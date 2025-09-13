LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.), 13/09/2025.- Lista de canales de TV y plataformas online para mirar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de septiembre por el cinturón mundial de la categoría peso supermediano de boxeo desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Foto de Netflix
LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.), 13/09/2025.- Lista de canales de TV y plataformas online para mirar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de septiembre por el cinturón mundial de la categoría peso supermediano de boxeo desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Foto de Netflix
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

La velada que paraliza al boxeo mundial ya tiene cita y señal: Canelo Álvarez y Terence Crawford se medirán este sábado 13 de septiembre en Las Vegas, a 12 asaltos por el título indiscutido del peso supermediano, con transmisión exclusiva de Netflix en todo el mundo, sin pago adicional ni PPV, audio disponible también en español y una ventana televisiva que marca como referencia las 9:00 p.m. ET (6:00 p.m. PT) para el inicio y alrededor de las 11:00 p.m. ET para el combate estelar.

El escenario será el Allegiant Stadium, marco de las grandes noches en la ciudad del juego, donde el mexicano pondrá en juego los cuatro cinturones de las 168 lb (AMB, CMB, OMB y FIB) frente al invicto de Omaha. La plataforma de streaming concentrará la distribución global del evento dentro de la misma aplicación, con acceso mediante cualquier plan activo y compatibilidad con la mayoría de dispositivos conectados.

En lo deportivo, el duelo enfrenta potencia selectiva y oficio en 168 lb contra lectura élite y capacidad de ajuste round a round. Canelo llega con la solidez de su dominio en el supermediano; Crawford asume el reto de tamaño y alcance con el objetivo de firmar una victoria histórica. El resultado puede reordenar el mapa libra por libra y, a la vez, consolidar un nuevo paradigma de transmisión para las grandes carteleras del boxeo.

Por la exclusividad internacional de Netflix, esta cartelera no tendrá pase por señal abierta en México ni sublicencias locales, dejando fuera a señales históricas como Azteca 7 o Canal 5 para esta ocasión, en línea con la guía de “cómo y dónde ver” publicada por medios y la propia plataforma.

¿En qué canal transmiten la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo en Las Vegas?

PaísesPlan estándar de Netflix con anuncios / BásicoPlan estándar de Netflix sin anunciosNetflix Premium
ArgentinaARS 5.999ARS 9.999ARS 13.499
BoliviaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
BrasilBRL 18.90BRL 44.90BRL 59.90
ChileCLP 5.990CLP 10.490CLP 13.990
ColombiaCOP 18.900COP 29.900COP 44.900
Costa RicaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
CubaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
EcuadorUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
El SalvadorUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
GuatemalaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
HondurasUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
MéxicoMXN 119MXN 249MXN 329
NicaraguaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
PanamáUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
ParaguayUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
PerúPEN 28.90PEN 40.90PEN 52.90
Rep. DominicanaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
UruguayUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
VenezuelaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
Estados UnidosUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
CanadáCAD 7.99CAD 18.99CAD 23.99
Reino Unido£5,99£12.99£18.99
España6,99 €13,99 €19,99 €
Francia7,99 €14,99 €21,99 €
Italia6,99 €13,99 €19,99 €
Alemania4,99 €13,99 €19,99 €
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS