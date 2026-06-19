La selección paraguaya afronta este sábado 20 de junio un compromiso clave en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrente a Turquía en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, por la segunda jornada del Grupo D. La Albirroja buscará sumar puntos importantes en su camino hacia los octavos de final ante una selección turca que también aspira a consolidarse en la zona de clasificación. El encuentro comenzará a las 00:00 horas de Asunción (11:00 p.m. ET del viernes 19 de junio / 8:00 p.m. PT) .

¿Quieres seguir el partido desde tu televisor, teléfono móvil, computadora o Smart TV? La transmisión para Paraguay estará disponible a través de TiGo Sports y la plataforma TiGo Online, que llevarán todas las incidencias de este atractivo duelo mundialista.

A continuación, te contamos qué canales debes sintonizar y cómo acceder a la señal en vivo para no perderte ningún detalle del Paraguay vs. Turquía.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes señales:

Canal 100 de TiGo Sports

Canal 101 de TiGo Sports+

Canal 102 de TiGo Sports 3

¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

Los usuarios de TiGo también podrán seguir el partido mediante TiGo Online desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Computadoras Windows y Mac

Android

iPhone

iPad

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

Dato Información Partido Paraguay vs. Turquía Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D Fecha Sábado 20 de junio de 2026 Hora 00:00 de Asunción TV TiGo Sports Streaming TiGo Online Estadio Levi’s Stadium Ciudad Santa Clara, California