Ronie Bautista
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Una de los cruces más esperados de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. La Selección argentina de Lionel Messi enfrenta a Cabo Verde, la revelación del máximo torneo de selecciones, este viernes 3 de julio desde las 19:00 horas (Buenos Aires). ¿Quieres ver el partido Argentina vs. Cabo Verde desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? La transmisión oficial para Argentina estará disponible mediante , que ofrecerán una cobertura completa con la previa, el relato del encuentro y el análisis posterior. Aquí te explicamos cómo seguir todas las incidencias del compromiso.

MIAMI, FLORIDA, (ESTADOS UNIDOS), 3/07/2026.- Horarios y canales de TV para ver Argentina vs. Cabo Verde este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos. Imagen de la selección argentina.
MIAMI, FLORIDA, (ESTADOS UNIDOS), 3/07/2026.- Horarios y canales de TV para ver Argentina vs. Cabo Verde este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos. Imagen de la selección argentina.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO por los 16avos de final del Mundial 2026.

Operador en ArgentinaCanal SDCanal HDDetalle de acceso
Flow (Cablevisión/Personal)22101Incluido en paquetes de TV básica y superiores.
DirecTV / D Sports6291629Disponible en planes con paquete de deportes y/o fútbol.
Telecentro1061018Incluido en TV Digital y HD.
Claro TV105Señal en alta definición en todos los planes HD.
  • Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital
  • Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV
  • Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Además, el encuentro también estará disponible en simultáneo por TV Pública, Telefe y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde?

permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Plataforma / AppRequisito de accesoCómo ver TyC Sports en vivo
TyC Sports PlayRegistro gratuito con usuario de cableoperador o mail; geolocalización en Argentina.Ingresar a play.tycsports.com, elegir “TyC Sports en vivo” el sábado 27/06.
tycsports+1
Flow App (Personal)Ser cliente de TV Flow con TyC Sports en la grilla.Abrir app o sitio web de Flow, ir a la guía y seleccionar TyC Sports.
DirecTV GO / D GOAbono de DirecTV con acceso a plataforma online.Entrar a D GO y reproducir el canal TyC Sports según el paquete disponible.
Telecentro PlayCliente de Telecentro con TV Digital/HD.Acceder a la sección en vivo y elegir el canal TyC Sports.
Claro Video / Claro TV AppServicio de TV de Claro activo con canal TyC Sports.Reproducir el canal 105 HD desde la app de Claro TV.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

  • Teléfonos móviles Android y iPhone
  • Tablets
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV compatibles
  • Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales del Mundial 2026.

Aplicaciones oficiales

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

  • Fanatiz
  • Fubo
  • TyC Sports Internacional
  • DIRECTV (Canal 469, según paquete contratado)

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

Argentina vs. Cabo Verde: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoArgentina vs. Cabo Verde
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
Instancia16avos de final
FechaViernes, 3 de julio de 2026
Hora Argentina19:00
Hora Estados Unidos18 horas ET / 17 horas CT / 16 horas MT / 15 horas PT
TV en ArgentinaTyC Sports
StreamingTyC Sports Play
EstadioHard Rock Stadium
CiudadMiami, Florida, Estados Unidos
TV Pública, Telefe, TyC Sports, Telemundo, ESPN y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Cabo Verde por TV y Online | VIDEO
Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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