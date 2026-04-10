El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu para disputar un duelo decisivo ante el Girona por la jornada 31 de LaLiga 2025-26, obligado a ganar para seguir vivo en la pelea por el título. El equipo de Álvaro Arbeloa, que tomó las riendas del banquillo blanco en enero de 2026, llega exigido tras haber cedido puntos en fechas recientes y sabe que un nuevo tropiezo puede ser determinante en la recta final del campeonato. El enfrentamiento es hoy viernes 10 de abril a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.
¿A qué hora y dónde ver Real Madrid - Girona EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?
Conoce cómo y dónde ver el partido Real Madrid vs. Girona en vivo y en directo este viernes 10 de abril por LaLiga a las 21:00 horas (hora peninsular española).
|País / Región
|Hora local del partido
|Canales de TV (lineal)
|Streaming / OTT principal
|España
|21:00 (CEST)
|Movistar LaLiga, Orange TV (canales LaLiga)
|Apps Movistar Plus+ y Orange TV
|Estados Unidos – Costa Este
|15:00 (ET)
|ESPN (feed LaLiga, según operador)
|ESPN+ (streaming principal)
|Estados Unidos – Pacífico
|12:00 (PT)
|ESPN (feed LaLiga, según operador)
|ESPN+
|México
|13:00 (CDMX)
|TNT Sports en TV de pago
|Max (HBO Max) / plataforma TNT Sports
|Centroamérica (Guate, Hon, etc.)
|13:00
|Canales regionales con señal TNT Sports/ESPN (según país)
|Apps de operador; Max / ESPN App (según país)
|Colombia
|14:00
|ESPN (TV de pago)
|Disney+ (Solo Sudamérica)
|Perú
|14:00
|ESPN (TV de pago)
|Disney+ (Solo Sudamérica)
|Ecuador
|14:00
|ESPN (TV de pago)
|Disney+ (Solo Sudamérica)
|Bolivia
|15:00
|ESPN (TV de pago)
|Disney+ (Solo Sudamérica)
|Venezuela
|15:00–16:00 aprox. (referencia 16:00 en notas)
|Señales regionales ESPN/TNT (según operador)
|Disney+ o Max según acuerdo local
|Paraguay
|15:00
|ESPN (TV de pago)
|Disney+ (Solo Sudamérica)
|Chile (continental)
|15:00
|ESPN (TV de pago)
|Disney+ (Solo Sudamérica)
|Argentina
|16:00
|ESPN 2 / señales ESPN
|Disney+ Premium (Sudamérica)
|Uruguay
|16:00
|ESPN (TV de pago)
|Disney+ (Solo Sudamérica)
|Brasil (Brasilia)
|16:00
|ESPN Brasil / Star+ integrado (según operador)
|Disney+/ESPN App (según paquete)
|Reino Unido
|20:00 (BST)
|Operadores con derechos LaLiga (LaLigaTV vía plataforma local)
|App LaLigaTV / operador local
¿Cómo llegan Real Madrid y Girona a la Jornada 31 de LaLiga de España?
Real Madrid
- Real Madrid 1-2 Bayern Múnich | Champions League
- Mallorca 2-1 Real Madrid | LaLiga
- Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid | LaLiga
- Manchester City 1-2 Real Madrid | Champions League
- Real Madrid 4-1 Elche | LaLiga
Girona
- Girona 1-0 Villarreal | LaLiga
- Osasuna 1-0 Girona | LaLiga
- Girona 3-0 Athletic| LaLiga
- Levante 1-1 Girona | LaLiga
- Girona 1-2 Celta de Vigo | LaLiga
- Real Madrid: Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Manuel Ángel, Kylian Mbappe y Brahim Diaz.
- Girona: Paulo Gazzaniga; Martínez Arnau, Vitor Reis, Daley Blind, Moreno; Viktor Tsygankov, Fran Beltrán, Witsel, Iván Martín, Ounahi y Vanat.