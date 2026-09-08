El espectáculo de la UEFA Champions League vuelve este martes 8 de septiembre desde las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT con un duelo de pronóstico reservado entre Real Madrid e Inter de Milán. Si te encuentras en México o eres un residente hispano siguiendo la señal mexicana, la mejor forma de vivir este choque de ida es a través de HBO Max (Max) y TNT Sports. ¿Quieres saber cómo ver el partido Real Madrid vs. Inter de Milán en vivo en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.

El conjunto blanco dirigido por José Mourinho llega con la urgencia de reaccionar tras sufrir un frustrante tropiezo en LaLiga al caer 1-0 contra el Real Betis en La Cartuja. A pesar de alinear a estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, y gozar de múltiples ocasiones, la falta de efectividad (incluyendo un penal fallado por Mbappé) les costó el partido a los merengues.

Il Nerazzurri, por su parte, llegan con el ánimo por las nubes e invictos tras un espectacular inicio en la Serie A bajo las órdenes de su flamante técnico Cristian Chivu. El pasado fin de semana firmaron una heroica remontada de 3-2 ante el Napoli, luego de ir perdiendo por dos goles. El capitán Lautaro Martínez lideró la gesta con un doblete, anotando el gol del triunfo en el minuto 90.

El Real Madrid - Inter de Milán por la Champions League 2026-27 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Real Madrid vs. Inter de Milán por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

MADRID, ESPAÑA, (08-09-2026).- Movistar Plus transmitirá EN DIRECTO el partido entre Real Madrid vs. Inter de Milán hoy por la Champions League desde el Santiago Bernabéu. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Real Madrid vs. Inter de Milán

Evento : UEFA Champions League 2026-27

: UEFA Champions League 2026-27 Partido : Real Madrid vs. Inter de Milán (Primera jornada de la fase de liga)

: (Primera jornada de la fase de liga) Fecha : Martes, 8 de septiembre de 2026

: Martes, 8 de septiembre de 2026 Hora : 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming : HBO MAX

: TNT | : HBO MAX Lugar: Estádio Santiago Bernabéu, Madrid (España)