Real Madrid se alista para afrontar uno de los duelos más exigentes de su camino en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, cuando mida fuerzas contra Inter de Milán este martes 08 de septiembre. El gran atractivo extra de esta velada futbolística es el regreso de José Mourinho al banquillo merengue en el torneo de clubes más importantes de Europa, enfrentando justamente al equipo nerazzurro con el que logró el histórico triplete en 2010 y que ahora está dirigido por Cristian Chivu. A continuación, te detallamos la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Real Madrid vs. Inter de Milán en vivo y en directo por diferentes plataformas.
¿A qué hora ver EN VIVO Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27 en varios países?
Para que no te pierdas el partido Real Madrid vs. Inter de Milán por la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 8 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27?
Este martes 8 de septiembre se podrá ver el partido Real Madrid vs. Inter de Milán por la Fecha 1 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- México: TNT Sports, Max Mexico
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN NorteDisney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte