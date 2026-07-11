Este sábado Argentina se mide con Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, un choque decisivo que arranca a las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Para los aficionados de Sudamérica, ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido EN VIVO por televisión y streaming este sábado 11 de julio, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.
¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Argentina vs. Suiza para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programación previa, análisis táctico, estadísticas en tiempo real, entrevistas exclusivas y la narración completa de uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final.
Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán acceder a la señal en vivo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá una cobertura especial dedicada a la fase eliminatoria de la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales de ESPN Latinoamérica para ver Argentina vs. Suiza
|País
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026?
ESPN 2 complementará la cobertura de la fase eliminatoria del Mundial en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador contratado y del país de residencia, los usuarios también podrán encontrar la transmisión mediante esta señal deportiva.
Canales de ESPN 2 para ver Argentina vs. Suiza
|País
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde Smart TV, teléfonos móviles, tablets, computadoras y dispositivos de streaming compatibles. La plataforma ofrecerá la señal en vivo, repeticiones, contenido exclusivo, análisis especializados y una cobertura completa de los octavos de final.
Dispositivos compatibles con Disney+ Premium
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Apple TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
- Computadoras Windows y Mac
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tablets Android
- iPad
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
|País
|Plan mensual
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|Ecuador
|USD $11.99
|Perú
|S/ 34.90
|México
|$319 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|Venezuela
|USD $16.99
|Paraguay
|USD $16.99
|Bolivia
|USD $16.99
¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?
Disney+ Estándar
- Catálogo completo de Disney+
- Películas y series de Star
- ESPN y ESPN 3
- Calidad Full HD
- Dos dispositivos simultáneos
- Descargas en dispositivos compatibles
Disney+ Premium
- Catálogo completo de Disney+
- Películas y series de Star
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- Calidad hasta 4K Ultra HD
- Dolby Vision y Dolby Atmos
- Cuatro dispositivos simultáneos
- Eventos deportivos exclusivos
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026
|Detalle
|Información
|Fecha
|Sábado 11 de julio de 2026
|Partido
|Argentina vs. Suiza
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Cuartos de final)
|Hora Colombia
|8:00 p.m.
|Hora Perú y Ecuador
|8:00 p.m.
|Hora Venezuela y Bolivia
|9:00 p.m.
|Hora Chile
|9:00 p.m.
|Hora Argentina, Uruguay y Paraguay
|10:00 p.m.
|Hora México (CT)
|7:00 p.m.
|Hora Estados Unidos
|9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT
|Hora España
|2:00 a.m. (12 de julio)
|TV Latinoamérica
|ESPN y ESPN 2
|Streaming
|Disney+ Premium
|Estadio
|Arrowhead Stadium
|Ciudad
|Kansas City
El vigente campeón mundial aseguró su pase a los cuartos de final tras una remontada histórica: venció a Egipto 3-2 en un choque inolvidable. Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández firmaron los goles que dieron vuelta el marcador, luego de que Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko adelantaran a los africanos. Por su parte, Suiza ganó 4-3 en penales tras un pálido 0-0 en 120 minutos. En los helvéticos convirtieron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas; Manuel Akanji falló su ejecución. El resultado deja a Colombia fuera del torneo y confirma la solidez suiza en la lotería de los penales.