El Real Madrid está obligado a sumar tres puntos para no perderle pisada al líder FC Barcelona, que goleó 4-1 al Villarreal en el inicio de la Jornada 26 de LaLiga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa recibirá al Getafe CF este lunes 2 de marzo, a partir de las 21:00 (hora peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT), en el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber en qué canal pasan fútbol español en español? Aquí te contamos todas las señales disponibles en tanto cableoperadores y streaming, según el país donde te encuentres, para poder verlo en tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet..
En España, el duelo entre Real Madrid y Getafe será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.
En Alemania e Italia, el clásico del fútbol español estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.
Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre Real Madrid y Getafe por la liga española.
SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del Real Madrid contra el Getafe en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.
En tanto, los canales ESPN y el servicio streaming de Disney Plus Premiium pasarán el partido Real Madrid vs. Getafe para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay.
Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el Real Madrid-FC Barcelona en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Getafe por LaLiga EA Sports 2025-26?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
|Estados Unidos
|3 pm ET / 12 pm PT
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|México
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Costa Rica
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|El Salvador
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Nicaragua
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Guatemala
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Honduras
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Perú
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|15:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Rep. Dominicana
|16:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Venezuela
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Puerto Rico
|16:00
|ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
|Argentina
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Chile
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Brasil
|17:00
|Disney Plus Premium
|Paraguay
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium