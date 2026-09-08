Real Madrid recibe al Inter de Milán este martes 8 de septiembre, por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Conoce cómo mirar por TV y streaming online. (Foto: Composición Gestión Mix)
Real Madrid recibe al Inter de Milán este martes 8 de septiembre, por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Conoce cómo mirar por TV y streaming online. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Real Madrid vs. Inter de Milán abren este martes la ruta del equipo blanco en la Champions League hoy, martes 8 de septiembre desde las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Golpeado por la reciente derrota en Sevilla y con una plantilla afectada por importantes ausencias, el equipo local debuta obligado a responder desde el primer partido. El reto es tan claro como habitual para el club más laureado de Europa: pelear por conquistar una nueva Copa de Europa. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce los canales de TV y streaming online que pasarán el juego desde México, España, Estados Unidos y otros países del mundo.

¿Cómo mirar Real Madrid - Inter EN VIVO por TV abierta, cable y streaming online?

País o regiónTV / canalStreaming online
PerúESPNDisney+ Premium
ColombiaESPNDisney+ Premium
EcuadorESPNDisney+ Premium
ArgentinaESPN / Fox Sports ArgentinaDisney+ Premium
ChileESPNDisney+ Premium
UruguayESPNDisney+ Premium
BrasilSpaceMax, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play
MéxicoTNT SportsHBO Max
Estados UnidosTUDN USAParamount+ y ViX
EspañaMovistar Liga de CampeonesMovistar+
ItaliaSky Sport Uno / Sky Sport 1Sky Go y NOW
Reino UnidoTNT Sports 1HBO Max
IrlandaTNT Sports 1 / Premier Sports ROI 1HBO Max
FranciaCanal+ Live 2myCANAL
AlemaniaDAZN
AustriaDAZN
PortugalSport TV 5Sport TV Multiscreen / DAZN
CanadáDAZN
AustraliaStan Sport
Nueva ZelandaDAZN
Medio Oriente y Norte de ÁfricabeIN Sports HD 1beIN CONNECT y TOD
SudáfricaSuperSport Premier League / SuperSport MáXimo 1DStv App
NigeriaSuperSport Football Plus / SuperSport MáXimo 1DStv Now

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Inter EN VIVO HOY 8 de septiembre?

Real Madrid recibe al Inter de Milán este martes 8 de septiembre, por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. El partido comienza a las 21:00 en Madrid (14:00 en Perú), en el Santiago Bernabéu.

País o regiónHora local
Perú14:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Argentina16:00
Chile16:00
Uruguay16:00
Brasil16:00
México13:00
Estados Unidos15:00 ET / 12:00 PT
España21:00
Italia21:00
Reino Unido20:00
Irlanda20:00
Francia21:00
Alemania21:00
Austria21:00
Portugal20:00
Canadá15:00 ET / 12:00 PT
AustraliaMiércoles 06:00 AEST
Nueva ZelandaMiércoles 08:00 NZST
Medio Oriente y Norte de ÁfricaVariable según país
Sudáfrica21:00
Nigeria20:00

Datos clave del partido Real Madrid - Inter de Milán

  • Partido: Real Madrid vs. Inter de Milán
  • Competencia: UEFA Champions League 2026/27, jornada 1 de la fase liga
  • Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
  • Horario en México: 13 horas (CDMX), 14 horas (PER/COL/EU), 15 horas (VEN/CHI), 16 horas (ARG/URU), 21 horas (ESP)
  • Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid
  • Transmisión: ESPN, Movistar Liga de Campeones, HBO Max, TNT Sports.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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