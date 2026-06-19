La selección de Paraguay afronta un duelo clave ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
La selección de Paraguay afronta un duelo clave ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
mailJorge Villanes

La selección de Paraguay afronta un duelo clave ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial FIFA 2026. La Albirroja está obligada a sumar para seguir con opciones de avanzar a la siguiente ronda, mientras que el combinado europeo intentará acercarse a los dieciseisavos de final.

Los aficionados paraguayos podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de Unicanal, una de las señales oficiales del Mundial 2026 en Paraguay. A continuación, conoce cómo ver Canal 3.2 EN VIVO por TV e internet, además de los horarios y canales de transmisión en distintos países.

¿Cómo ver Unicanal o Canal 3.2 EN VIVO por TV y por internet?

Ver Unicanal por televisión

  • Canal 3.2 de señal digital abierta en Paraguay.
  • Operadores de cable que incluyen la señal de Unicanal.
  • Televisores compatibles con señal digital terrestre.

Ver Unicanal EN VIVO por internet

  • Sitio web oficial de Unicanal.
  • Aplicación móvil para celulares y tablets.
  • Transmisión online desde computadoras y laptops.
  • Smart TV con acceso a internet y aplicaciones de streaming.

Además del partido, la cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones y reacciones posteriores.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Turquía por país?

PaísCanal o Streaming
ParaguayUnicanal, Canal 3.2, Tigo Sports
ArgentinaTelefe, TyC Sports, DGO
ChileChilevisión, DirecTV Sports, DGO
PerúDirecTV Sports, DGO
ColombiaDirecTV Sports, DGO
EcuadorDirecTV Sports, DGO
UruguayCanal 10, DirecTV Sports
BoliviaTigo Sports, DirecTV Sports
VenezuelaDirecTV Sports, DGO
BrasilGlobo, SporTV, Globoplay
MéxicoCanal 5, TUDN, ViX
Estados UnidosTelemundo, Universo, Peacock
TurquíaTRT 1, TRT Spor
EspañaDAZN

Horarios de Paraguay vs. Turquía por país

El partido se disputará el viernes 19 de junio de 2026.

PaísHora
Paraguay11:00 p. m.
Argentina12:00 a. m. (20 de junio)
Uruguay12:00 a. m. (20 de junio)
Chile12:00 a. m. (20 de junio)
Brasil12:00 a. m. (20 de junio)
Bolivia11:00 p. m.
Venezuela11:00 p. m.
Perú10:00 p. m.
Colombia10:00 p. m.
Ecuador10:00 p. m.
Panamá10:00 p. m.
México9:00 p. m.
Costa Rica9:00 p. m.
Guatemala9:00 p. m.
Honduras9:00 p. m.
El Salvador9:00 p. m.
Nicaragua9:00 p. m.
Estados Unidos (ET)11:00 p. m.
Estados Unidos (CT)10:00 p. m.
Estados Unidos (PT)8:00 p. m.
Turquía6:00 a. m. (20 de junio)
España5:00 a. m. (20 de junio)

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