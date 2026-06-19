San Francisco, Santa Clara (ESTADOS UNIDOS), 19/06/2026.- Horarios y canales para ver en vivo el partido Turquía vs. Paraguay en Texas, California y Florida este viernes 19 de junio por la Jornada 2 del grupo D del Mundial 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco. Imagen creada por Gemini.
San Francisco, Santa Clara (ESTADOS UNIDOS), 19/06/2026.- Horarios y canales para ver en vivo el partido Turquía vs. Paraguay en Texas, California y Florida este viernes 19 de junio por la Jornada 2 del grupo D del Mundial 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco. Imagen creada por Gemini.
Santos Yupanqui
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Paraguay enfrentará a Turquía por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial 2026, este viernes 19 de junio, desde las 20:00 hora local (PT), en el Estadio Bahía de San Francisco. Tras su dolorosa derrota ante los anfitriones Estados Unidos, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro buscará cobrarse su revancha y lograr los puntos para no quedar eliminados del certamen. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por Smart TV, celular o cualquier dispositivo móvil? Te comparto los canales de TV que transmiten y dónde seguir desde una plataforma online, de manera segura y legal?

Canales TV de EE.UU. que pasan el Paraguay vs. Turquía EN VIVO por el Mundial 2026

Si estás en California, Texas y Florida, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Paraguay vs. Turquía EN VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de TV en EE. UU.

Tipo de señalCanal / PlataformaDetalle
TV por cable/satélite (inglés)FOX NetworkSeñal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. UU.
TV por cable/satélite (inglés)FOX OneCanal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026.
TV abierta / cable (español)TelemundoSeñal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.

Plataformas online y streaming en EE. UU.

Tipo de señalPlataformaDetalle
Streaming (OTT, inglés)fuboTVPlataforma de TV online que integra la señal de FOX para el Mundial 2026.
Streaming (inglés)TubiServicio de streaming asociado a FOX con partidos del Mundial 2026.
Streaming (inglés)PeacockPlataforma de NBC/Telemundo con señal del Mundial en EE. UU.
Radio satelitalSiriusXM FCAudio en inglés con cobertura del partido.
Radio en españolFútbol de Primera RadioTransmisión radial en español del encuentro.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía EN VIVO y GRATIS por el Mundial 2026 en otros países del mundo?

HorariosCanales
ParaguayGEN, Trece, POPU TV y Unicanal
ArgentinaFlow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount +
BrasilSporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+, Cazé TV y Vivo Play
ChileDIRECTV Sports, DGO y Paramount+
ColombiaWin Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
PerúDIRECTV Sports, DGO, América Televisión, AméricaTV GO y Paramount+
EcuadrDIRECTV Sport, DGO y Paramount+
MéxicoViX
EspañaDAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+
UruguayDIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+
Estados UnidosFox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
CanadáTSN+, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS y RDS App
Centroamérica (varios)Tigo Sports (cable, donde tenga derechos regionales)

Los partidos de Paraguay en el Mundial 2026 son transmitidos EN VIVO y EN DIRECTO GEN, Trece, POPU TV y Unicanal, canales que cuentan con los derechos televisivos para llevar la acción del equipo de Alfaro en la Copa del Mundo.

Los partidos de Paraguay en el Mundial de 2026 se pueden ver en España a través de Movistar Plus (dial 57) y mediante la plataforma de streaming DAZN, donde están disponibles todos los encuentros del torneo.

¿Qué canales transmiten el partido entre Paraguay vs. Turquía y a qué hora comienza? Revisa la guía completa para el Mundial 2026.
¿Qué canales transmiten el partido entre Paraguay vs. Turquía y a qué hora comienza? Revisa la guía completa para el Mundial 2026.

Horarios para ver el partido Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Paraguay vs. Turquía EN VIVO HOY, viernes 19 de junio, por la primera jornada del grupo D de la Copa Mundial 2026.

  • Argentina: 00:00 horas (día siguiente)
  • Uruguay: 00:00 horas (día siguiente)
  • Brasil: 00:00 horas (día siguiente)
  • Paraguay: 00:00 horas (día siguiente)
  • Estados Unidos del Este (ET): 23:00 horas
  • Chile: 23:00 horas
  • Bolivia: 23:00 horas
  • Venezuela: 23:00 horas
  • Estados Unidos del Central (CT): 22:00 horas
  • Panamá: 22:00 horas
  • Colombia: 22:00 horas
  • Ecuador: 22:00 horas
  • Perú: 22:00 horas
  • Estados Unidos de la Montaña (MT): 21:00 horas
  • México: 21:00 horas
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 20:00 horas
  • España: 5:00 horas (día siguiente)

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