La emoción de LaLiga entra en su tramo decisivo con un partidazo que promete intensidad de principio a fin: Real Madrid vs. Girona FC hoy viernes 10 de abril de 2026 por la jornada 31 del campeonato . En el majestuoso Santiago Bernabéu, los blancos buscan mantenerse firmes en la pelea por el título, mientras que el conjunto catalán quiere seguir sorprendiendo y consolidarse como uno de los equipos más competitivos de la temporada. Con figuras de talla mundial y estilos de juego contrastantes, este choque tiene todos los ingredientes para ser inolvidable.

El contexto no podría ser más atractivo: puntos vitales en disputa, presión en la tabla y antecedentes que anticipan un duelo muy parejo. Cada jugada contará y cualquier error puede marcar la diferencia en un partido que paralizará a millones de aficionados alrededor del mundo. Si quieres ver el partido en vivo y en directo, sigue leyendo y conoce a qué hora inicia y en qué canales podrás ver el encuentro.

¡Estamos listos para el partido de mañana! 👊 pic.twitter.com/zNL98XJvI2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 9, 2026

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Mallorca en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Girona por LaLiga 2026 este viernes 10 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México (CDMX): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. El Salvador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Guatemala: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Honduras: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Nicaragua: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Panamá: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (CT): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (MT): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.

12:00 p.m. Puerto Rico: 3:00 p.m.

3:00 p.m. República Dominicana: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Brasil (Brasilia): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile (Santiago): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Paraguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Mallorca?

Este viernes 10 de abril se podrá ver el Real Madrid vs. Girona por LaLiga 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Sky Sports, Sky+, Izzi Go

Sky Sports, Sky+, Izzi Go Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV

ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV España: Movistar Plus+, M+ LaLiga, LaLiga TV

Movistar Plus+, M+ LaLiga, LaLiga TV Sudamérica (Perú, Argentina, Chile, Colombia, etc.): ESPN, Disney+ Premium, DGO

ESPN, Disney+ Premium, DGO Brasil: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Alemania: DAZN

DAZN Francia: beIN Sports

beIN Sports Centroamérica: Sky Sports