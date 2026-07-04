Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Después de superar con autoridad una exigente fase de grupos, Colombia llega a la etapa donde ya no existe margen de error. La selección de Néstor Lorenzo se enfrenta este viernes 3 de julio a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un duelo que marcará el inicio de su camino en las rondas de eliminación directa. El encuentro se disputará desde las 20:30 horas de Bogotá (9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) en el Kansas City Stadium, donde la Tricolor intentará confirmar el gran nivel mostrado en el Grupo K y dar un paso más hacia el objetivo de alcanzar las instancias decisivas de la Copa del Mundo.

La campaña colombiana hasta ahora ha sido una de las más consistentes del torneo. El combinado cafetero terminó invicto y se quedó con el primer lugar de su grupo por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo, resultados que han fortalecido la confianza de un plantel liderado por Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz. Del otro lado estará Ghana, una selección que logró avanzar como uno de los mejores terceros y que buscará apoyarse en la experiencia de Thomas Partey, Jordan Ayew y Antoine Semenyo para sorprender a uno de los equipos que mejor impresión dejó en la primera ronda.

Si buscas dónde ver Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde Colombia, Estados Unidos, España, México, Chile y el resto de Latinoamérica.

En Colombia, la expectativa es enorme después de la clasificación como líder de grupo. Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play, Ditu, DIRECTV Sports Colombia y DGO, señales que ofrecerán cobertura completa de uno de los encuentros más importantes para la selección cafetera en este Mundial.

En España, los seguidores del torneo tendrán acceso al partido mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar Plus+, plataformas que cuentan con la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 y que emitirán el duelo entre colombianos y ghaneses para todo el territorio español.

Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión estará disponible para la audiencia hispana a través de Telemundo, mientras que FOX Network ofrecerá la señal en inglés. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante FOX One, Peacock, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y la narración de Fútbol de Primera Radio.

En México, los aficionados tendrán múltiples alternativas para seguir el partido mediante Canal 5, TUDN, SKY Sports y ViX Premium, operadores que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 para territorio mexicano.

Mientras tanto, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y DGO. En Perú, el encuentro podrá verse mediante América Televisión, América TVGO, ESPN, Disney+ Premium, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales nacionales y regionales. Los aficionados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana tendrán acceso al encuentro mediante televisión abierta, cable y plataformas digitales autorizadas.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

PaísHoraTVStreaming
Colombia20:30Caracol TV, RCN TV, DSportsCaracol Play, Ditu, DGO
Perú20:30América TV, ESPN, DSportsAmérica TVGO, Disney+, DGO, Paramount+
Ecuador20:30Teleamazonas, DSportsDGO, Paramount+
Venezuela21:30DSports VenezuelaDGO
Chile22:30Chilevisión, DSportsDGO, Paramount+
Argentina22:30Telefe, TyC Sports, DSportsDGO, Flow, TyC Sports Play, Paramount+
Uruguay22:30DSports UruguayDGO, AUF TV, Paramount+
Paraguay22:30GEN, Trece, Unicanal
Bolivia21:30Unitel, Red UnoTigo Sports, Entel TV
México (CT)19:30Canal 5, TUDN, SKY SportsViX Premium
Estados Unidos (ET)21:30FOX Network, TelemundoFOX One, Peacock, fuboTV
Estados Unidos (PT)18:30FOX Network, TelemundoFOX One, Peacock, fuboTV
España03:30Movistar Plus+DAZN Spain, DAZN Mundial
Costa Rica19:30Teletica Canal 7TDMAX
Guatemala19:30Tigo Sports Guatemala
Honduras19:30Tigo Sports Honduras
El Salvador19:30Tigo Sports El Salvador
Nicaragua19:30Tigo Sports Nicaragua
Panamá20:30RPC TV, TVN Panamá, TVMaxMedcom GO
República Dominicana21:30CDN Deportes
Puerto Rico21:30Telemundo Puerto RicoPeacock

Canales de FOX y Telemundo para ver Colombia vs. Ghana EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán varias alternativas para seguir el partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network y FOX One, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

La cobertura incluirá programas previos, análisis, entrevistas, alineaciones confirmadas y el relato completo de un partido que podría definir el futuro de la selección colombiana en el torneo.

Canales para ver Colombia vs. Ghana EN VIVO en Estados Unidos

CiudadTVStreaming
Nueva YorkFOX, Telemundo 47FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
MiamiFOX, Telemundo 51FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
OrlandoFOX, Telemundo 31FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
TampaFOX, Telemundo 49FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
DallasFOX, Telemundo 39FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
HoustonFOX, Telemundo 47FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
ChicagoFOX, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
AtlantaFOX, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
Los ÁngelesFOX, Telemundo 52FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
PhoenixFOX, Telemundo 39FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes

Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos

CiudadHora
Nueva York9:30 p.m. ET
Miami9:30 p.m. ET
Orlando9:30 p.m. ET
Tampa9:30 p.m. ET
Atlanta9:30 p.m. ET
Dallas8:30 p.m. CT
Houston8:30 p.m. CT
Chicago8:30 p.m. CT
Denver7:30 p.m. MT
Phoenix6:30 p.m. MST
Los Ángeles6:30 p.m. PT
San Francisco6:30 p.m. PT
Seattle6:30 p.m. PT
Las Vegas6:30 p.m. PT

Horarios para ver Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy

PaísHora
Colombia20:30
Perú20:30
Ecuador20:30
Panamá20:30
México (CT)19:30
Bolivia21:30
Venezuela21:30
Chile22:30
Argentina22:30
Uruguay22:30
Paraguay22:30
Brasil22:30
Estados Unidos (ET)9:30 p.m.
Estados Unidos (PT)6:30 p.m.
España03:30 (sábado 4 de julio)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?

La selección colombiana afronta uno de sus compromisos más importantes del Mundial 2026 después de finalizar en el primer lugar del Grupo K. Los aficionados de la Tricolor tendrán acceso a una amplia cobertura televisiva y digital para seguir cada detalle del encuentro frente a Ghana desde Kansas City.

La transmisión oficial estará disponible mediante Caracol TV, RCN Televisión y Deportes RCN. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Caracol Play y Ditu.

Los usuarios de televisión por suscripción también podrán acceder a la señal de DIRECTV Sports Colombia (DSports) y a la plataforma DGO.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Colombia

  • Caracol TV
  • RCN Televisión
  • Deportes RCN
  • DIRECTV Sports Colombia

Streaming en Colombia

  • Caracol Play
  • Ditu
  • DGO

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Estados Unidos?

La comunidad colombiana en Estados Unidos tendrá múltiples opciones para seguir el duelo desde Kansas City. La cobertura en español estará encabezada por Telemundo, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Estados Unidos

  • Telemundo
  • FOX Network

Streaming en Estados Unidos

  • FOX One
  • Peacock
  • fuboTV
  • Telemundo Deportes En Vivo

Radio

  • Fútbol de Primera

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en España?

Los aficionados que sigan el Mundial 2026 desde España podrán ver el partido mediante las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en España

  • Movistar Plus+

Streaming en España

  • DAZN Mundial
  • DAZN Spain

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en México?

La transmisión del partido estará disponible mediante televisión abierta, canales deportivos de paga y plataformas de streaming con cobertura oficial del Mundial 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en México

  • Canal 5
  • TUDN
  • SKY Sports

Streaming en México

  • ViX Premium

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Perú?

Los aficionados peruanos tendrán una de las coberturas más amplias de Sudamérica para seguir el encuentro entre colombianos y ghaneses.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Perú

  • América Televisión
  • ESPN
  • DIRECTV Sports Perú

Streaming en Perú

  • América TVGO
  • Disney+ Premium
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Chile?

Chile contará con transmisión mediante televisión abierta y televisión de paga para seguir el compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Chile

  • Chilevisión
  • DIRECTV Sports Chile

Streaming en Chile

  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Argentina?

Los campeones del mundo también podrán seguir el encuentro mediante señales deportivas y plataformas digitales que cuentan con los derechos del torneo.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Argentina

  • Telefe
  • TyC Sports
  • DIRECTV Sports Argentina

Streaming en Argentina

  • DGO
  • Flow
  • TyC Sports Play
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Ecuador?

La afición ecuatoriana podrá seguir el encuentro mediante televisión abierta y plataformas digitales especializadas en la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Ecuador

  • Teleamazonas
  • DIRECTV Sports Ecuador

Streaming en Ecuador

  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro entre Colombia y Ghana mediante la cobertura de DIRECTV Sports, operador que forma parte de la transmisión oficial del Mundial 2026 en Sudamérica. Además, distintas plataformas digitales ofrecerán acceso online al compromiso desde cualquier dispositivo compatible.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Uruguay

  • DIRECTV Sports Uruguay

Streaming en Uruguay

  • DGO
  • AUF TV
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Venezuela?

La audiencia venezolana tendrá acceso al partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 mediante la señal de DIRECTV Sports Venezuela, además de la plataforma digital que acompaña la cobertura del torneo.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Venezuela

  • DIRECTV Sports Venezuela

Streaming en Venezuela

  • DGO

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Bolivia?

Los seguidores bolivianos podrán seguir el partido mediante televisión abierta y servicios deportivos disponibles en el país. La cobertura incluirá la previa, el desarrollo del encuentro y el análisis posterior desde Kansas City.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Bolivia

  • Unitel
  • Red Uno

Streaming en Bolivia

  • Tigo Sports
  • Entel TV

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Paraguay?

Paraguay contará con varias señales nacionales para seguir el compromiso entre colombianos y ghaneses por la ronda de eliminación directa de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Paraguay

  • GEN
  • Trece
  • Unicanal

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Costa Rica?

La audiencia costarricense podrá seguir el partido mediante la señal de Teletica y su plataforma digital oficial, que ofrecerán cobertura completa de este encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Costa Rica

  • Teletica Canal 7

Streaming en Costa Rica

  • TDMAX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Panamá?

Los aficionados panameños tendrán múltiples opciones para seguir el partido gracias a la cobertura de las principales cadenas de televisión del país y sus servicios digitales asociados.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Panamá

  • RPC TV
  • TVN Panamá
  • TVMax

Streaming en Panamá

  • Medcom GO

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Guatemala?

Los seguidores del Mundial en Guatemala podrán ver el encuentro mediante la programación deportiva de Tigo Sports, operador que cuenta con cobertura de los principales partidos del torneo.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Guatemala

  • Tigo Sports Guatemala

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Honduras?

La transmisión para Honduras estará disponible a través de Tigo Sports, señal encargada de llevar la cobertura de diversos encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Honduras

  • Tigo Sports Honduras

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en El Salvador?

Los aficionados salvadoreños podrán seguir el duelo entre Colombia y Ghana mediante la programación de Tigo Sports, que ofrecerá la cobertura completa del encuentro.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en El Salvador

  • Tigo Sports El Salvador

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Nicaragua?

En Nicaragua, los espectadores podrán acceder a la transmisión del partido mediante Tigo Sports, operador que forma parte de la cobertura regional del Mundial 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Nicaragua

  • Tigo Sports Nicaragua

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en República Dominicana?

La audiencia dominicana podrá seguir todas las incidencias del partido mediante CDN Deportes, una de las principales señales deportivas disponibles en el país.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en República Dominicana

  • CDN Deportes

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Puerto Rico?

La comunidad hispana en Puerto Rico podrá seguir el encuentro mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura mundialista para Estados Unidos, incluyendo televisión y servicios de streaming.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Puerto Rico

  • Telemundo Puerto Rico

Streaming en Puerto Rico

  • Peacock
  • Telemundo Deportes En Vivo
GOL CARACOL, CANAL RCN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, DIRECTV EN VIVO — ver partido Colombia vs. Ghana por TV y Online | Mundial | VIDEO
Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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