DirecTV (DGO) transmite el partido entre Colombia vs. RD Congo EN VIVO ONLINE HOY 23 de junio por la segunda fecha del grupo K de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
DirecTV (DGO) transmite el partido entre Colombia vs. RD Congo EN VIVO ONLINE HOY 23 de junio por la segunda fecha del grupo K de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Colombia se enfrenta a RD Congo el martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026; el partido arranca a las 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI) y 21:00 (COL/PER/ECU). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el encuentro por televisión y online.

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Colombia vs. RD Congo EN VIVO HOTY 23 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Colombia vs. RD Congo EN VIVO HOTY 23 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

TL;DR del Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

  • 📺 DSports EN VIVO
  • 💻 DGO EN VIVO
  • 🕐 Hora: 21 horas Bogotá / 23 horas Buenos Aires
  • 🏟️ Estadio: Guadalajara, Jalisco, México
  • 🌎 Grupo k de la Copa Mundial FIFA 2026
  • ⚽ Colombia va por su segundo triunfo
  • 🥅 RD Congo viene de empatar ante Portugal (1-1)

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Colombia vs. RD Congo por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver Colombia vs. RD Congo en DGO

  1. Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
  2. Iniciar sesión con una cuenta activa.
  3. Seleccionar la señal de DSports.
  4. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

  • Android
  • iPhone

Tablets

  • Android
  • iPad

Smart TV y streaming

  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Apple TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. RD Congo por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Fecha: Martes 23 de junio de 2026
  • Partido: Colombia vs. RD Congo, por la jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026
  • Hora: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT (USA); 9:00 p.m. (COL/PER/ECU)
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
  • Estadio: Guadalajara
  • Ciudad: Jalisco
  • País: México
GOL CARACOL, RCN, WIN SPORTS, DIRECTV y ESPN EN VIVO — ver partido Colombia vs. RD Congo por TV y Online | Mundial | VIDEO
Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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