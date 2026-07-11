Este sábado Argentina se mide con Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, un choque decisivo que arranca a las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City . Para los aficionados de Sudamérica, ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido EN VIVO por televisión y streaming este sábado 11 de julio, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

Señal de DIRECTV en vivo para ver el partido Argentina vs. Suiza, vía DSports y DGo, por los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Argentina vs. Suiza para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programación previa, análisis táctico, estadísticas en tiempo real, entrevistas exclusivas y la narración completa de uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final.

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán acceder a la señal en vivo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá una cobertura especial dedicada a la fase eliminatoria de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Argentina vs. Suiza

País ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura de la fase eliminatoria del Mundial en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador contratado y del país de residencia, los usuarios también podrán encontrar la transmisión mediante esta señal deportiva.

Canales de ESPN 2 para ver Argentina vs. Suiza

País ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde Smart TV, teléfonos móviles, tablets, computadoras y dispositivos de streaming compatibles. La plataforma ofrecerá la señal en vivo, repeticiones, contenido exclusivo, análisis especializados y una cobertura completa de los octavos de final.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Roku

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Computadoras Windows y Mac

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

País Plan mensual Argentina $18.399 ARS Chile $14.190 CLP Colombia COP $49.900 Ecuador USD $11.99 Perú S/ 34.90 México $319 MXN Uruguay USD $26.99 Venezuela USD $16.99 Paraguay USD $16.99 Bolivia USD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

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Películas y series de Star

Todos los canales y eventos de ESPN

Calidad hasta 4K Ultra HD

Dolby Vision y Dolby Atmos

Cuatro dispositivos simultáneos

Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Sábado 11 de julio de 2026 Partido Argentina vs. Suiza Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Cuartos de final) Hora Colombia 8:00 p.m. Hora Perú y Ecuador 8:00 p.m. Hora Venezuela y Bolivia 9:00 p.m. Hora Chile 9:00 p.m. Hora Argentina, Uruguay y Paraguay 10:00 p.m. Hora México (CT) 7:00 p.m. Hora Estados Unidos 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT Hora España 2:00 a.m. (12 de julio) TV Latinoamérica ESPN y ESPN 2 Streaming Disney+ Premium Estadio Arrowhead Stadium Ciudad Kansas City

El vigente campeón mundial aseguró su pase a los cuartos de final tras una remontada histórica: venció a Egipto 3-2 en un choque inolvidable. Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández firmaron los goles que dieron vuelta el marcador, luego de que Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko adelantaran a los africanos. Por su parte, Suiza ganó 4-3 en penales tras un pálido 0-0 en 120 minutos. En los helvéticos convirtieron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas; Manuel Akanji falló su ejecución. El resultado deja a Colombia fuera del torneo y confirma la solidez suiza en la lotería de los penales.

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)