La selección de Paraguay afronta un duelo clave ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial FIFA 2026. La Albirroja está obligada a sumar para seguir con opciones de avanzar a la siguiente ronda, mientras que el combinado europeo intentará acercarse a los dieciseisavos de final.
Los aficionados paraguayos podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de Unicanal, una de las señales oficiales del Mundial 2026 en Paraguay. A continuación, conoce cómo ver Canal 3.2 EN VIVO por TV e internet, además de los horarios y canales de transmisión en distintos países.
¿Cómo ver Unicanal o Canal 3.2 EN VIVO por TV y por internet?
Ver Unicanal por televisión
- Canal 3.2 de señal digital abierta en Paraguay.
- Operadores de cable que incluyen la señal de Unicanal.
- Televisores compatibles con señal digital terrestre.
Ver Unicanal EN VIVO por internet
- Sitio web oficial de Unicanal.
- Aplicación móvil para celulares y tablets.
- Transmisión online desde computadoras y laptops.
- Smart TV con acceso a internet y aplicaciones de streaming.
Además del partido, la cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones y reacciones posteriores.
¿Qué canal transmite Paraguay vs. Turquía por país?
|País
|Canal o Streaming
|Paraguay
|Unicanal, Canal 3.2, Tigo Sports
|Argentina
|Telefe, TyC Sports, DGO
|Chile
|Chilevisión, DirecTV Sports, DGO
|Perú
|DirecTV Sports, DGO
|Colombia
|DirecTV Sports, DGO
|Ecuador
|DirecTV Sports, DGO
|Uruguay
|Canal 10, DirecTV Sports
|Bolivia
|Tigo Sports, DirecTV Sports
|Venezuela
|DirecTV Sports, DGO
|Brasil
|Globo, SporTV, Globoplay
|México
|Canal 5, TUDN, ViX
|Estados Unidos
|Telemundo, Universo, Peacock
|Turquía
|TRT 1, TRT Spor
|España
|DAZN
Horarios de Paraguay vs. Turquía por país
El partido se disputará el viernes 19 de junio de 2026.
|País
|Hora
|Paraguay
|11:00 p. m.
|Argentina
|12:00 a. m. (20 de junio)
|Uruguay
|12:00 a. m. (20 de junio)
|Chile
|12:00 a. m. (20 de junio)
|Brasil
|12:00 a. m. (20 de junio)
|Bolivia
|11:00 p. m.
|Venezuela
|11:00 p. m.
|Perú
|10:00 p. m.
|Colombia
|10:00 p. m.
|Ecuador
|10:00 p. m.
|Panamá
|10:00 p. m.
|México
|9:00 p. m.
|Costa Rica
|9:00 p. m.
|Guatemala
|9:00 p. m.
|Honduras
|9:00 p. m.
|El Salvador
|9:00 p. m.
|Nicaragua
|9:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|11:00 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|10:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|8:00 p. m.
|Turquía
|6:00 a. m. (20 de junio)
|España
|5:00 a. m. (20 de junio)