La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con partidos de alto nivel y uno de los más atractivos de la jornada será el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia. Dos selecciones con amplia experiencia internacional se medirán en un duelo que promete emociones de principio a fin y que podría resultar decisivo en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Los aficionados mexicanos tienen una gran noticia, ya que el encuentro podrá seguirse GRATIS a través de Canal 7 de TV Azteca. Además, quienes prefieran ver el partido desde dispositivos móviles o computadoras también contarán con opciones online para no perderse ningún detalle. A continuación, te contamos cómo ver la transmisión EN VIVO y los horarios del partido en distintos países.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO GRATIS?

Los aficionados en México podrán seguir el partido EN VIVO GRATIS mediante Canal 7 de TV Azteca en señal abierta. Asimismo, quienes prefieran verlo por Internet podrán acceder a la cobertura online a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, disponibles para computadoras, celulares y Smart TV.

¿Cómo ver Canal 7 de TV Azteca EN VIVO por TV abierta y por Internet?

TV Azteca es una de las cadenas con derechos para transmitir partidos de la Copa Mundial 2026 en México. El encuentro entre Inglaterra y Croacia estará disponible mediante Canal 7, una de las señales más populares de la televisión abierta mexicana.

Ver Inglaterra vs. Croacia por Canal 7 en TV abierta

Los aficionados podrán seguir el partido gratuitamente a través de:

Canal 7 de TV Azteca

Señal abierta disponible en gran parte del territorio mexicano

Televisión digital terrestre (TDT)

Ver Inglaterra vs. Croacia por Internet

También es posible seguir la transmisión online mediante las plataformas digitales oficiales de TV Azteca:

Sitio web de TV Azteca Deportes

Aplicación móvil TV Azteca Deportes

Streaming en dispositivos móviles, computadoras y Smart TV compatibles

La cobertura incluye la narración, comentarios y análisis previos y posteriores al encuentro.

Horarios de Inglaterra vs. Croacia por país

El partido entre Inglaterra y Croacia se jugará el miércoles 17 de junio. Estos son los horarios en distintos países: