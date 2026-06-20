El Mundial 2026 no solo se disfruta en los estadios donde juegan las selecciones, también se vive en distintos puntos de Florida con transmisiones en vivo y pantallas gigantes gratuitas para celebrar cada gol de tu equipo. En varios lugares de Miami se han habilitado zonas para aficionados, actividades al aire libre y eventos especiales en los que se pueden ver los partidos sin pagar entrada, con un ambiente que recuerda al de un estadio: música, comida y familias completas reunidas frente a la pantalla. Si estás en la ciudad, la ventaja es que no necesitas un ticket para sumarte a la fiesta mundialista: basta con acercarte a estos espacios habilitados para seguir los encuentros en directo y compartir la emoción con otros hinchas. A continuación, te contamos cuáles son los principales puntos.

Las transmisiones del partidos serán en simultáneo en los Fan Fest y otros recintos (Foto: EFE)

¿DÓNDE PUEDES DISFRUTAR GRATIS EL MUNDIAL 2026 EN MIAMI?

En Florida puedes ver el Mundial 2026 gratis sobre todo en los espacios oficiales tipo “fan festival” y en algunas activaciones con pantalla gigante en Miami, sin necesidad de comprar entrada al estadio. Así tenemos:

FIFA FAN FESTIVAL EN MIAMI (GRATIS)

El FIFA Fan Festival de Miami tendrá lugar en Bayfront Park, el parque costero más emblemático de la ciudad, con acceso gratuito para todos los aficionados. Está situado en pleno centro, este espacio se transformará en un punto de encuentro donde fútbol, ​​cultura y experiencias interactivas se unen para celebrar el Mundial.

Bayfront Park, a orillas de la Bahía de Biscayne y rodeado por el horizonte urbano, es un escenario habitual de grandes festivales y eventos culturales, lo que lo convierte en el lugar natural para acoger el FIFA Fan Festival de Miami.

¿Qué pueden esperar los aficionados?

Retransmisiones en directo de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 26.

DJs, conciertos y entretenimiento.

Experiencias interactivas de fútbol.

Comida y bebida de las diversas culturas de Miami.

Actividades para toda la familia.

Apariciones especiales de invitados y momentos para los fans.

Conoce más haciendo clic aquí.

¿Desde cuándo ir y dónde está ubicado?

Días de apertura: del 13 de junio al 5 de julio

del 13 de junio al 5 de julio Lugar: Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

OTROS PUNTOS CON PANTALLA GIGANTE EN EL ÁREA DE MIAMI

Además del Fan Festival, hay eventos puntuales organizados por bares o locales con ingreso libre (consumo opcional), que suelen promocionar “pantalla gigante” y ambiente mundialista:

Stage Miami en Hialeah ha anunciado transmisiones en pantalla gigante con entrada gratis para algunos partidos específicos, con comida, bebidas y fiesta después del juego.

También hay activaciones y viewing parties en zonas como Wynwood y otros barrios, muchas veces gratuitas, pero con registro o consumo mínimo, que se van anunciando en redes sociales y agendas de eventos locales.

¿Y en Florida?

Condado de Broward: se organizarán cuatro fiestas gratuitas para ver el Mundial.

se organizarán cuatro fiestas gratuitas para ver el Mundial. Festival en Hollywood: se desarrollará desde el mediodía del 27 de junio con un festival callejero gratuito en Tardes Caleñas (2025 Hollywood Blvd.). Ese día jugarán Colombia vs. Portugal.