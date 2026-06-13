Con Neymar y todas sus estrellas al mando de Carlo Ancelotti, la Selección de Brasil debuta ante Marruecos este sábado 13 de junio a partir de las 17:00 horas (PER/ECU/COL), 19:00 horas (ARG/CHI) en el estadio MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Si estás en Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión y streaming online para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.
En Estados Unidos, el partido Brasil vs. Marruecos del 13 de junio del Mundial 2026 se verá por los tenedores globales de derechos del torneo: Fox Sports (inglés) y Telemundo/NBCUniversal (español), con distribución nacional por cable, satélite y streaming, sin cortes regionales como en Latinoamérica.
Canales TV en EE.UU. para ver Brasil-Marruecos EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026
A continuación, revisa todos los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido entre Brasil vs. Marruecos EN IVVO y EN DIRECTO el sábado 13 de junio por la primera fecha del grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026.
|Tipo de plataforma
|Opción
|Idioma principal
|Alcance en EE. UU.
|TV abierta
|Fox
|Inglés
|Afiliadas locales en prácticamente todos los DMA del país
|TV de cable
|FS1 (Fox Sports 1)
|Inglés
|Nacional, disponible en la mayoría de paquetes básicos de cable/satélite
|TV de cable
|Fox One
|Inglés
|Canal deportivo adicional de Fox con distribución nacional
|TV abierta hispana
|Telemundo
|Español
|Afiliadas locales en la mayoría de mercados con población hispana
|TV de cable hispana
|Universo
|Español
|Nacional vía cable/satélite
|Streaming propietario
|Peacock
|Español
|Nacional (OTT disponible en todo EE. UU.)
|Streaming autenticado
|Fox Sports App / Foxsports.com
|Inglés
|Nacional, requiere suscripción a TV de pago con Fox/FS1
|vMVPD (live TV OTT)
|Fubo
|Inglés/Español
|Nacional, con variaciones de canales locales
|vMVPD (live TV OTT)
|YouTube TV
|Inglés/Español
|Nacional
|vMVPD (live TV OTT)
|Hulu + Live TV
|Inglés/Español
|Nacional
|vMVPD (live TV OTT)
|DirecTV Stream
|Inglés/Español
|Nacional
|vMVPD (live TV OTT)
|Sling TV
|Inglés/Español
|Nacional, con variación de locales
- En inglés, los derechos del Mundial 2026 en EE. UU. son de Fox Sports, con partidos repartidos entre la cadena abierta Fox, el canal de cable FS1 y su app Fox Sports (incluye Foxsports.com y autenticación de TV de pago).
- En español, la cobertura está a cargo de Telemundo Deportes (NBCUniversal), con partidos en Telemundo, Universo y streaming completo por Peacock a nivel nacional.
- Todas estas señales se distribuyen nacionalmente; los proveedores de cable, satélite (DirecTV, Dish) y vMVPD (YouTube TV, Hulu Live, Fubo, Sling, DirecTV Stream) toman la misma señal, cambiando solo la disponibilidad según el paquete contratado del usuario, no por “región” del país
Televisión y streaming en inglés
- Fox (cadena abierta, afiliadas locales en todo EE. UU.).
- FS1 (Fox Sports 1, canal de cable nacional).
- Fox One (canal adicional de Fox Sports con partidos del Mundial).
- Plataforma digital Fox Sports App y Foxsports.com (con autenticación de TV).
Televisión y streaming en español
- Telemundo (cadena abierta hispana con cobertura nacional vía afiliadas locales).
- Universo (canal de cable de NBCUniversal).
- Peacock (OTT de NBCUniversal, emitirá todos los partidos en español en directo y on demand).
Servicios OTT y “live TV” relevantes
- Fubo: incluye Fox, FS1, a menudo canales locales Telemundo y Universo según mercado; servicio orientado a deportes.
- YouTube TV: ofrece Fox, FS1 y afiliadas locales de Telemundo en la mayoría de DMA grandes.
- Hulu + Live TV: paquete con Fox, FS1 y Telemundo locales en mercados principales.
- Sling TV: según el paquete (Blue/Orange + add-ons) incluye FS1 y, en algunos mercados, afiliadas locales o canales latinos; Telemundo puede variar.
- DirecTV Stream: incluye Fox, FS1 y Telemundo locales en su paquete base en la mayoría de mercados grandes.
Adicionalmente, Peacock será la opción pura OTT para español, sin necesidad de TV de pago.