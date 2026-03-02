El Real Madrid está obligado a sumar tres puntos para no perderle pisada al líder FC Barcelona, que goleó 4-1 al Villarreal en el inicio de la Jornada 26 de LaLiga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa recibirá al Getafe CF este lunes 2 de marzo, a partir de las 21:00 (hora peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) , en el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber en qué canal pasan fútbol español en español? Aquí te contamos todas las señales disponibles en tanto cableoperadores y streaming, según el país donde te encuentres, para poder verlo en tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet..

En España, el duelo entre Real Madrid y Getafe será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, el clásico del fútbol español estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre Real Madrid y Getafe por la liga española.

SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del Real Madrid contra el Getafe en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

En tanto, los canales ESPN y el servicio streaming de Disney Plus Premiium pasarán el partido Real Madrid vs. Getafe para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay.

Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el Real Madrid-FC Barcelona en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Getafe por LaLiga EA Sports 2025-26?

Países Horario Canales TV / Streaming España 21:00 DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video Estados Unidos 3 pm ET / 12 pm PT ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 14:00 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 14:00 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 14:00 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 14:00 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 14:00 SKY Sports y SKY Plus Honduras 14:00 SKY Sports y SKY Plus Perú 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 15:00 SKY Sports y SKY Plus Rep. Dominicana 16:00 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Puerto Rico 16:00 ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM Argentina 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Chile 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 17:00 Disney Plus Premium Paraguay 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 17:00 ESPN y Disney Plus Premium