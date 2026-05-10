La cartelera del UFC 328 se siente como una noche en la que cada pelea puede dejar una señal en la división. Khamzat Chimaev y Sean Strickland encabezan el evento con un duelo por el título de peso mediano que reúne dos caminos muy distintos hacia la victoria. Chimaev parte como favorito por su capacidad de imponer contacto, mezclar presión y reducir espacios, mientras Strickland conserva el valor de la consistencia, el volumen y la lectura paciente de los asaltos. En una pelea así, el favoritismo existe, pero siempre queda sujeto a la forma en que el combate se escriba dentro de la jaula.

¿Quién ganó la pelea del UFC 328: Chimaev vs. Strickland EN VIVO hoy? Resultados de la cartelera en directo

Consulta los resultados en vivo y en directo de toda la cartelera del UFC 328 con la pelea estelar entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland. La función reúne cruces de estilos, nombres con recorrido y peleadores que llegan con la intención de salir de la noche con algo más que una victoria: prestigio, impulso y una nueva posición dentro del mapa del UFC. Aquí puedes seguir el desarrollo de la cartelera combate por combate.

PESO / CATEGORÍA PELEAS DEL UFC 328 RESULTADOS Título peso medio Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland Por confirmar Título peso mosca Joshua Van vs. Tatsuro Taira Por confirmar Peso pesado Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta Por confirmar Peso wélter Sean Brady vs. Joaquin Buckley Por confirmar Peso ligero King Green vs. Jeremy Stephens Por confirmar Peso medio Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz Por confirmar Peso wélter Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov (#15) Por confirmar Peso ligero Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki Por confirmar Peso ligero Jim Miller vs. Jared Gordon Por confirmar Peso medio Roman Kopylov vs. Marco Tulio Por confirmar Peso pluma Pat Sabatini vs. William Gomis Por confirmar Peso medio Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos Por confirmar Peso mosca Clayton Carpenter vs. José Ochoa Por confirmar

Antesala del UFC 328

La antesala del UFC 328 deja varias peleas con valor real, no solo por el nombre de los protagonistas, sino por la forma en que pueden mover la noche. Alexander Volkov suele partir con ventaja por tamaño, alcance y experiencia, aunque Waldo Cortés-Acosta tiene potencia suficiente para convertir cualquier intercambio en un problema. Sean Brady se perfila como un rival duro para Joaquin Buckley si logra imponer control y ritmo, mientras Joshua Van y Tatsuro Taira ofrecen una pelea donde la precisión puede pesar más que la fuerza.

Más abajo en la cartelera también hay argumentos para seguir de cerca cada cruce. Grant Dawson tiene un estilo de presión que suele dar frutos cuando puede cerrar espacios, y Jim Miller continúa siendo ese veterano que nunca se siente fuera de la pelea. Roman Kopylov y Pat Sabatini añaden una capa técnica interesante, mientras Clayton Carpenter y José Ochoa pueden abrir la noche con una pelea capaz de encender el ambiente desde temprano. Es una función larga, pero bien construida, con la tensión creciendo a medida que se acerca el evento principal.

Todo, sin embargo, termina orbitando alrededor de Chimaev y Strickland. Esa pelea representa una prueba para ambos: para el favorito, la obligación de confirmar dominio; para el retador o campeón, la tarea de resistir, ajustar y encontrar una grieta. Si Chimaev logra mandar el ritmo desde el inicio, tendrá el camino más claro. Si Strickland consigue llevar la pelea a un terreno áspero y prolongado, la noche puede cambiar de dueño.

Cartelera del UFC 328:

Cartelera completa de UFC 328: Chimaev vs. Strickland

Cartelera estelar

Título peso medio — Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland.

Título peso mosca — Joshua Van vs. Tatsuro Taira.

Peso pesado — Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta.

Peso wélter — Sean Brady vs. Joaquin Buckley.

Peso ligero — King Green vs. Jeremy Stephens.

Cartelera preliminar

Peso medio — Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz.

Peso wélter — Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov (#15).

Peso ligero — Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki.

Peso ligero — Jim Miller vs. Jared Gordon.

Primeras preliminares

Peso medio — Roman Kopylov vs. Marco Tulio.

Peso pluma — Pat Sabatini vs. William Gomis.

Peso medio — Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos.

Peso mosca — Clayton Carpenter vs. José Ochoa.