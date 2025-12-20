El mundo del boxeo vive una noche distinta este 19 de diciembre de 2025, cuando Jake Paul y Anthony Joshua se enfrenten en el ring del Kaseya Center de Miami en un combate que ha captado la atención de fanáticos y curiosos por igual. Este duelo de peso pesado ha sido promocionado como uno de los eventos más llamativos de la temporada, enfrentando a un influencer convertido en boxeador con un ex campeón mundial de élite en busca de volver a la cima.

A diferencia de muchas peleas de celebridades recientes, este enfrentamiento es profesional y sancionado oficialmente, con ocho asaltos de tres minutos y guantes estándar de 10 onzas, lo que significa que el resultado contará en el récord de los participantes y no será una simple exhibición. El combate principal está programado para comenzar alrededor de las 8:00 p. m. ET, después de las peleas preliminares que también se transmiten desde temprano en la tarde.

La diferencia física y de experiencia entre ambos luchadores ha sido uno de los temas más comentados en los días previos. Anthony Joshua, con un historial de dos títulos mundiales unificados y una medalla de oro olímpica, llegó al pesaje con casi 243 libras, casi 27 libras por encima de Paul, quien marcó cerca de 216 libras para este combate. Mientras tanto, Paul se presenta confiado y decidido a demostrar que puede competir al más alto nivel, y sus declaraciones muestran que pretende sorprender al mundo si logra imponerse en este choque de generaciones y estilos.

Para quienes no tienen acceso a un recinto o a un evento deportivo en vivo, hay buenas noticias: la pelea se transmite EN VIVO por Netflix, sin costo adicional para sus suscriptores, lo que permite seguir cada golpe, round y desenlace desde cualquier lugar. En esta nota, te traemos también todos los detalles del resultado y el ganador tras finalizar el enfrentamiento.

¿A qué hora inició la pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua?

La cartelera preliminar de Paul vs Joshua está repleta, con ocho combates programados (Foto: AFP)

Esta es la cartelera completa de la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul

Cartelera principal

Jake Paul vs. Anthony Joshua - Pelea de peso pesado

Alycia Baumgardner vs. Leika Beaudoin - Pelea por el título mundial unificado superpluma

Anderson Silva vs. Tyron Woodley - Pelea de 6 asaltos de peso crucero de 195 lbs.

Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes - Pelea de 6 asaltos de peso superpluma

Preliminares

Cherneka Johnson vs. Amanda Galle - Pelea por el título indiscutido de peso crucero

Caroline Dubois vs. Camila Panatta - Pelea por el título mundial de peso ligero del CMB

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos - Pelea por el título mundial de peso paja del CMB

Avious Griffin vs. Justin Cardona - Pelea de peso wélter

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. - Pelea de peso crucero

¿Cómo quedó la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul? Resultados EN VIVO de la cartelera de boxeo

Categoría / División Pelea de boxeo Resultado final Peso pesado Jake Paul vs. Anthony Joshua -- Pelea por el título mundial unificado superpluma Alycia Baumgardner vs. Leika Beaudoin -- Pelea de 6 asaltos de peso crucero de 195 lbs. Anderson Silva vs. Tyron Woodley -- Pelea de 6 asaltos de peso superpluma Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes -- Pelea por el título indiscutido de peso crucero Cherneka Johnson vs. Amanda Galle Cherneka Johnson derrotó a Amanda Galle por decisión unánime para defender los títulos indiscutidos femeninos de peso gallo Pelea por el título mundial de peso ligero del CMB Caroline Dubois vs. Camila Panatta Caroline Dubois derrotó a Camila Panatta por decisión unánime para defender el título femenino ligero del CMB Pelea por el título mundial de peso paja del CMB Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos Yokasta Valle derrotó a Yadira Bustillos por decisión mayoritaria (95-95, 98-92, 96-94) Pelea de peso wélter Avious Griffin vs. Justin Cardona Avious Griffin derrotó a Justin Cardona por nocaut en el primer asalto (2:59) Pelea de peso crucero Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. Keno Marley derrotó a Diarra Davis Jr. por decisión unánime (40-35 x3)