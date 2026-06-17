La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con partidos de alto nivel y uno de los más atractivos de la jornada será el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia. Dos selecciones con amplia experiencia internacional se medirán en un duelo que promete emociones de principio a fin y que podría resultar decisivo en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo.
Los aficionados mexicanos tienen una gran noticia, ya que el encuentro podrá seguirse GRATIS a través de Canal 7 de TV Azteca. Además, quienes prefieran ver el partido desde dispositivos móviles o computadoras también contarán con opciones online para no perderse ningún detalle. A continuación, te contamos cómo ver la transmisión EN VIVO y los horarios del partido en distintos países.
¿Dónde ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO GRATIS?
Los aficionados en México podrán seguir el partido EN VIVO GRATIS mediante Canal 7 de TV Azteca en señal abierta. Asimismo, quienes prefieran verlo por Internet podrán acceder a la cobertura online a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, disponibles para computadoras, celulares y Smart TV.
¿Cómo ver Canal 7 de TV Azteca EN VIVO por TV abierta y por Internet?
TV Azteca es una de las cadenas con derechos para transmitir partidos de la Copa Mundial 2026 en México. El encuentro entre Inglaterra y Croacia estará disponible mediante Canal 7, una de las señales más populares de la televisión abierta mexicana.
Ver Inglaterra vs. Croacia por Canal 7 en TV abierta
Los aficionados podrán seguir el partido gratuitamente a través de:
- Canal 7 de TV Azteca
- Señal abierta disponible en gran parte del territorio mexicano
- Televisión digital terrestre (TDT)
Ver Inglaterra vs. Croacia por Internet
También es posible seguir la transmisión online mediante las plataformas digitales oficiales de TV Azteca:
- Sitio web de TV Azteca Deportes
- Aplicación móvil TV Azteca Deportes
- Streaming en dispositivos móviles, computadoras y Smart TV compatibles
La cobertura incluye la narración, comentarios y análisis previos y posteriores al encuentro.
Horarios de Inglaterra vs. Croacia por país
El partido entre Inglaterra y Croacia se jugará el miércoles 17 de junio. Estos son los horarios en distintos países:
|País
|Hora
|México
|14:00
|Costa Rica
|15:00
|Guatemala
|15:00
|Honduras
|15:00
|El Salvador
|15:00
|Nicaragua
|15:00
|Panamá
|16:00
|Colombia
|15:00
|Perú
|15:00
|Ecuador
|15:00
|Venezuela
|16:00
|Bolivia
|16:00
|Chile
|16:00
|Paraguay
|17:00
|Argentina
|17:00
|Uruguay
|17:00
|Brasil
|17:00
|Estados Unidos (ET)
|16:00
|Inglaterra
|21:00
|Croacia
|22:00
|España
|22:00
|Portugal
|21:00