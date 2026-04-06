Por la ida de los cuartos de de final de la Champions League, el Real Madrid y el Bayern Múnich chocarán este martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Es necesario mencionar que el cuadro merengue afrontará esta instancia luego de haber vencido 5-1 al Manchester City en el global de los octavos de final. El equipo alemán, por otro lado, llegó a los cuartos de final tras vencer 10-1 en el global al Atalanta.

El partido Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Bayern Múnich en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League este martes 7 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Bayern Múnich?

Este martes 7 de abril se podrá ver el Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, DAZN USA, Univision, Univision NOW

México: TNT Sports, Max México

España: Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones

Francia: Canal+ Foot, myCANAL, Canal+ Live 1

Alemania: Amazon Prime Video

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte