Con Neymar y todas sus estrellas al mando de Carlo Ancelotti, la Selección de Brasil debuta ante Marruecos este sábado 13 de junio a partir de las 17:00 horas (PER/ECU/COL), 19:00 horas (ARG/CHI) en el estadio MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey . Si estás en Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión y streaming online para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

En Estados Unidos, el partido Brasil vs. Marruecos del 13 de junio del Mundial 2026 se verá por los tenedores globales de derechos del torneo: Fox Sports (inglés) y Telemundo/NBCUniversal (español) , con distribución nacional por cable, satélite y streaming, sin cortes regionales como en Latinoamérica.

Siga el partido Brasil vs. Marruecos en vivo por ESPN y Disney Plus Premium. Disfrute de la señal oficial del Mundial 2026 a través de fútbol TV y streaming online con acceso exclusivo a la mejor cobertura deportiva. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Canales TV en EE.UU. para ver Brasil-Marruecos EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026

A continuación, revisa todos los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido entre Brasil vs. Marruecos EN IVVO y EN DIRECTO el sábado 13 de junio por la primera fecha del grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026.

Tipo de plataforma Opción Idioma principal Alcance en EE. UU. TV abierta Fox Inglés Afiliadas locales en prácticamente todos los DMA del país TV de cable FS1 (Fox Sports 1) Inglés Nacional, disponible en la mayoría de paquetes básicos de cable/satélite TV de cable Fox One Inglés Canal deportivo adicional de Fox con distribución nacional TV abierta hispana Telemundo Español Afiliadas locales en la mayoría de mercados con población hispana TV de cable hispana Universo Español Nacional vía cable/satélite Streaming propietario Peacock Español Nacional (OTT disponible en todo EE. UU.) Streaming autenticado Fox Sports App / Foxsports.com Inglés Nacional, requiere suscripción a TV de pago con Fox/FS1 vMVPD (live TV OTT) Fubo Inglés/Español Nacional, con variaciones de canales locales vMVPD (live TV OTT) YouTube TV Inglés/Español Nacional vMVPD (live TV OTT) Hulu + Live TV Inglés/Español Nacional vMVPD (live TV OTT) DirecTV Stream Inglés/Español Nacional vMVPD (live TV OTT) Sling TV Inglés/Español Nacional, con variación de locales

En inglés, los derechos del Mundial 2026 en EE. UU. son de Fox Sports, con partidos repartidos entre la cadena abierta Fox, el canal de cable FS1 y su app Fox Sports (incluye Foxsports.com y autenticación de TV de pago).

En español, la cobertura está a cargo de Telemundo Deportes (NBCUniversal), con partidos en Telemundo, Universo y streaming completo por Peacock a nivel nacional.

Todas estas señales se distribuyen nacionalmente; los proveedores de cable, satélite (DirecTV, Dish) y vMVPD (YouTube TV, Hulu Live, Fubo, Sling, DirecTV Stream) toman la misma señal, cambiando solo la disponibilidad según el paquete contratado del usuario, no por “región” del país

Televisión y streaming en inglés

Fox (cadena abierta, afiliadas locales en todo EE. UU.).

FS1 (Fox Sports 1, canal de cable nacional).

Fox One (canal adicional de Fox Sports con partidos del Mundial).

Plataforma digital Fox Sports App y Foxsports.com (con autenticación de TV).

Televisión y streaming en español

Telemundo (cadena abierta hispana con cobertura nacional vía afiliadas locales).

Universo (canal de cable de NBCUniversal).

Peacock (OTT de NBCUniversal, emitirá todos los partidos en español en directo y on demand).

Servicios OTT y “live TV” relevantes

Fubo: incluye Fox, FS1, a menudo canales locales Telemundo y Universo según mercado; servicio orientado a deportes.

YouTube TV: ofrece Fox, FS1 y afiliadas locales de Telemundo en la mayoría de DMA grandes.

Hulu + Live TV: paquete con Fox, FS1 y Telemundo locales en mercados principales.

Sling TV: según el paquete (Blue/Orange + add-ons) incluye FS1 y, en algunos mercados, afiliadas locales o canales latinos; Telemundo puede variar.

DirecTV Stream: incluye Fox, FS1 y Telemundo locales en su paquete base en la mayoría de mercados grandes.

Adicionalmente, Peacock será la opción pura OTT para español, sin necesidad de TV de pago.