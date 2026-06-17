Jorge Villanes
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La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con partidos de alto nivel y uno de los más atractivos de la jornada será el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia. Dos selecciones con amplia experiencia internacional se medirán en un duelo que promete emociones de principio a fin y que podría resultar decisivo en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Los aficionados mexicanos tienen una gran noticia, ya que el encuentro podrá seguirse GRATIS a través de Canal 7 de TV Azteca. Además, quienes prefieran ver el partido desde dispositivos móviles o computadoras también contarán con opciones online para no perderse ningún detalle. A continuación, te contamos cómo ver la transmisión EN VIVO y los horarios del partido en distintos países.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO GRATIS?

Los aficionados en México podrán seguir el partido EN VIVO GRATIS mediante Canal 7 de TV Azteca en señal abierta. Asimismo, quienes prefieran verlo por Internet podrán acceder a la cobertura online a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, disponibles para computadoras, celulares y Smart TV.

¿Cómo ver Canal 7 de TV Azteca EN VIVO por TV abierta y por Internet?

TV Azteca es una de las cadenas con derechos para transmitir partidos de la Copa Mundial 2026 en México. El encuentro entre Inglaterra y Croacia estará disponible mediante Canal 7, una de las señales más populares de la televisión abierta mexicana.

Ver Inglaterra vs. Croacia por Canal 7 en TV abierta

Los aficionados podrán seguir el partido gratuitamente a través de:

  • Canal 7 de TV Azteca
  • Señal abierta disponible en gran parte del territorio mexicano
  • Televisión digital terrestre (TDT)

Ver Inglaterra vs. Croacia por Internet

También es posible seguir la transmisión online mediante las plataformas digitales oficiales de TV Azteca:

  • Sitio web de TV Azteca Deportes
  • Aplicación móvil TV Azteca Deportes
  • Streaming en dispositivos móviles, computadoras y Smart TV compatibles

La cobertura incluye la narración, comentarios y análisis previos y posteriores al encuentro.

Horarios de Inglaterra vs. Croacia por país

El partido entre Inglaterra y Croacia se jugará el miércoles 17 de junio. Estos son los horarios en distintos países:

PaísHora
México14:00
Costa Rica15:00
Guatemala15:00
Honduras15:00
El Salvador15:00
Nicaragua15:00
Panamá16:00
Colombia15:00
Perú15:00
Ecuador15:00
Venezuela16:00
Bolivia16:00
Chile16:00
Paraguay17:00
Argentina17:00
Uruguay17:00
Brasil17:00
Estados Unidos (ET)16:00
Inglaterra21:00
Croacia22:00
España22:00
Portugal21:00

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