El AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), será escenario de un encuentro de fútbol de primer nivel cuando España y Portugal midan fuerzas este lunes 6 de julio en punto de las 9:00 pm horario peninsular / 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro , en lo que será una edición inédita del clásico ibérico en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. ¿Qué equipo se llevó el triunfo al término de los 90 minutos reglamentarios en su duelo en la ronda eliminación directa del máximo torneo de selecciones de la FIFA?

Señal de Telemundo Deportes y Peacock TV en español para ver Portugal vs. España, con Cristiano Ronaldo, este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Quién ganó el partido España vs. Portugal? Resultado del juego de 8avos de final del Mundial 2026

Equipos Goles Resultado España 1 Mikel Merino 90′+1 Portugañ -- --

El delantero Lamine Yamal durante el partido de España vs. Portugal en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA. Revise los horarios oficiales y canales de televisión abierta en el mundo. | Crédito: @sefutbol / Instagram / fifa.com / Composición Gestión Mix

Antesala del partido España vs. Portugal por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

España y Portugal protagonizan el cruce más atractivo de la fase de eliminación directa, atrayendo la mirada de miles de aficionados hispanos y lusos. Ambas escuadras europeas aterrizan en territorio texano tras superar un inicio de torneo dubitativo para consolidar gradualmente sus respectivas propuestas futbolísticas. Este derbi peninsular define el boleto a los cuartos de final en un escenario de primer nivel que garantiza un espectáculo táctico absoluto.

La selección española dirigida por Luis de la Fuente llega a este compromiso exhibiendo un nivel arrollador tras golear cómodamente a Austria por 3-0. El conjunto ibérico sustenta su éxito reciente en una solidez defensiva impecable, manteniendo la portería de Unai Simón invicta durante los cuatro partidos disputados en el certamen. Esta histórica marca de imbatibilidad se complementa perfectamente con la contundencia ofensiva liderada por un inspirado Mikel Oyarzabal, quien figura entre los máximos artilleros del campeonato. La estructura táctica de la escuadra busca mantener el control del balón para dictar el ritmo del encuentro en la ciudad de Dallas.

Por su parte, la escuadra lusitana comandada por el estratega español Roberto Martínez selló su clasificación de manera mucho más agónica en su llave previa ante Croacia. El equipo necesitó un dramático gol de Gonçalo Ramos en el minuto 94 para asegurar la victoria por 2-1 y avanzar a la siguiente etapa de la competición. Aunque el funcionamiento colectivo ha generado ciertos cuestionamientos durante la fase regular, la plantilla está repleta de figuras individuales capaces de desequilibrar cualquier planteamiento. El cuadro portugués confía plenamente en su jerarquía competitiva para imponer condiciones en suelo norteamericano y disipar las críticas.

Este trascendental choque ofrece un fascinante duelo generacional entre la histórica presencia de Cristiano Ronaldo, de 41 años, y la frescura técnica del juvenil Lamine Yamal, de 18. El encuentro representa además una revancha directa de la pasada final de la UEFA Nations League 2025, donde los lusos se coronaron campeones mediante la tanda de penales tras igualar a dos goles. Quien resulte vencedor de este tenso derbi asegurará su lugar entre los ocho mejores equipos del torneo internacional. En la siguiente instancia, el clasificado deberá medir fuerzas ante el sobreviviente de la llave que disputan Estados Unidos y Bélgica.