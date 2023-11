El partido inagural de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA tendrán como protagonistas a Ecuador y Indonesia este viernes 10 de noviembre a las 19:00 hora local (07:00 hora ecuatoriana) desde el Estadio Gelora Bung Tomo, en la ciudad indonesa de Surabaya. Entérate cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido y conocer los horarios por país.

La Mini-Tri llega al Mundial Sub-17 con triunfos ante Paraguay, Chile y Argentina, sumando empates ante Brasil y Venezuela en el Sudamericano. Esta es la sexta participación del combinado ecuatoriano en el Mundial Sub-17; destacando en el año 1995 y 2012 llegando a los cuartos de final y en el 2019 fue eliminado en octavos de final ante Italia.

Datos del partido: Ecuador vs Indonesia Sub-17

Torneo: Copa del Mundo Sub-17, fase de grupos

Día: 10 de noviembre

Hora: 7:00 a.m. hora de Ecuador, 19:00 horas de Indonesia

Lugar: Estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonesia

¿Dónde ver Ecuador vs Indonesia en vivo por Mundial Sub-17?

Indonesia vs Ecuador será emitido en vivo por el canal Teleamazonas a las 7:00 a.m. hora de Ecuador / 19:00 horas de Indonesia (7:00 a.m. ET / 6:00 a.m. CT / 5:00 a.m. MT / 4:00 a.m. PT / 8:00 a.m. AT). También, puedes ver el partido por DGO, DIRECTV Sports Ecuador.

Y desde Indonesia, puedes seguir la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023 por SCTV, Indosiar, Champions TV World Cup, Nex Parabola y a través de la aplicación y el sitio web de FIFA+.

Si estás en Estados Unidos, podrás ver el partido por Fox Soccer Plus y Telemundo.

¿Cómo ver Ecuador vs Indonesia en vivo por Mundial Sub-17 vía FIFA+?

Todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 estarán disponibles en la página web de FIFA+, en la aplicación de FIFA+ y en los dispositivos de televisión conectados. Algunos encuentros se retransmitirán en los canales FAST de FIFA+ en portugués, italiano, alemán y francés. A continuación, te detallamos los territorios en los que se podrá acceder a las retransmisiones en directo de FIFA+ y a las repeticiones completas de los enfrentamientos, así como resúmenes de dos minutos de duración:

TERRITORIOS PAÍSES África Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Esuatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malaui, Malí, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue. América y Caribe Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bonaire + San Eustaquio + Saba, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Asia Afganistán, Bangladesh, Bután, Brunei, Camboya, China, Hong Kong, India, Kazajstán, Corea del Norte, Corea del Sur, Kirguistán, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar (Birmania), Nepal, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam. Europa Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania. Oceanía Samoa Americana, Australia, Islas Cook, Estados Federados de Micronesia, Fiyi, Polinesia Francesa, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis y Futuna.

Calendario de los partidos de Ecuador

Indonesia vs Ecuador: viernes 10 de noviembre

Marruecos vs Ecuador: lunes 13 de noviembre

Ecuador vs Panamá: 16 de noviembre

Calendario de los partidos de Indonesia

Indonesia vs Ecuador: viernes 10 de noviembre

Indonesia vs Panamá: lunes 13 de noviembre

Marruecos vs Indonesia: 16 de noviembre