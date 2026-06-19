Paraguay enfrentará a Turquía por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial 2026, este viernes 19 de junio, desde las 20:00 hora local (PT), en el Estadio Bahía de San Francisco. Tras su dolorosa derrota ante los anfitriones Estados Unidos, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro buscará cobrarse su revancha y lograr los puntos para no quedar eliminados del certamen. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por Smart TV, celular o cualquier dispositivo móvil? Te comparto los canales de TV que transmiten y dónde seguir desde una plataforma online, de manera segura y legal?

Canales TV de EE.UU. que pasan el Paraguay vs. Turquía EN VIVO por el Mundial 2026

Si estás en California, Texas y Florida, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Paraguay vs. Turquía EN VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de TV en EE. UU.

Tipo de señal Canal / Plataforma Detalle TV por cable/satélite (inglés) FOX Network Señal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. UU. TV por cable/satélite (inglés) FOX One Canal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026. TV abierta / cable (español) Telemundo Señal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.

Plataformas online y streaming en EE. UU.

Tipo de señal Plataforma Detalle Streaming (OTT, inglés) fuboTV Plataforma de TV online que integra la señal de FOX para el Mundial 2026. Streaming (inglés) Tubi Servicio de streaming asociado a FOX con partidos del Mundial 2026. Streaming (inglés) Peacock Plataforma de NBC/Telemundo con señal del Mundial en EE. UU. Radio satelital SiriusXM FC Audio en inglés con cobertura del partido. Radio en español Fútbol de Primera Radio Transmisión radial en español del encuentro.

¿Dónde ver Paraguay vs. Turquía EN VIVO y GRATIS por el Mundial 2026 en otros países del mundo?

Horarios Canales Paraguay GEN, Trece, POPU TV y Unicanal Argentina Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount + Brasil SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+, Cazé TV y Vivo Play Chile DIRECTV Sports, DGO y Paramount+ Colombia Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+ Perú DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, AméricaTV GO y Paramount+ Ecuadr DIRECTV Sport, DGO y Paramount+ México ViX España DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+ Uruguay DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+ Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Canadá TSN+, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS y RDS App Centroamérica (varios) Tigo Sports (cable, donde tenga derechos regionales)

Los partidos de Paraguay en el Mundial 2026 son transmitidos EN VIVO y EN DIRECTO GEN, Trece, POPU TV y Unicanal, canales que cuentan con los derechos televisivos para llevar la acción del equipo de Alfaro en la Copa del Mundo.

Los partidos de Paraguay en el Mundial de 2026 se pueden ver en España a través de Movistar Plus (dial 57) y mediante la plataforma de streaming DAZN, donde están disponibles todos los encuentros del torneo.

¿Qué canales transmiten el partido entre Paraguay vs. Turquía y a qué hora comienza? Revisa la guía completa para el Mundial 2026.

Horarios para ver el partido Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Paraguay vs. Turquía EN VIVO HOY, viernes 19 de junio, por la primera jornada del grupo D de la Copa Mundial 2026.