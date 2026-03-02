¡El Santiago Bernabéu arde! No te pierdas el choque entre Real Madrid vs. Getafe en vivo por la jornada 26 de LaLiga, un duelo vital donde los merengues buscan recortar la ventaja de cuatro puntos que les lleva el FC Barcelona tras su reciente goleada. Si buscas cómo ver Real Madrid vs. Getafe gratis en Estados Unidos, te compatimos los servicios de streaming disponibles a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular / 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT. A pesar de la sensible baja de Kylian Mbappé, el equipo de Álvaro Arbeloa está obligado a sumar de a tres en casa para mantenerse en la pelea por el título español este 2026. Sigue el minuto a minuto y la transmisión online en directo para no perderte ni un segundo de la magia blanca frente al aguerrido equipo azulón.

Real Madrid y Getafe se enfrentarán en el Estadio Santiago Bernabéu este lunes 2 de marzo (Foto: Composición Gestión / @GetafeCF / @realmadrid)

¿A qué hora ver EN VIVO Real Madrid — Getafe en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Getafe por LaLiga este lunes 2 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

España: 9:00 pm

Posibles alineaciones del Real Madrid — Getafe

Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, David Alaba, Raúl Asencio del Rosario, Dani Carvajal; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Federico Valverde; Vinícius Júnior, Rodrygo.

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Zaid Romero, Juan Antonio Iglesias Sánchez; Luis Milla Manzanares, Alexis Sánchez, Mauro Arambarri; Luis Vázquez, Luis Vázquez.

El Real Madrid vs. Getafe por LaLiga promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid — Getafe?

Este lunes 2 de marzo de 2026 se podrá ver el Real Madrid vs. Getafe por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App

México: SKY Sports México, SKY+ e izzi

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland y DAZN1 Germany

Argentina: ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina

Colombia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Chile: ESPN Chile y Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte