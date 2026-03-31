La selección de Argentina disputará un exigente amistoso internacional ante Zambia este martes 31 de marzo de 2026, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, con inicio programado para las 20:15 (hora local de Argentina) . El duelo se enmarca en la ventana oficial de la FIFA y se presenta como una prueba clave dentro del plan de preparación de ambas selecciones rumbo al Mundial 2026, instancia en la que los cuerpos técnicos aprovecharán para ajustar sistemas tácticos, evaluar variantes y consolidar su lista de convocados. Conoce cómo ver el partido en vivo en directo por televisión señal abierta y streaming online.

La Selección Argentina, bajo el mando de Lionel Scaloni, afronta este amistoso con la estructura de su columna vertebral campeona del mundo, pero con una premisa clara: priorizar el estado físico y no arriesgar a ningún futbolista que no esté al cien por cien, en línea con las recomendaciones del cuerpo médico y las exigencias del calendario FIFA. Este encuentro nace tras la reconfiguración de la agenda internacional derivada de la cancelación de la Finalissima y el posterior cambio de rival, lo que transforma este partido en un test clave para sostener el ritmo competitivo, ajustar automatismos y seguir evaluando alternativas tácticas de cara a los próximos desafíos oficiales.

En el frente opuesto, Zambia, reconocida en el concierto africano como los Chipolopolo, asume este compromiso como una oportunidad de altísimo valor para medir su evolución frente a una potencia mundial consolidada. El equipo que lidera George Lwandamina llega con una base de nombres de jerarquía internacional, entre ellos Patson Daka y Fashion Sakala, configurando una convocatoria que apuesta por el bloque principal pese a la coincidencia con otras fechas y compromisos del calendario continental, lo que refuerza el carácter estratégico y competitivo de este amistoso.

¿Cómo ver el amistoso Argentina vs. Zambia EN VIVO GRATIS por TV y Online?

El partido Colombia vs. Francia del domingo 29 de marzo de 2026 se verá en TV y streaming a través de estos canales confirmados por territorio.

País / Región Canal(es) de TV / Plataforma oficial Colombia Caracol TV; RCN TV; plataformas digitales de ambos canales Estados Unidos (señal en español) Telemundo; Universo; apps y web de Telemundo / NBC Universo México Transmisión en DAZN (streaming) y señales locales según cableoperador Argentina Señales deportivas y cableoperadores locales (según parrilla) Perú Señales deportivas de cable (consultar operador local) Chile Señales deportivas de TV paga (consultar programación) Uruguay Señales deportivas locales/cable (por definir según operador) Paraguay Canales deportivos de TV paga (según operador) Bolivia Señales deportivas en cable (programación local) Venezuela Canales deportivos de TV paga (según operador) Ecuador El Canal del Fútbol (online y TV paga donde esté disponible) España DAZN (streaming) Costa Rica Repretel Canal 6 y Repretel.com

¿A qué hora juega Argentina vs. Zambia EN VIVO HOY 31 de marzo?

Conoce los horarios por país para ver el partido amistoso entre Argentina vs. Zambia EN VIVO EN DIRECTO este martes 31 de marzo.

País Hora local Argentina 20:15 Bolivia 19:15 Paraguay 20:15 Perú 18:15 Colombia 18:15 Ecuador 18:15 Uruguay 20:15 Venezuela 19:15 Chile 20:15