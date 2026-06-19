La selección de Paraguay afronta un duelo clave ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial FIFA 2026. La Albirroja está obligada a sumar para seguir con opciones de avanzar a la siguiente ronda, mientras que el combinado europeo intentará acercarse a los dieciseisavos de final.

Los aficionados paraguayos podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de Unicanal, una de las señales oficiales del Mundial 2026 en Paraguay. A continuación, conoce cómo ver Canal 3.2 EN VIVO por TV e internet, además de los horarios y canales de transmisión en distintos países.

¿Cómo ver Unicanal o Canal 3.2 EN VIVO por TV y por internet?

Ver Unicanal por televisión

Canal 3.2 de señal digital abierta en Paraguay.

Operadores de cable que incluyen la señal de Unicanal.

Televisores compatibles con señal digital terrestre.

Ver Unicanal EN VIVO por internet

Sitio web oficial de Unicanal.

Aplicación móvil para celulares y tablets.

Transmisión online desde computadoras y laptops.

Smart TV con acceso a internet y aplicaciones de streaming.

Además del partido, la cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones y reacciones posteriores.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Turquía por país?

País Canal o Streaming Paraguay Unicanal, Canal 3.2, Tigo Sports Argentina Telefe, TyC Sports, DGO Chile Chilevisión, DirecTV Sports, DGO Perú DirecTV Sports, DGO Colombia DirecTV Sports, DGO Ecuador DirecTV Sports, DGO Uruguay Canal 10, DirecTV Sports Bolivia Tigo Sports, DirecTV Sports Venezuela DirecTV Sports, DGO Brasil Globo, SporTV, Globoplay México Canal 5, TUDN, ViX Estados Unidos Telemundo, Universo, Peacock Turquía TRT 1, TRT Spor España DAZN

Horarios de Paraguay vs. Turquía por país

El partido se disputará el viernes 19 de junio de 2026.