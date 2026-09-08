Real Madrid vs. Inter de Milán abren este martes la ruta del equipo blanco en la Champions League hoy, martes 8 de septiembre desde las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu . Golpeado por la reciente derrota en Sevilla y con una plantilla afectada por importantes ausencias, el equipo local debuta obligado a responder desde el primer partido. El reto es tan claro como habitual para el club más laureado de Europa: pelear por conquistar una nueva Copa de Europa. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce los canales de TV y streaming online que pasarán el juego desde México, España, Estados Unidos y otros países del mundo.

¿Cómo mirar Real Madrid - Inter EN VIVO por TV abierta, cable y streaming online?

País o región TV / canal Streaming online Perú ESPN Disney+ Premium Colombia ESPN Disney+ Premium Ecuador ESPN Disney+ Premium Argentina ESPN / Fox Sports Argentina Disney+ Premium Chile ESPN Disney+ Premium Uruguay ESPN Disney+ Premium Brasil Space Max, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play México TNT Sports HBO Max Estados Unidos TUDN USA Paramount+ y ViX España Movistar Liga de Campeones Movistar+ Italia Sky Sport Uno / Sky Sport 1 Sky Go y NOW Reino Unido TNT Sports 1 HBO Max Irlanda TNT Sports 1 / Premier Sports ROI 1 HBO Max Francia Canal+ Live 2 myCANAL Alemania — DAZN Austria — DAZN Portugal Sport TV 5 Sport TV Multiscreen / DAZN Canadá — DAZN Australia — Stan Sport Nueva Zelanda — DAZN Medio Oriente y Norte de África beIN Sports HD 1 beIN CONNECT y TOD Sudáfrica SuperSport Premier League / SuperSport MáXimo 1 DStv App Nigeria SuperSport Football Plus / SuperSport MáXimo 1 DStv Now

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Inter EN VIVO HOY 8 de septiembre?

Real Madrid recibe al Inter de Milán este martes 8 de septiembre, por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. El partido comienza a las 21:00 en Madrid (14:00 en Perú), en el Santiago Bernabéu.

País o región Hora local Perú 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Argentina 16:00 Chile 16:00 Uruguay 16:00 Brasil 16:00 México 13:00 Estados Unidos 15:00 ET / 12:00 PT España 21:00 Italia 21:00 Reino Unido 20:00 Irlanda 20:00 Francia 21:00 Alemania 21:00 Austria 21:00 Portugal 20:00 Canadá 15:00 ET / 12:00 PT Australia Miércoles 06:00 AEST Nueva Zelanda Miércoles 08:00 NZST Medio Oriente y Norte de África Variable según país Sudáfrica 21:00 Nigeria 20:00

Datos clave del partido Real Madrid - Inter de Milán

Partido: Real Madrid vs. Inter de Milán

Real Madrid vs. Inter de Milán Competencia: UEFA Champions League 2026/27, jornada 1 de la fase liga

UEFA Champions League 2026/27, jornada 1 de la fase liga Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Martes 8 de septiembre de 2026 Horario en México: 13 horas (CDMX), 14 horas (PER/COL/EU), 15 horas (VEN/CHI), 16 horas (ARG/URU), 21 horas (ESP)

13 horas (CDMX), 14 horas (PER/COL/EU), 15 horas (VEN/CHI), 16 horas (ARG/URU), 21 horas (ESP) Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid

Santiago Bernabéu, Madrid Transmisión: ESPN, Movistar Liga de Campeones, HBO Max, TNT Sports.