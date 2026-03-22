¡La recta final de La Liga española está que arde y tú tienes un asiento de primera fila garantizado! A solo un par de meses de que concluya la temporada, el FC Barcelona se encuentra en una posición inmejorable para defender su título con éxito. Este 22 de marzo de 2026 desde las 2:00 p.m. (horario peninsular) / 6:00 a.m. PT / 9:00 a.m. ET , los culés buscarán asegurar tres puntos de oro cuando reciban en casa al siempre aguerrido Rayo Vallecano. Si te preguntas cómo mirar el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano, la mejor opción para la comunidad hispana en EE. UU. es sintonizar la transmisión a través de DIRECTV EN VIVO en tu televisor. Si prefieres la flexibilidad del streaming, puedes acceder a la plataforma DGO Online.

La presión está al máximo para el equipo catalán, ya que no hay margen de error en esta etapa tan crucial del torneo. Tras intercambiar el liderato con el Real Madrid durante gran parte de la temporada, el Barcelona ha logrado consolidar una valiosa ventaja de cuatro puntos sobre su eterno rival. Sabiendo que los merengues les pisan los talones semana a semana, el Barça no puede conformarse con nada menos que una victoria contundente. Cualquier tropiezo a estas alturas podría significar un desastre, por lo que saldrán con todo su arsenal ofensivo desde el primer silbatazo.

Por su parte, el Rayo Vallecano no viaja con la intención de ser un simple invitado de piedra en la fiesta blaugrana. Los “Franjirrojos” se encuentran atrapados en una reñida disputa en la mitad de la tabla general y necesitan sumar con urgencia. Su objetivo principal es escalar posiciones para meterse de lleno en el codiciado top 10 de La Liga española este año. Esta necesidad de triunfo los convierte en un rival sumamente peligroso, dispuesto a dar la gran sorpresa de la jornada y complicarle la existencia a la defensa del líder.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por la fecha 29 de LaLiga 2026?

El encuentro FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Jornada 29 de LaLiga será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

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(generalmente ubicado en la señal 610 en la guía). Sintonizarlo el sábado 31 de enero a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

El partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026 es de los más atractivos que hay este domingo 22 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)

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