Revisa cuáles son los canales de TV y señal online para ver en Estados Unidos el partido entre Brasil vs. Marruecos EN VIVO este 13 de junio por el Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa cuáles son los canales de TV y señal online para ver en Estados Unidos el partido entre Brasil vs. Marruecos EN VIVO este 13 de junio por el Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
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Con Neymar y todas sus estrellas al mando de Carlo Ancelotti, la Selección de Brasil debuta ante Marruecos este sábado 13 de junio a partir de las 17:00 horas (PER/ECU/COL), 19:00 horas (ARG/CHI) en el estadio MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Si estás en Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión y streaming online para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

En Estados Unidos, el partido Brasil vs. Marruecos del 13 de junio del Mundial 2026 se verá por los tenedores globales de derechos del torneo: Fox Sports (inglés) y Telemundo/NBCUniversal (español), con distribución nacional por cable, satélite y streaming, sin cortes regionales como en Latinoamérica.

Siga el partido Brasil vs. Marruecos en vivo por ESPN y Disney Plus Premium. Disfrute de la señal oficial del Mundial 2026 a través de fútbol TV y streaming online con acceso exclusivo a la mejor cobertura deportiva. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Siga el partido Brasil vs. Marruecos en vivo por ESPN y Disney Plus Premium. Disfrute de la señal oficial del Mundial 2026 a través de fútbol TV y streaming online con acceso exclusivo a la mejor cobertura deportiva. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Canales TV en EE.UU. para ver Brasil-Marruecos EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026

A continuación, revisa todos los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido entre Brasil vs. Marruecos EN IVVO y EN DIRECTO el sábado 13 de junio por la primera fecha del grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026.

Tipo de plataformaOpciónIdioma principalAlcance en EE. UU.
TV abiertaFoxInglésAfiliadas locales en prácticamente todos los DMA del país
TV de cableFS1 (Fox Sports 1)InglésNacional, disponible en la mayoría de paquetes básicos de cable/satélite
TV de cableFox OneInglésCanal deportivo adicional de Fox con distribución nacional
TV abierta hispanaTelemundoEspañolAfiliadas locales en la mayoría de mercados con población hispana
TV de cable hispanaUniversoEspañolNacional vía cable/satélite
Streaming propietarioPeacockEspañolNacional (OTT disponible en todo EE. UU.)
Streaming autenticadoFox Sports App / Foxsports.comInglésNacional, requiere suscripción a TV de pago con Fox/FS1
vMVPD (live TV OTT)FuboInglés/EspañolNacional, con variaciones de canales locales
vMVPD (live TV OTT)YouTube TVInglés/EspañolNacional
vMVPD (live TV OTT)Hulu + Live TVInglés/EspañolNacional
vMVPD (live TV OTT)DirecTV StreamInglés/EspañolNacional
vMVPD (live TV OTT)Sling TVInglés/EspañolNacional, con variación de locales
  • En inglés, los derechos del Mundial 2026 en EE. UU. son de Fox Sports, con partidos repartidos entre la cadena abierta Fox, el canal de cable FS1 y su app Fox Sports (incluye Foxsports.com y autenticación de TV de pago).
  • En español, la cobertura está a cargo de Telemundo Deportes (NBCUniversal), con partidos en Telemundo, Universo y streaming completo por Peacock a nivel nacional.
  • Todas estas señales se distribuyen nacionalmente; los proveedores de cable, satélite (DirecTV, Dish) y vMVPD (YouTube TV, Hulu Live, Fubo, Sling, DirecTV Stream) toman la misma señal, cambiando solo la disponibilidad según el paquete contratado del usuario, no por “región” del país

Televisión y streaming en inglés

  • Fox (cadena abierta, afiliadas locales en todo EE. UU.).
  • FS1 (Fox Sports 1, canal de cable nacional).
  • Fox One (canal adicional de Fox Sports con partidos del Mundial).
  • Plataforma digital Fox Sports App y Foxsports.com (con autenticación de TV).

Televisión y streaming en español

  • Telemundo (cadena abierta hispana con cobertura nacional vía afiliadas locales).
  • Universo (canal de cable de NBCUniversal).
  • Peacock (OTT de NBCUniversal, emitirá todos los partidos en español en directo y on demand).

Servicios OTT y “live TV” relevantes

  • Fubo: incluye Fox, FS1, a menudo canales locales Telemundo y Universo según mercado; servicio orientado a deportes.
  • YouTube TV: ofrece Fox, FS1 y afiliadas locales de Telemundo en la mayoría de DMA grandes.
  • Hulu + Live TV: paquete con Fox, FS1 y Telemundo locales en mercados principales.
  • Sling TV: según el paquete (Blue/Orange + add-ons) incluye FS1 y, en algunos mercados, afiliadas locales o canales latinos; Telemundo puede variar.
  • DirecTV Stream: incluye Fox, FS1 y Telemundo locales en su paquete base en la mayoría de mercados grandes.

Adicionalmente, Peacock será la opción pura OTT para español, sin necesidad de TV de pago.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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