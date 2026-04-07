La Champions League entra en su fase decisiva con uno de sus cruces más atractivos: el Real Madrid recibe este martes 7 de abril, a las 21:00 horas, al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los octavos de final. Un clásico del fútbol europeo que vuelve a poner frente a frente a dos de los clubes más laureados de la competición, con una rivalidad histórica que ha dejado noches inolvidables en Europa. Conoce cómo ver el partido en vivo y en directo online por TV y streaming online en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.
Cómo ver Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO por TV y Streaming Online
Aquí tienes una tabla actualizada con las principales opciones de TV y streaming para ver Real Madrid vs. Bayern Múnich este martes 7 de abril de 2026, ordenando primero EE. UU., México, España, Centroamérica y Sudamérica, y luego otros territorios.
|País / Región
|TV tradicional
|Streaming / Online principal
|Estados Unidos
|Univision, TUDN (cable/satélite)
|Paramount+, ViX, DirecTV Stream
|México
|FOX Sports, ESPN, TUDN
|Max, ViX, Paramount+ (según paquete)
|España
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+ (app / decodificador), DAZN (según contrato)
|Centroamérica (ej. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua)
|ESPN
|Star+/Disney+ (paquete fútbol), Paramount+ (según operador)
|Caribe hispano
|ESPN
|Star+/Disney+ (según disponibilidad local)
|Colombia
|ESPN
|Disney+ (fútbol), Star+ (si sigue activo en tu operador)
|Perú
|ESPN
|Disney+ (fútbol), Star+/app de tu cableoperador
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ (fútbol), apps de TV de pago
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ / plataformas de cable local (según contrato)
|Chile
|ESPN
|Disney+ (fútbol), Star+/apps de operadores
|Argentina
|ESPN
|Disney+ (fútbol), Star+/apps de TV paga
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ (fútbol), plataformas de cable
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ / apps de cableoperadores
|Brasil
|ESPN Brasil
|Star+ / Disney+ (fútbol), plataformas locales
|Reino Unido
|TNT Sports
|HBO Max (TNT Sports), Prime Video (según acuerdo)
|Alemania
|DAZN, canales locales licenciados
|DAZN (app), servicios OTT nacionales
|Francia
|Canal+ Foot / beIN SPORTS (según derechos actuales)
|MyCanal, apps oficiales de la cadena
|Italia
|Mediaset / Sky Sport (según derechos)
|Infinity+, NOW, apps de operador
|India
|Sony Sports Network
|SonyLIV
|Australia
|—
|Stan Sport (streaming exclusivo)
|Medio Oriente / Norte de África
|Cadenas deportivas regionales
|Plataformas OTT regionales; cobertura textual en Al Jazeera Sport
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League?
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local martes 7 de abril 2026
|España
|Madrid
|21:00
|Alemania
|Múnich
|21:00
|Francia
|París
|21:00
|Italia
|Roma
|21:00
|Portugal
|Lisboa
|20:00
|Reino Unido
|Londres
|20:00
|Irlanda
|Dublín
|20:00
|México (centro)
|Ciudad de México
|13:00
|México (Pacífico)
|Tijuana
|11:00
|Estados Unidos (ET)
|Nueva York
|15:00
|Estados Unidos (CT)
|Chicago
|14:00
|Estados Unidos (MT)
|Denver
|13:00
|Estados Unidos (PT)
|Los Ángeles
|12:00
|Canadá (ET)
|Toronto
|15:00
|Canadá (PT)
|Vancouver
|12:00
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|14:00
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Chile (continental)
|Santiago
|16:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Paraguay
|Asunción
|16:00
|Brasil (Brasilia)
|São Paulo
|16:00
|Costa Rica
|San José
|13:00
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|13:00
|El Salvador
|San Salvador
|13:00
|Honduras
|Tegucigalpa
|13:00
|Nicaragua
|Managua
|13:00
|República Dominicana
|Santo Domingo
|15:00
|Puerto Rico
|San Juan
|15:00
|Japón
|Tokio
|04:00 (miércoles 8)
|Australia (Sídney)
|Sídney
|06:00 (miércoles 8)
Alineaciones posibles de Real Madrid vs. Bayern Múnich
- Real Madrid: Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde; Güler, Mbappé y Vinicius.
- Bayern Munich: Neuer; Bischof, Kim Min Jae, Tah, Stanisic; Goretzka, Kimmich, Luis Díaz, Guerreiro, Karl; Kane