta Azteca 7 TV de paga / señal deportiva TUDN (por cable / satelital) Streaming OTT ViX México (incluye señal TUDN y pase del Mundial) Streaming / app TUDN App (online)

La cobertura mexicana combina señal abierta (Canal 5 y Azteca 7) más señal de paga y streaming (TUDN, ViX).

¿En qué canal TV ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO en España?

Tipo Canal / Plataforma TV de paga DAZN Spain TV de paga / operador DAZN Mundial (paquete específico dentro de DAZN) TV de paga Movistar+ (con derechos del Mundial vía paquetes DAZN/Movistar)

En España la transmisión se concentra en plataformas de pago: DAZN (incluyendo su canal temático del torneo) y Movistar+.

¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial de Fútbol?

Los horarios para ver el emocionante partido entre Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial de Fútbol 2026, tanto en México, Estados Unidos, España y en América Latina.

País Horarios Colombia, Perú y Ecuador 9:00 p. m. México (CDMX) 8:00 p. m. Bolivia, Venezuela y Chile 10:00 p. m. Argentina, Uruguay y Brasil 11:00 p. m. España 4:00 a. m. Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. Estados Unidos (PT) 6:00 p.m.