Este martes 31 de marzo, mira el amistoso FIFA de Argentina vs. Zambia EN VIVO desde el Estadio La Bombonera en Buenos Aires, en lo que será el último juego de la Albiceleste en tierras argentinas de cara a la Copa del Mundo que viviremos en el mes de junio. Con la presencia de Lionel Messi en el once titular, aquí te dejo con los horarios y canales que van a transmitir este partido de Argentina-Zambia. Recordemos que la Albiceleste viene de derrotar por 2-1 a Mauritania.

Dónde ver por canales de TV y señal online el partido amistoso entre Argentina vs. Zambia EN VIVO este martes 31 de marzo en Buenos Aires. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juegan Argentina vs. Zambia por amistoso FIFA?

Sigue la transmisión del partido de Argentina vs. Zambia EN VIVO a partir de las 20:15 horas de Buenos Aires o 19:15 ET en Estados Unidos. Además, si te encuentras en USA, estos son los otros horarios: 18:15 CT / 17:15 MT / 16:15 PT. Aquí te dejo con otros horarios en Latinoamérica para que puedas seguir el minuto a minuto de este juego:

Chile: 20:15 horas

Colombia: 18:15 horas

México: 17:15 horas

España: 01:15 a.m. (Miércoles 31)

Perú: 18:15 horas

Ecuador: 18:15 horas

Paraguay: 20:15 horas

Uruguay: 20:15 horas

Venezuela: 19:15 horas

¿Qué canal transmite Argentina vs. Zambia EN VIVO por amistoso al Mundial 2026?

Sigue la transmisión del amistoso de Argentina vs. Zambia EN VIVO a través de la señal de DSports en TV de paga y Telefe en TV Abierta. Además, estará disponible mediante MiTelefe, DGo, Flow y Telecentro Play en streaming online.

Estas son todas las opciones oficiales que tendrás para seguir el minuto a minuto del juego entre Argentina y Zambia de este martes 31 de marzo.

Argentina vs. Zambia: posibles alineaciones

Selección de Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi .

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y . Selección de Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka.

Hora, TV y dónde ver Argentina vs. Zambia EN VIVO por amistoso FIFA 2026

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

Martes 31 de marzo de 2026 Lugar: Estadio La Bombonera

Estadio La Bombonera Horario: 20:15 horas Buenos Aires

20:15 horas Buenos Aires Canal TV: Telefe y DSports

Telefe y DSports Streaming: DGo, Flow, Telecentro y MiTelefe