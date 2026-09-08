Real Madrid vs. Inter de Milán abren este martes la ruta del equipo blanco en la Champions League hoy, martes 8 de septiembre desde las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Golpeado por la reciente derrota en Sevilla y con una plantilla afectada por importantes ausencias, el equipo local debuta obligado a responder desde el primer partido. El reto es tan claro como habitual para el club más laureado de Europa: pelear por conquistar una nueva Copa de Europa. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce los canales de TV y streaming online que pasarán el juego desde México, España, Estados Unidos y otros países del mundo.
¿Cómo mirar Real Madrid - Inter EN VIVO por TV abierta, cable y streaming online?
|País o región
|TV / canal
|Streaming online
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|ESPN / Fox Sports Argentina
|Disney+ Premium
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|Space
|Max, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play
|México
|TNT Sports
|HBO Max
|Estados Unidos
|TUDN USA
|Paramount+ y ViX
|España
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
|Italia
|Sky Sport Uno / Sky Sport 1
|Sky Go y NOW
|Reino Unido
|TNT Sports 1
|HBO Max
|Irlanda
|TNT Sports 1 / Premier Sports ROI 1
|HBO Max
|Francia
|Canal+ Live 2
|myCANAL
|Alemania
|—
|DAZN
|Austria
|—
|DAZN
|Portugal
|Sport TV 5
|Sport TV Multiscreen / DAZN
|Canadá
|—
|DAZN
|Australia
|—
|Stan Sport
|Nueva Zelanda
|—
|DAZN
|Medio Oriente y Norte de África
|beIN Sports HD 1
|beIN CONNECT y TOD
|Sudáfrica
|SuperSport Premier League / SuperSport MáXimo 1
|DStv App
|Nigeria
|SuperSport Football Plus / SuperSport MáXimo 1
|DStv Now
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Inter EN VIVO HOY 8 de septiembre?
Real Madrid recibe al Inter de Milán este martes 8 de septiembre, por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. El partido comienza a las 21:00 en Madrid (14:00 en Perú), en el Santiago Bernabéu.
|País o región
|Hora local
|Perú
|14:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Argentina
|16:00
|Chile
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Brasil
|16:00
|México
|13:00
|Estados Unidos
|15:00 ET / 12:00 PT
|España
|21:00
|Italia
|21:00
|Reino Unido
|20:00
|Irlanda
|20:00
|Francia
|21:00
|Alemania
|21:00
|Austria
|21:00
|Portugal
|20:00
|Canadá
|15:00 ET / 12:00 PT
|Australia
|Miércoles 06:00 AEST
|Nueva Zelanda
|Miércoles 08:00 NZST
|Medio Oriente y Norte de África
|Variable según país
|Sudáfrica
|21:00
|Nigeria
|20:00
Datos clave del partido Real Madrid - Inter de Milán
- Partido: Real Madrid vs. Inter de Milán
- Competencia: UEFA Champions League 2026/27, jornada 1 de la fase liga
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario en México: 13 horas (CDMX), 14 horas (PER/COL/EU), 15 horas (VEN/CHI), 16 horas (ARG/URU), 21 horas (ESP)
- Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid
- Transmisión: ESPN, Movistar Liga de Campeones, HBO Max, TNT Sports.