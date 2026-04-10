El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu para disputar un duelo decisivo ante el Girona por la jornada 31 de LaLiga 2025-26, obligado a ganar para seguir vivo en la pelea por el título. El equipo de Álvaro Arbeloa, que tomó las riendas del banquillo blanco en enero de 2026, llega exigido tras haber cedido puntos en fechas recientes y sabe que un nuevo tropiezo puede ser determinante en la recta final del campeonato. El enfrentamiento es hoy viernes 10 de abril a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular en el estadio Santiago Bernabéu . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.

Revisa qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Real Madrid vs. Girona EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 31 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid - Girona EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Conoce cómo y dónde ver el partido Real Madrid vs. Girona en vivo y en directo este viernes 10 de abril por LaLiga a las 21:00 horas (hora peninsular española).

País / Región Hora local del partido Canales de TV (lineal) Streaming / OTT principal España 21:00 (CEST) Movistar LaLiga, Orange TV (canales LaLiga) Apps Movistar Plus+ y Orange TV Estados Unidos – Costa Este 15:00 (ET) ESPN (feed LaLiga, según operador) ESPN+ (streaming principal) Estados Unidos – Pacífico 12:00 (PT) ESPN (feed LaLiga, según operador) ESPN+ México 13:00 (CDMX) TNT Sports en TV de pago Max (HBO Max) / plataforma TNT Sports Centroamérica (Guate, Hon, etc.) 13:00 Canales regionales con señal TNT Sports/ESPN (según país) Apps de operador; Max / ESPN App (según país) Colombia 14:00 ESPN (TV de pago) Disney+ (Solo Sudamérica) Perú 14:00 ESPN (TV de pago) Disney+ (Solo Sudamérica) Ecuador 14:00 ESPN (TV de pago) Disney+ (Solo Sudamérica) Bolivia 15:00 ESPN (TV de pago) Disney+ (Solo Sudamérica) Venezuela 15:00–16:00 aprox. (referencia 16:00 en notas) Señales regionales ESPN/TNT (según operador) Disney+ o Max según acuerdo local Paraguay 15:00 ESPN (TV de pago) Disney+ (Solo Sudamérica) Chile (continental) 15:00 ESPN (TV de pago) Disney+ (Solo Sudamérica) Argentina 16:00 ESPN 2 / señales ESPN Disney+ Premium (Sudamérica) Uruguay 16:00 ESPN (TV de pago) Disney+ (Solo Sudamérica) Brasil (Brasilia) 16:00 ESPN Brasil / Star+ integrado (según operador) Disney+/ESPN App (según paquete) Reino Unido 20:00 (BST) Operadores con derechos LaLiga (LaLigaTV vía plataforma local) App LaLigaTV / operador local

¿Cómo llegan Real Madrid y Girona a la Jornada 31 de LaLiga de España?

Real Madrid

Real Madrid 1-2 Bayern Múnich | Champions League

Mallorca 2-1 Real Madrid | LaLiga

Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid | LaLiga

Manchester City 1-2 Real Madrid | Champions League

Real Madrid 4-1 Elche | LaLiga

Girona

Girona 1-0 Villarreal | LaLiga

Osasuna 1-0 Girona | LaLiga

Girona 3-0 Athletic| LaLiga

Levante 1-1 Girona | LaLiga

Girona 1-2 Celta de Vigo | LaLiga

Real Madrid : Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Manuel Ángel, Kylian Mbappe y Brahim Diaz.

: Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Manuel Ángel, Kylian Mbappe y Brahim Diaz. Girona: Paulo Gazzaniga; Martínez Arnau, Vitor Reis, Daley Blind, Moreno; Viktor Tsygankov, Fran Beltrán, Witsel, Iván Martín, Ounahi y Vanat.