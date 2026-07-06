No es frecuente que una eliminatoria mundialista reúna al mismo tiempo a una leyenda que intenta prolongar sus últimos capítulos en la élite y a un futbolista llamado a marcar una época. Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal representan extremos opuestos de una misma historia que volverá a escribirse este lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, donde Portugal y España disputarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

El partido comenzará a las 14:00 horas de Colombia, Perú y Ecuador (3 p.m. ET / 12 p.m. PT / 21:00 de Madrid) y pondrá frente a frente a dos selecciones que llegan por caminos diferentes. España aterriza en Dallas respaldada por una defensa que todavía no ha concedido goles en el torneo. Portugal, en cambio, ha necesitado más resistencia que brillantez para avanzar, pero conserva suficientes argumentos individuales para cambiar el rumbo de cualquier encuentro.

Para los aficionados de Latinoamérica, ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium ofrecerán la cobertura oficial EN VIVO por televisión y streaming, con programación especial dedicada a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

La selección española afronta el desafío de confirmar las buenas sensaciones que ha transmitido durante las últimas semanas. Portugal busca repetir la fórmula que le permitió imponerse a España en la final de la Liga de Naciones 2025. El premio para el ganador será un lugar entre los ocho mejores equipos del campeonato.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, España vs. Portugal por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre España y Portugal para gran parte del continente. La cobertura incluirá programas previos, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la narración completa de uno de los encuentros más esperados de los octavos de final.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y una programación especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver España vs. Portugal

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, España vs. Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026?

Además de ESPN, algunos operadores de televisión de pago ofrecerán el encuentro mediante ESPN 2, señal que complementará la cobertura especial del Mundial 2026 en distintos países de Latinoamérica.

Canales de ESPN 2 para ver España vs. Portugal

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, España vs. Portugal por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el partido desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets y dispositivos de streaming compatibles. Además de la señal en vivo, la plataforma ofrecerá análisis, programas especiales, repeticiones y contenidos exclusivos relacionados con la fase eliminatoria del Mundial.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Lunes 6 de julio de 2026 Partido España vs. Portugal Competición Copa Mundial FIFA 2026 (octavos de final) Hora Colombia 14:00 Hora Perú y Ecuador 14:00 Hora Venezuela y Bolivia 15:00 Hora Chile 15:00 Hora Argentina, Uruguay y Paraguay 16:00 Hora México (CT) 13:00 Hora Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Hora España 21:00 TV Latinoamérica ESPN y ESPN 2 Streaming Disney+ Premium Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Dallas, Texas, Estados Unidos

Un partido que enfrenta dos generaciones

La imagen del encuentro es difícil de ignorar. De un lado estará Cristiano Ronaldo, campeón de Europa, ganador de cinco Balones de Oro y máximo goleador de selecciones en la historia. Del otro aparecerá Lamine Yamal, el futbolista que mejor representa el relevo generacional del fútbol europeo.

Sin embargo, reducir el partido a ese duelo sería simplificar demasiado una eliminatoria que también pasa por los pies de Rodri, Pedri, Bruno Fernandes, Vitinha, Dani Olmo y Rafael Leão. España ha construido una estructura colectiva más estable. Portugal mantiene la capacidad de desequilibrar cualquier escenario mediante el talento individual.

Lectura de Noé Yactayo

“Hay partidos que se explican a través de los sistemas tácticos y otros que terminan definidos por la personalidad de quienes aparecen en los momentos decisivos. España y Portugal probablemente contengan elementos de ambas categorías. La selección española llega con una idea más consolidada, una presión mejor coordinada y una sensación de control que pocos equipos han conseguido transmitir durante este Mundial.

Portugal, en cambio, sigue siendo una incógnita fascinante. Tiene futbolistas capaces de resolver acciones imposibles y un grupo acostumbrado a convivir con la presión de los grandes torneos. El problema es que todavía no ha logrado encadenar una actuación completa frente a un rival de primer nivel.

La clave puede estar en la paciencia. España intentará que el partido se juegue a la velocidad que marquen Rodri y Pedri. Portugal buscará acelerar cada transición con Bruno Fernandes, Vitinha y Rafael Leão. El equipo que consiga imponer ese ritmo tendrá una ventaja enorme. Porque en eliminatorias tan equilibradas como esta, controlar el tiempo del partido suele ser tan importante como controlar el balón."