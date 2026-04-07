Cómo ver por TV y streaming online el partido entre Real Madrid vs. Bayern EN VIVO este martes 7 de abril 2026 desde el Santiago Bernabéu.
La Champions League entra en su fase decisiva con uno de sus cruces más atractivos: el Real Madrid recibe este martes 7 de abril, a las 21:00 horas, al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los octavos de final. Un clásico del fútbol europeo que vuelve a poner frente a frente a dos de los clubes más laureados de la competición, con una rivalidad histórica que ha dejado noches inolvidables en Europa. Conoce cómo ver el partido en vivo y en directo online por TV y streaming online en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

Cómo ver Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO por TV y Streaming Online

Aquí tienes una tabla actualizada con las principales opciones de TV y streaming para ver Real Madrid vs. Bayern Múnich este martes 7 de abril de 2026, ordenando primero EE. UU., México, España, Centroamérica y Sudamérica, y luego otros territorios.

País / RegiónTV tradicionalStreaming / Online principal
Estados UnidosUnivision, TUDN (cable/satélite)Paramount+, ViX, DirecTV Stream
MéxicoFOX Sports, ESPN, TUDNMax, ViX, Paramount+ (según paquete)
EspañaMovistar Liga de CampeonesMovistar+ (app / decodificador), DAZN (según contrato)
Centroamérica (ej. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua)ESPNStar+/Disney+ (paquete fútbol), Paramount+ (según operador)
Caribe hispanoESPNStar+/Disney+ (según disponibilidad local)
ColombiaESPNDisney+ (fútbol), Star+ (si sigue activo en tu operador)
PerúESPNDisney+ (fútbol), Star+/app de tu cableoperador
EcuadorESPNDisney+ (fútbol), apps de TV de pago
BoliviaESPNDisney+ / plataformas de cable local (según contrato)
ChileESPNDisney+ (fútbol), Star+/apps de operadores
ArgentinaESPNDisney+ (fútbol), Star+/apps de TV paga
UruguayESPNDisney+ (fútbol), plataformas de cable
ParaguayESPNDisney+ / apps de cableoperadores
BrasilESPN BrasilStar+ / Disney+ (fútbol), plataformas locales
Reino UnidoTNT SportsHBO Max (TNT Sports), Prime Video (según acuerdo)
AlemaniaDAZN, canales locales licenciadosDAZN (app), servicios OTT nacionales
FranciaCanal+ Foot / beIN SPORTS (según derechos actuales)MyCanal, apps oficiales de la cadena
ItaliaMediaset / Sky Sport (según derechos)Infinity+, NOW, apps de operador
IndiaSony Sports NetworkSonyLIV
AustraliaStan Sport (streaming exclusivo)
Medio Oriente / Norte de ÁfricaCadenas deportivas regionalesPlataformas OTT regionales; cobertura textual en Al Jazeera Sport

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League?

País / RegiónCiudad de referenciaHora local martes 7 de abril 2026
EspañaMadrid21:00
AlemaniaMúnich21:00
FranciaParís21:00
ItaliaRoma21:00
PortugalLisboa20:00
Reino UnidoLondres20:00
IrlandaDublín20:00
México (centro)Ciudad de México13:00
México (Pacífico)Tijuana11:00
Estados Unidos (ET)Nueva York15:00
Estados Unidos (CT)Chicago14:00
Estados Unidos (MT)Denver13:00
Estados Unidos (PT)Los Ángeles12:00
Canadá (ET)Toronto15:00
Canadá (PT)Vancouver12:00
ColombiaBogotá14:00
PerúLima14:00
EcuadorQuito14:00
PanamáCiudad de Panamá14:00
BoliviaLa Paz15:00
VenezuelaCaracas15:00
Chile (continental)Santiago16:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
ParaguayAsunción16:00
Brasil (Brasilia)São Paulo16:00
Costa RicaSan José13:00
GuatemalaCiudad de Guatemala13:00
El SalvadorSan Salvador13:00
HondurasTegucigalpa13:00
NicaraguaManagua13:00
República DominicanaSanto Domingo15:00
Puerto RicoSan Juan15:00
JapónTokio04:00 (miércoles 8)
Australia (Sídney)Sídney06:00 (miércoles 8)

Alineaciones posibles de Real Madrid vs. Bayern Múnich

  • Real Madrid: Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde; Güler, Mbappé y Vinicius.
  • Bayern Munich: Neuer; Bischof, Kim Min Jae, Tah, Stanisic; Goretzka, Kimmich, Luis Díaz, Guerreiro, Karl; Kane
