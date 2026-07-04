Después de superar con autoridad una exigente fase de grupos, Colombia llega a la etapa donde ya no existe margen de error. La selección de Néstor Lorenzo se enfrenta este viernes 3 de julio a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un duelo que marcará el inicio de su camino en las rondas de eliminación directa. El encuentro se disputará desde las 20:30 horas de Bogotá (9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) en el Kansas City Stadium, donde la Tricolor intentará confirmar el gran nivel mostrado en el Grupo K y dar un paso más hacia el objetivo de alcanzar las instancias decisivas de la Copa del Mundo.
La campaña colombiana hasta ahora ha sido una de las más consistentes del torneo. El combinado cafetero terminó invicto y se quedó con el primer lugar de su grupo por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo, resultados que han fortalecido la confianza de un plantel liderado por Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz. Del otro lado estará Ghana, una selección que logró avanzar como uno de los mejores terceros y que buscará apoyarse en la experiencia de Thomas Partey, Jordan Ayew y Antoine Semenyo para sorprender a uno de los equipos que mejor impresión dejó en la primera ronda.
Si buscas dónde ver Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde Colombia, Estados Unidos, España, México, Chile y el resto de Latinoamérica.
En Colombia, la expectativa es enorme después de la clasificación como líder de grupo. Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play, Ditu, DIRECTV Sports Colombia y DGO, señales que ofrecerán cobertura completa de uno de los encuentros más importantes para la selección cafetera en este Mundial.
En España, los seguidores del torneo tendrán acceso al partido mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar Plus+, plataformas que cuentan con la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 y que emitirán el duelo entre colombianos y ghaneses para todo el territorio español.
Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión estará disponible para la audiencia hispana a través de Telemundo, mientras que FOX Network ofrecerá la señal en inglés. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante FOX One, Peacock, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y la narración de Fútbol de Primera Radio.
En México, los aficionados tendrán múltiples alternativas para seguir el partido mediante Canal 5, TUDN, SKY Sports y ViX Premium, operadores que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 para territorio mexicano.
Mientras tanto, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y DGO. En Perú, el encuentro podrá verse mediante América Televisión, América TVGO, ESPN, Disney+ Premium, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.
Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales nacionales y regionales. Los aficionados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana tendrán acceso al encuentro mediante televisión abierta, cable y plataformas digitales autorizadas.
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Colombia
|20:30
|Caracol TV, RCN TV, DSports
|Caracol Play, Ditu, DGO
|Perú
|20:30
|América TV, ESPN, DSports
|América TVGO, Disney+, DGO, Paramount+
|Ecuador
|20:30
|Teleamazonas, DSports
|DGO, Paramount+
|Venezuela
|21:30
|DSports Venezuela
|DGO
|Chile
|22:30
|Chilevisión, DSports
|DGO, Paramount+
|Argentina
|22:30
|Telefe, TyC Sports, DSports
|DGO, Flow, TyC Sports Play, Paramount+
|Uruguay
|22:30
|DSports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Paraguay
|22:30
|GEN, Trece, Unicanal
|—
|Bolivia
|21:30
|Unitel, Red Uno
|Tigo Sports, Entel TV
|México (CT)
|19:30
|Canal 5, TUDN, SKY Sports
|ViX Premium
|Estados Unidos (ET)
|21:30
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|18:30
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|España
|03:30
|Movistar Plus+
|DAZN Spain, DAZN Mundial
|Costa Rica
|19:30
|Teletica Canal 7
|TDMAX
|Guatemala
|19:30
|Tigo Sports Guatemala
|—
|Honduras
|19:30
|Tigo Sports Honduras
|—
|El Salvador
|19:30
|Tigo Sports El Salvador
|—
|Nicaragua
|19:30
|Tigo Sports Nicaragua
|—
|Panamá
|20:30
|RPC TV, TVN Panamá, TVMax
|Medcom GO
|República Dominicana
|21:30
|CDN Deportes
|—
|Puerto Rico
|21:30
|Telemundo Puerto Rico
|Peacock
Canales de FOX y Telemundo para ver Colombia vs. Ghana EN VIVO en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos tendrán varias alternativas para seguir el partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network y FOX One, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.
La cobertura incluirá programas previos, análisis, entrevistas, alineaciones confirmadas y el relato completo de un partido que podría definir el futuro de la selección colombiana en el torneo.
Canales para ver Colombia vs. Ghana EN VIVO en Estados Unidos
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Atlanta
|FOX, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Phoenix
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos
|Ciudad
|Hora
|Nueva York
|9:30 p.m. ET
|Miami
|9:30 p.m. ET
|Orlando
|9:30 p.m. ET
|Tampa
|9:30 p.m. ET
|Atlanta
|9:30 p.m. ET
|Dallas
|8:30 p.m. CT
|Houston
|8:30 p.m. CT
|Chicago
|8:30 p.m. CT
|Denver
|7:30 p.m. MT
|Phoenix
|6:30 p.m. MST
|Los Ángeles
|6:30 p.m. PT
|San Francisco
|6:30 p.m. PT
|Seattle
|6:30 p.m. PT
|Las Vegas
|6:30 p.m. PT
Horarios para ver Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy
|País
|Hora
|Colombia
|20:30
|Perú
|20:30
|Ecuador
|20:30
|Panamá
|20:30
|México (CT)
|19:30
|Bolivia
|21:30
|Venezuela
|21:30
|Chile
|22:30
|Argentina
|22:30
|Uruguay
|22:30
|Paraguay
|22:30
|Brasil
|22:30
|Estados Unidos (ET)
|9:30 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|6:30 p.m.
|España
|03:30 (sábado 4 de julio)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?
La selección colombiana afronta uno de sus compromisos más importantes del Mundial 2026 después de finalizar en el primer lugar del Grupo K. Los aficionados de la Tricolor tendrán acceso a una amplia cobertura televisiva y digital para seguir cada detalle del encuentro frente a Ghana desde Kansas City.
La transmisión oficial estará disponible mediante Caracol TV, RCN Televisión y Deportes RCN. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Caracol Play y Ditu.
Los usuarios de televisión por suscripción también podrán acceder a la señal de DIRECTV Sports Colombia (DSports) y a la plataforma DGO.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Colombia
- Caracol TV
- RCN Televisión
- Deportes RCN
- DIRECTV Sports Colombia
Streaming en Colombia
- Caracol Play
- Ditu
- DGO
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Estados Unidos?
La comunidad colombiana en Estados Unidos tendrá múltiples opciones para seguir el duelo desde Kansas City. La cobertura en español estará encabezada por Telemundo, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Estados Unidos
- Telemundo
- FOX Network
Streaming en Estados Unidos
- FOX One
- Peacock
- fuboTV
- Telemundo Deportes En Vivo
Radio
- Fútbol de Primera
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en España?
Los aficionados que sigan el Mundial 2026 desde España podrán ver el partido mediante las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en España
- Movistar Plus+
Streaming en España
- DAZN Mundial
- DAZN Spain
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en México?
La transmisión del partido estará disponible mediante televisión abierta, canales deportivos de paga y plataformas de streaming con cobertura oficial del Mundial 2026.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en México
- Canal 5
- TUDN
- SKY Sports
Streaming en México
- ViX Premium
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Perú?
Los aficionados peruanos tendrán una de las coberturas más amplias de Sudamérica para seguir el encuentro entre colombianos y ghaneses.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Perú
- América Televisión
- ESPN
- DIRECTV Sports Perú
Streaming en Perú
- América TVGO
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Chile?
Chile contará con transmisión mediante televisión abierta y televisión de paga para seguir el compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Chile
- Chilevisión
- DIRECTV Sports Chile
Streaming en Chile
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Argentina?
Los campeones del mundo también podrán seguir el encuentro mediante señales deportivas y plataformas digitales que cuentan con los derechos del torneo.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Argentina
- Telefe
- TyC Sports
- DIRECTV Sports Argentina
Streaming en Argentina
- DGO
- Flow
- TyC Sports Play
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Ecuador?
La afición ecuatoriana podrá seguir el encuentro mediante televisión abierta y plataformas digitales especializadas en la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Ecuador
- Teleamazonas
- DIRECTV Sports Ecuador
Streaming en Ecuador
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Uruguay?
Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro entre Colombia y Ghana mediante la cobertura de DIRECTV Sports, operador que forma parte de la transmisión oficial del Mundial 2026 en Sudamérica. Además, distintas plataformas digitales ofrecerán acceso online al compromiso desde cualquier dispositivo compatible.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Uruguay
- DIRECTV Sports Uruguay
Streaming en Uruguay
- DGO
- AUF TV
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Venezuela?
La audiencia venezolana tendrá acceso al partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 mediante la señal de DIRECTV Sports Venezuela, además de la plataforma digital que acompaña la cobertura del torneo.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Venezuela
- DIRECTV Sports Venezuela
Streaming en Venezuela
- DGO
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Bolivia?
Los seguidores bolivianos podrán seguir el partido mediante televisión abierta y servicios deportivos disponibles en el país. La cobertura incluirá la previa, el desarrollo del encuentro y el análisis posterior desde Kansas City.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Bolivia
- Unitel
- Red Uno
Streaming en Bolivia
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Paraguay?
Paraguay contará con varias señales nacionales para seguir el compromiso entre colombianos y ghaneses por la ronda de eliminación directa de la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Paraguay
- GEN
- Trece
- Unicanal
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Costa Rica?
La audiencia costarricense podrá seguir el partido mediante la señal de Teletica y su plataforma digital oficial, que ofrecerán cobertura completa de este encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Costa Rica
- Teletica Canal 7
Streaming en Costa Rica
- TDMAX
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Panamá?
Los aficionados panameños tendrán múltiples opciones para seguir el partido gracias a la cobertura de las principales cadenas de televisión del país y sus servicios digitales asociados.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Panamá
- RPC TV
- TVN Panamá
- TVMax
Streaming en Panamá
- Medcom GO
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Guatemala?
Los seguidores del Mundial en Guatemala podrán ver el encuentro mediante la programación deportiva de Tigo Sports, operador que cuenta con cobertura de los principales partidos del torneo.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Guatemala
- Tigo Sports Guatemala
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Honduras?
La transmisión para Honduras estará disponible a través de Tigo Sports, señal encargada de llevar la cobertura de diversos encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Honduras
- Tigo Sports Honduras
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en El Salvador?
Los aficionados salvadoreños podrán seguir el duelo entre Colombia y Ghana mediante la programación de Tigo Sports, que ofrecerá la cobertura completa del encuentro.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en El Salvador
- Tigo Sports El Salvador
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Nicaragua?
En Nicaragua, los espectadores podrán acceder a la transmisión del partido mediante Tigo Sports, operador que forma parte de la cobertura regional del Mundial 2026.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Nicaragua
- Tigo Sports Nicaragua
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en República Dominicana?
La audiencia dominicana podrá seguir todas las incidencias del partido mediante CDN Deportes, una de las principales señales deportivas disponibles en el país.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en República Dominicana
- CDN Deportes
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Puerto Rico?
La comunidad hispana en Puerto Rico podrá seguir el encuentro mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura mundialista para Estados Unidos, incluyendo televisión y servicios de streaming.
Canales para ver Colombia vs. Ghana en Puerto Rico
- Telemundo Puerto Rico
Streaming en Puerto Rico
- Peacock
- Telemundo Deportes En Vivo