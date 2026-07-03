La fase de grupos quedó atrás y para Colombia comienza el tramo donde los Mundiales suelen definir su verdadera dimensión competitiva. Después de terminar en lo más alto del Grupo K, por delante de Portugal, la selección dirigida por Néstor Lorenzo buscará este viernes 3 de julio, a partir de las 20:30 horas de Bogotá (9:30 p.m. PT / 6:30 p.m. PT) , un lugar en los octavos de final cuando se mida con Ghana en el Kansas City Stadium, escenario de un cruce que enfrenta dos estilos muy distintos. La Tricolor llega respaldada por el talento de Luis Díaz, la experiencia de James Rodríguez y el gran momento de futbolistas como Daniel Muñoz y Jhon Arias, mientras que el conjunto africano intentará apoyarse en su potencia física y la jerarquía de jugadores como Thomas Partey y Jordan Ayew para prolongar su aventura en Norteamérica.

Colombia avanzó invicta a las eliminatorias tras superar a Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de empatar con Portugal. Ghana, por su parte, logró la clasificación como uno de los mejores terceros del torneo y ahora intentará protagonizar una de las sorpresas de los dieciseisavos de final.

¿Quieres seguir el partido desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DIRECTV GO (DGO). A continuación, te contamos todos los detalles para ver el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Los suscriptores de DIRECTV Sports en Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del partido entre Colombia y Ghana correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Colombia vs. Ghana?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Colombia vs. Ghana Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Dieciseisavos de final Fecha Viernes 3 de julio de 2026 Hora Colombia 8:30 p.m. Hora Perú y Ecuador 8:30 p.m. Hora Venezuela y Bolivia 9:30 p.m. Hora Chile 10:30 p.m. Hora Argentina y Uruguay 10:30 p.m. Hora Estados Unidos 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT Hora España 3:30 a.m. del sábado 4 de julio TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio Kansas City Stadium Ciudad Kansas City, Estados Unidos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

¿Cuándo juegan Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio de 2026 por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega Colombia contra Ghana?

El partido comenzará a las 8:30 p.m. de Colombia, 9:30 p.m. ET en Estados Unidos y 7:30 p.m. del Centro de México.

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana EN VIVO en Colombia?

La transmisión estará disponible por GOL Caracol TV, Canal RCN, Caracol Play, Ditu, RCN Televisión EN VIVO, DIRECTV Sports y DGO.

¿En qué estadio se juega Colombia vs. Ghana?

El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.

¿Quién espera al ganador de Colombia vs. Ghana?

El vencedor avanzará a los octavos de final para enfrentar al ganador de la serie entre Suiza y Argelia.

¿Quiénes son las principales figuras del partido?

Los focos estarán puestos sobre Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz por Colombia, mientras que Thomas Partey, Jordan Ayew y Antoine Semenyo lideran a Ghana.

La lectura de Noé Yactayo

“Colombia llega a la fase eliminatoria respaldada por una primera ronda en la que combinó solidez defensiva, orden táctico y momentos de gran eficacia en ataque. El equipo de Néstor Lorenzo encontró respuestas en distintas zonas del campo y terminó liderando un grupo que compartía con la Portugal de Cristiano Ronaldo, una señal de madurez competitiva que pocas selecciones han mostrado en el torneo. Ahora aparece una Ghana intensa, agresiva en las transiciones y acostumbrada a convertir cada disputa en un desafío físico. Con un boleto a los octavos de final y un posible cruce frente a Suiza en juego, la Tricolor afronta un partido que puede revelar si está preparada para competir entre las selecciones que aspiran a llegar lejos en el Mundial 2026″.