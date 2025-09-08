En uno de los duelos más atractivos del Grupo A, Los Canaleros buscarán su primera victoria ante Los Chapines en Ciudad de Panamá. Guatemala vs. Panamá se enfrentan este lunes 8 de septiembre desde las 20:30 horas en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez , por la segunda jornada de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF al Mundial de la FIFA 2026. Conoce por qué canales de TV y señal online ver el partido en vivo y en directo por cualquier dispositivo móvil desde California, Florida y Texas.

Dónde ver Guatemala vs. Panamá EN VIVO ONLINE en California

Desde California, todos los guatemaltecos y panameños podrán ver el partido de las Eliminatorias CONCACAF 2026 por la señal de Peacock, Universo,TeleXitos, CBSSN y Fubo Sports . El enfrentamiento entre Guatemala vs. Panamá será este lunes 8 de septiembre desde las 6:30 p.m. PT en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá.

Dónde ver Guatemala vs. Panamá EN VIVO ONLINE en Florida

Si te encuentras en Florida, podrás seguir el partido entre Guatemala vs. Panamá, por la segunda jornada del grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026 por TV y streaming online, a través de la señal de Peacock, Universo,TeleXitos, CBSSN y Fubo Sports . Cabe precisar que el partido será el lunes 8 de septiembre, a partir de las 9:30 p.m. ET.

Todos los ciudadanos que vivan en Florida podrán ver el atractivo partido entre Guatemala vs. Panamá en vivo y en directo este lunes 8 de septiembre de 2025, a partir de las 8:30 p.m. CT, correspondiente por la segunda jornada de las Eliminatorias CONCACAF 2026, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá, por la señal oficial de Peacock, Universo,TeleXitos, CBSSN y Fubo Sports .

Cuándo y a qué hora ver el partido Guatemala vs. Panamá por Eliminatorias

PARTIDO Panamá vs Guatemala FECHA Lunes, 8 de septiembre 2025 HORARIO 03:30 (España) (Martes 9)

22:30 (Argentina)

21:30 (USA - Tiempo del Este)

20:30 (Colombia)

19:30 (México) ESTADIO Rommel Fernández Gutiérrez