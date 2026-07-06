Hay partidos que trascienden la ronda en la que se juegan. España y Portugal llegan a Dallas con la sensación de estar disputando algo más que un boleto a los cuartos de final. De un lado aparece una selección española que todavía no ha recibido goles en el Mundial 2026 y que ha encontrado en Rodri, Pedri y Lamine Yamal una estructura cada vez más difícil de descifrar. Del otro, una Portugal que sigue orbitando alrededor de Cristiano Ronaldo y que ya sabe lo que significa derrotar a La Roja en una final reciente.

El AT&T Stadium de Arlington albergará este lunes 6 de julio uno de los cruces más atractivos de la fase eliminatoria. El encuentro comenzará a las 13:00 horas del Centro de México (3 p.m. ET / 12 p.m. PT / 21:00 horas de Madrid) y pondrá frente a frente a dos selecciones acostumbradas a competir bajo presión.

España llega después de superar con autoridad a Austria, mientras que Portugal necesitó una prórroga para dejar atrás a Croacia. Esa diferencia en las sensaciones previas convierte a la selección dirigida por Luis de la Fuente en uno de los equipos más observados del torneo. Sin embargo, la experiencia acumulada por el grupo de Roberto Martínez obliga a desconfiar de cualquier pronóstico apresurado.

Para los aficionados mexicanos, la transmisión oficial estará disponible EN VIVO y GRATIS por Canal 5, mientras que TUDN ofrecerá una cobertura completa por televisión de paga. También se podrá seguir mediante ViX y TUDN En Vivo desde dispositivos compatibles.

TL;DR del España vs. Portugal por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN En Vivo

ViX y TUDN En Vivo 🕐 Hora: 13:00 horas del Centro de México

13:00 horas del Centro de México 🏟️ Estadio: AT&T Stadium

AT&T Stadium 📍 Ciudad: Arlington, Dallas, Texas

Arlington, Dallas, Texas 🌎 Octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

⭐ Cristiano Ronaldo lidera a Portugal

🌟 Lamine Yamal encabeza el ataque español

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, España vs. Portugal por el Mundial 2026?

El partido entre España y Portugal será transmitido EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga en México.

La cobertura incluirá programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y toda la información relacionada con uno de los partidos más esperados de los octavos de final.

Canales de Canal 5 en México

Operador Canal Dish 105 SD y 605 HD SKY 105 SD y 1105 HD Megacable 205 SD y 1205 HD Izzi 105 SD y 805 HD Total Play 5 SD y 105 HD

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa por ViX y TUDN?

Los usuarios también podrán seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a las transmisiones desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Dependiendo del dispositivo utilizado y de la región donde se encuentre el usuario, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, España vs. Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026?

Además de la transmisión gratuita mediante Canal 5, los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de TUDN, señal que contará con programación especial antes y después del partido.

La cobertura incluirá análisis táctico, reportes desde Dallas, entrevistas, estadísticas en tiempo real y comentarios de especialistas durante toda la jornada.

Canales de TUDN en México

Operador Canal Total Play 503 SKY 547 y 1547 Izzi 501 y 890

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, España vs. Portugal en Estados Unidos?

La comunidad mexicana e hispana en Estados Unidos también contará con la cobertura de TUDN USA, una de las señales con mayor audiencia durante los grandes eventos internacionales.

Además de TUDN USA, el encuentro estará disponible mediante FOX y Telemundo, dependiendo del idioma y la región del espectador.

Canales de TUDN USA

Operador Canal Dish Latino 856 Spectrum 444 DIRECTV 464

España llega con la defensa más sólida del campeonato

La selección española ha construido buena parte de su candidatura alrededor de una virtud poco habitual en torneos tan largos: la capacidad para reducir al mínimo los riesgos defensivos.

Ningún rival ha conseguido marcarle durante el Mundial. La combinación formada por Unai Simón, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella ha ofrecido seguridad constante, mientras que Rodri se ha encargado de controlar el ritmo de los partidos desde el centro del campo.

A medida que avanzó el torneo, España fue encontrando también soluciones ofensivas. Dani Olmo ha ganado influencia entre líneas y Lamine Yamal se ha convertido en el futbolista más desequilibrante del equipo.

Portugal confía en la experiencia de Cristiano Ronaldo

La selección portuguesa no ha dejado las mismas sensaciones que España durante el torneo, pero sigue contando con recursos suficientes para competir contra cualquiera.

Cristiano Ronaldo continúa siendo la principal referencia ofensiva del equipo, acompañado por futbolistas capaces de marcar diferencias en escenarios exigentes como Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves y Rafael Leão.

Portugal ya derrotó a España en la final de la Liga de Naciones 2025 y ese antecedente aporta una dosis extra de confianza antes de una eliminatoria donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Horarios, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido España vs. Portugal Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) Fecha Lunes 6 de julio de 2026 Horario México (CT) 13:00 Horario ET 3:00 p.m. Horario PT 12:00 p.m. Horario España 21:00 TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio AT&T Stadium Capacidad 80,000 espectadores aprox. Ciudad Arlington, Dallas, Texas Dirección 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos

El AT&T Stadium volverá a convertirse en uno de los centros de atención del fútbol mundial. España llega respaldada por su equilibrio colectivo y por una defensa que todavía no ha sido superada. Portugal, por su parte, confía en la experiencia de una generación acostumbrada a competir en las grandes citas. El premio será un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)

Lectura de Noé Yactayo

“España ha encontrado algo que suele ser más difícil de construir que el talento: una identidad reconocible. El equipo de Luis de la Fuente sabe cuándo acelerar, cuándo bajar el ritmo y cómo protegerse cuando pierde la pelota. Esa sensación de control explica buena parte de su recorrido en el torneo.

Portugal llega desde un lugar diferente. Ha necesitado resolver situaciones incómodas y todavía no ha completado un partido que combine autoridad con continuidad. Sin embargo, las eliminatorias rara vez respetan la lógica acumulada durante las semanas anteriores. La experiencia de Cristiano Ronaldo, la inteligencia de Bruno Fernandes y la calidad técnica de Vitinha bastan para convertir cualquier escenario en un problema complejo para el rival.

La clave probablemente estará en quién consigue imponer el ritmo del partido. Si España logra gobernar la posesión, aumentará sus posibilidades de avanzar. Si Portugal encuentra espacios para correr y acelerar las transiciones, la eliminatoria puede cambiar de dirección en cuestión de minutos. Por eso este cruce parece mucho más equilibrado de lo que indican algunas estadísticas previas."