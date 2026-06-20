El Estadio Toronto será escenario de un partido vibrante este sábado 20 de junio, cuando se enfrenten Alemania y Costa de Marfil por la Fecha 2 del Grupo E del Mundial FIFA 2026. Como se trata de un duelo imperdible, te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Alemania vs. Costa de Marfil en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial de Fútbol 2026 este sábado 20 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 10:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Alemania vs. Costa de Marfil?

Este sábado 20 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: SportTV, Globo, GloboPlay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Disney+ Premium Brazil, Vivo Play

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes