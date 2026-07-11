Jairo Rúa
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Este sábado Argentina se mide con Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, un choque decisivo que arranca a las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Para los aficionados de Sudamérica, ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido EN VIVO por televisión y streaming este sábado 11 de julio, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

Señal de DIRECTV en vivo para ver el partido Argentina vs. Suiza, vía DSports y DGo, por los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de DIRECTV en vivo para ver el partido Argentina vs. Suiza, vía DSports y DGo, por los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Argentina vs. Suiza para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programación previa, análisis táctico, estadísticas en tiempo real, entrevistas exclusivas y la narración completa de uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final.

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán acceder a la señal en vivo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá una cobertura especial dedicada a la fase eliminatoria de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Argentina vs. Suiza

PaísESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura de la fase eliminatoria del Mundial en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador contratado y del país de residencia, los usuarios también podrán encontrar la transmisión mediante esta señal deportiva.

Canales de ESPN 2 para ver Argentina vs. Suiza

PaísESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde Smart TV, teléfonos móviles, tablets, computadoras y dispositivos de streaming compatibles. La plataforma ofrecerá la señal en vivo, repeticiones, contenido exclusivo, análisis especializados y una cobertura completa de los octavos de final.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Apple TV
  • Roku
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast
  • Computadoras Windows y Mac
  • Teléfonos Android
  • iPhone
  • Tablets Android
  • iPad

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
  • Calidad Full HD
  • Dos dispositivos simultáneos
  • Descargas en dispositivos compatibles

Disney+ Premium

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • Todos los canales y eventos de ESPN
  • Calidad hasta 4K Ultra HD
  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
FechaSábado 11 de julio de 2026
PartidoArgentina vs. Suiza
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Cuartos de final)
Hora Colombia8:00 p.m.
Hora Perú y Ecuador8:00 p.m.
Hora Venezuela y Bolivia9:00 p.m.
Hora Chile9:00 p.m.
Hora Argentina, Uruguay y Paraguay10:00 p.m.
Hora México (CT)7:00 p.m.
Hora Estados Unidos9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT
Hora España2:00 a.m. (12 de julio)
TV LatinoaméricaESPN y ESPN 2
StreamingDisney+ Premium
EstadioArrowhead Stadium
CiudadKansas City

El vigente campeón mundial aseguró su pase a los cuartos de final tras una remontada histórica: venció a Egipto 3-2 en un choque inolvidable. Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández firmaron los goles que dieron vuelta el marcador, luego de que Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko adelantaran a los africanos. Por su parte, Suiza ganó 4-3 en penales tras un pálido 0-0 en 120 minutos. En los helvéticos convirtieron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas; Manuel Akanji falló su ejecución. El resultado deja a Colombia fuera del torneo y confirma la solidez suiza en la lotería de los penales.

TV Pública, Telefe, TyC Sports, Canal 7, ESPN y TyC Sports EN VIVO — ver partido Argentina vs. Suiza por TV y Online | Mundial 2026 | Fútbol Libre | VIDEO
Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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