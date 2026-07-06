La Portugal de Cristiano Ronaldo y la España de Lamine Yamal cara a cara en una instancia que pocos esperaban en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Este lunes 6 de julio, no te pierdas la transmisión de Portugal vs. España EN VIVO por la señal de GOL Caracol en TV Abierta desde Colombia, que iniciará desde las 2:00 p.m. hora Bogotá. Los lusos enfrentarán al combinado español en una inédita edición del clásico ibérico en la ronda de eliminación directa del máximo torneo de selecciones de la FIFA.

Transmisión de ESPN en vivo del partido España vs. Portugal por octavos del Mundial 2026. Imagen del encuentro disponible en plataformas digitales y el servicio de Disney Plus Premium online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Portugal vs. España por 8avos de final de la Copa Mundial 2026?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Portugal vs. España por 8avos de final de la Copa Mundial 2026.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Portugal vs. España por 16avos de final de la Copa Mundial 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar Portugal vs. España por 8avos de final de la Copa Mundial 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

Señal de DIRECTV para ver España vs. Portugal, con Cristiano Ronaldo, este lunes 6 de julio, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para mirar el Portugal vs. España por 8avos de final de la Copa Mundial 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el partido de Portugal vs. España.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Portugal vs. España por 16avos de final de la Copa Mundial 2026?

Si en caso deseas ver todos los juegos de cara al Mundial de la FIFA 2026, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (ditu.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Hora, TV y dónde ver Portugal vs. España EN VIVO de 8avos de final del Mundial 2026

Fecha: Lunes, 6 de julio de 2026

Lunes, 6 de julio de 2026 Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos)

AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos) Horario: 2:00 p.m. Colombia

2:00 p.m. Colombia Canal TV: GOL Caracol

GOL Caracol Streaming: Caracol Play

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)