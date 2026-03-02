MADRID (ESPAÑA), 02/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Real Madrid y Getafe este lunes 2 de marzo desde el Estadio Santiago Bernabéu. FOTO DE JAVIER SORIANO PARA AFP
El Real Madrid está obligado a sumar tres puntos para no perderle pisada al líder FC Barcelona, que goleó 4-1 al Villarreal en el inicio de la Jornada 26 de LaLiga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa recibirá al Getafe CF este lunes 2 de marzo, a partir de las 21:00 (hora peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT), en el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber en qué canal pasan fútbol español en español? Aquí te contamos todas las señales disponibles en tanto cableoperadores y streaming, según el país donde te encuentres, para poder verlo en tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet..

En España, el duelo entre Real Madrid y Getafe será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, el clásico del fútbol español estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre Real Madrid y Getafe por la liga española.

SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del Real Madrid contra el Getafe en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

En tanto, los canales ESPN y el servicio streaming de Disney Plus Premiium pasarán el partido Real Madrid vs. Getafe para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay.

Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el Real Madrid-FC Barcelona en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Getafe por LaLiga EA Sports 2025-26?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España21:00DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
Estados Unidos3 pm ET / 12 pm PTESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México14:00SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica14:00SKY Sports y SKY Plus
El Salvador14:00SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua14:00SKY Sports y SKY Plus
Guatemala14:00SKY Sports y SKY Plus
Honduras14:00SKY Sports y SKY Plus
Perú15:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador15:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá15:00SKY Sports y SKY Plus
Rep. Dominicana16:00SKY Sports y SKY Plus
Venezuela16:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia16:00ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico16:00ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
Argentina17:00ESPN y Disney Plus Premium
Chile17:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil17:00Disney Plus Premium
Paraguay17:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay17:00ESPN y Disney Plus Premium
