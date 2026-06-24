El segundo examen oficial de la era Néstor Lorenzo será clave para seguir consolidando el proyecto del Tricolor. La Selección de Colombia enfrenta a RD Congo hoy, martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K desde el Estadio Guadalajara, en un partido programado para las 21:00 horas CT y 22:00 horas ET . ¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto en señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el duelo entre argentinos y austríacos.

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Colombia vs. RD Congo EN VIVO HOTY 23 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre Colombia vs. RD Congo para todo el público colombiano, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.

Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga

de Bucaramanga Canal 4 de Bogotá

de Bogotá Canal 5 de Cali

de Cali Canal 9 de Barranquilla

de Barranquilla Canal 9 de Medellín

de Medellín Canal 31 de Cartagena

de Cartagena Canal 478 (Global)

Tigo Star

Canal 4 de Bogotá (Análogo)

de Bogotá (Análogo) Canal 4 de Bogotá (Digital)

de Bogotá (Digital) Canal 4 de Villavicencio

de Villavicencio Canal 9 de Cali

de Cali Canal 12 de Bucaramanga

de Bucaramanga Canal 30 de Manizales

de Manizales Canal 31 de Cartagena

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.

Para acceder a la transmisión solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:

Teléfono móvil Android o iPhone

Tablet

Computadora o laptop

Smart TV con navegador compatible

La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.

Paso a paso

Contrata una VPN segura y reconocida. Instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN. Accede a la transmisión en vivo del partido.

Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.

Colombia vs. RD Congo: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia

Partido Colombia vs. RD Congo Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K Fecha Martes 23 de junio de 2026 Hora Colombia 9:00 p.m. Hora Estados Unidos 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT Canal Canal RCN Streaming RCN Televisión EN VIVO Estadio Estadio Guadalajara Ciudad Guadalajara, Jalisco Instancia Jornada 2 del Grupo K

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

El encuentro entre Colombia vs. RD Congo se disputará este miércoles 23 de junio en el Estadio Guadalajara. La transmisión para todo el público colombiano estará disponible mediante Canal RCN EN VIVO y RCN Deportes, tanto por señal abierta como por televisión por suscripción y plataformas digitales autorizadas. Los aficionados podrán seguir cada jugada desde cualquier lugar a través de teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles.

Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)