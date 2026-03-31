Todo listo para ver la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste en suelo argentino. Este martes 31 de marzo, mira la transmisión de Argentina vs. Zambia a través de la señal abierta de Telefe y MiTelefe online, a partir de las 20:15 horas de Buenos Aires. La Albiceleste viene de un triunfo ante Mauritania y quiere repetir lo mismo ante Zambia, en lo que será el último juego de Messi vistiendo la camiseta de Argentina en el territorio local. Sigue la transmisión minuto a minuto.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Zambia por amistoso FIFA?

Mira la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Zambia, válido por la fecha FIFA internacional del mes de marzo 2026.

Canal 12 SD y 1001 HD de Telecentro

Canales 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

El duelo Argentina vs. Zambia será transmitido también de manera gratuita vía online a través de la señal de mi Telefe en vivo. Para seguir las acciones de este importante partido por el cierre de la Fecha FIFA internacional del mes de marzo 2026, te invito a ingresar la link que dejaré a continuación.

Ver Argentina vs. Brasil en vivo vía Pluto TV

Sin embargo, también se puede seguir vía streaming el duelo entre Argentina y Zambia. Esto es posible gracias a la plataforma Pluto TV, pues deberás sintonizar la señal de Telefe en vivo.

Cómo actualizar la aplicación Pluto TV / Sistema operativo para ver Telefe

Para disfrutar de la señal de Telefe en Pluto TV en tu televisor inteligente o dispositivo favorito, primero asegúrate de que tenga la última versión de la aplicación Pluto TV y el último sistema operativo instalado para que funcione sin problemas.

Android Mobile : Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en Google Play .

: Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en . Android TV : La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según el dispositivo y el fabricante .

: La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según . Roku : Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. Para actualizar la aplicación, vaya al icono de Pluto TV y resáltelo, presione el botón * en su control remoto y haga clic en Actualizar Aplicación.

: Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. Para actualizar la aplicación, vaya al icono de Pluto TV y resáltelo, presione el botón * en su control remoto y haga clic en Actualizar Aplicación. tvOS : Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente.

: Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. iOS Móvil : Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda iTunes .

: Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda . Smart TVs: Revise estos artículos de ayuda general de algunos de nuestros Smart Tv soportados para obtener Pluto TV en Vizio TV, SAMSUNG TV y Sony TV.

Argentina vs. Zambia: lo que debes saber del partido

Fecha: martes 31 de marzo 2025

martes 31 de marzo 2025 Lugar: Estadio La Bombonera de Buenos Aires

Estadio La Bombonera de Buenos Aires Hora: 20:15 horas Buenos Aires

20:15 horas Buenos Aires Canal TV: Telefe

Telefe Streaming: Mi Telefe o Pluto TV