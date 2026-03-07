El duelo entre Colombia y Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se juega el sábado 7 de marzo en San Juan, Puerto Rico . El partido forma parte del Grupo A, que reúne también a Puerto Rico, Cuba y Panamá, uno de los grupos más parejos de todo el torneo según el análisis oficial de MLB.

El escenario será el Hiram Bithorn Stadium, un estadio histórico para el béisbol caribeño. De acuerdo al calendario oficial, el juego Colombia vs. Canadá está programado para las 11:00 a. m. ET (hora del Este de EE.UU.), que corresponde al mediodía en Puerto Rico. Para aficionados en Colombia, esa hora equivale también a las 11:00 a. m. , mientras que para seguidores en la mayoría de provincias canadienses de la costa Este será igualmente las 11:00 a. m., y las 8:00 a. m. en la costa del Pacífico.

Qué canal transmite Colombia vs. Canadá EN VIVO en Estados Unidos

Si estás en Estados Unidos, el duelo entre Colombia y Canadá se verá en vivo por FS2 , según la guía oficial de transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El encuentro también contará con cobertura en español por Fox Deportes dentro del paquete de derechos que posee FOX Sports para todo el torneo.

La propia MLB y FOX detallan que el Colombia vs. Canadá del 7 de marzo a las 11 a.m. ET, FS2 , en la franja de partidos de la fase de grupos. Además, plataformas de TV de pago como DirecTV en EE.UU. listan el compromiso en FS2 dentro de la programación del Grupo A. Esto confirma que, si tienes un plan de cable o streaming que incluya FS2 (o Fox Deportes), podrás ver el juego en vivo sin problemas.

¿A qué hora juega Colombia vs. Canadá EN VIVO por CMB 2026?

Aquí tienes una tabla clara con el horario del partido Colombia vs. Canadá (sábado 7 de marzo de 2026) , tomando como referencia la hora oficial de 11:00 a. m. ET en Estados Unidos.

País / región Ciudad de referencia Hora local del partido Estados Unidos Nueva York / Miami 11:00 a. m. Estados Unidos Chicago 10:00 a. m. Estados Unidos Denver 9:00 a. m. Estados Unidos Los Ángeles 8:00 a. m. México Ciudad de México 10:00 a. m. México Tijuana 8:00 a. m. Colombia Bogotá / Medellín 11:00 a. m. Canadá Toronto / Montreal 11:00 a. m. Canadá Winnipeg 10:00 a. m. Canadá Calgary 9:00 a. m. Canadá Vancouver 8:00 a. m. Puerto Rico San Juan 12:00 p. m. (mediodía) República Dominicana Santo Domingo 12:00 p. m. (mediodía) Panamá Ciudad de Panamá 11:00 a. m. Costa Rica San José 10:00 a. m. Guatemala Ciudad de Guatemala 10:00 a. m. El Salvador San Salvador 10:00 a. m. Honduras Tegucigalpa 10:00 a. m. Nicaragua Managua 10:00 a. m. Chile Santiago 1:00 p. m. Argentina Buenos Aires 1:00 p. m. Perú Lima 11:00 a. m. Ecuador Quito 11:00 a. m. Bolivia La Paz 12:00 p. m. (mediodía) Paraguay Asunción 1:00 p. m. Uruguay Montevideo 1:00 p. m. Venezuela Caracas 12:00 p. m. (mediodía)

Cómo ver el partido online desde EE.UU., Colombia y Canadá

Para ver Colombia vs. Canadá online en Estados Unidos, la ruta más directa es acceder a FS2 a través de tu proveedor de TV o de servicios de streaming que incluyan canales de FOX Sports. En la mayoría de plataformas legales que tienen FS2, podrás iniciar sesión con tus credenciales de suscripción y seguir el encuentro en directo desde la app o la web oficial.

En Colombia y Canadá, la señal internacional suele distribuirse a través de socios regionales, pero el eje central de derechos sigue siendo MLB y FOX para la venta global. Por ello, muchos fanáticos optan por servicios de TV por suscripción o paquetes deportivos que incluyan la señal de FOX Sports o equivalentes autorizados para su territorio, o bien por plataformas oficiales de MLB con disponibilidad según región y derechos. Siempre es recomendable verificar la guía local de tu operador unas horas antes del juego, ya que pueden existir acuerdos específicos o cambios de última hora en la parrilla.