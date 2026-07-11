La Selección Argentina se mide este sábado a Suiza, desde las 22:00, por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City . El equipo de Lionel Scaloni, con Lionel Messi como capitán, busca el bicampeonato tras su título en Qatar 2022; llega con la plantilla completa y en óptimas condiciones para pelear por el pase a semifinales. Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo por TV y señal online a través de la señal oficial de TyC Sports y TyC Play desde cualquier plataforma digital.

Conoce qué canal de TV y dónde ver online el partido Argentina vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.

Operador Canal Flow 22 SD y 101 HD DirecTV 629 SD y 1629 HD Telecentro 106 SD y 1016 HD

Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV

Chromecast

Android TV

Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.

¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza hoy?

Argentina vs. Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio desde las 22:00 horas de Buenos Aires en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos por los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina vs. Suiza: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Suiza Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Cuartos de final Fecha Sábado 11 de julio de 2026 Hora 22:00 (Argentina) TV TyC Sports, TV Pública y Telefe Streaming TyC Sports Play y DGO Estadio Arrowhead Stadium Ciudad Kansas City