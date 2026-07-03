Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico llegan en alza tras quedar líderes de su grupo; ahora Colombia enfrentará a Ghana el viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium (Kansas City). Partido programado a las 20:30 (Bogotá) / 21:30 (ET) / 22:30 (Buenos Aires) . ¿Quieres seguir el partido Colombia vs. Portugal desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto por señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el duelo entre colombianos y portugueses.

Revisa la guía completa y los horarios para disfrutar de este encuentro. ¿En qué canales transmiten el partido entre Colombia vs. Ghana?

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre Colombia vs. Ghana para todo el territorio colombiano, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.

Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga

Canal 4 de Bogotá

Canal 5 de Cali

Canal 9 de Barranquilla

Canal 9 de Medellín

Canal 31 de Cartagena

Canal 478 (Global)

Tigo Star

Canal 4 de Bogotá (Análogo)

Canal 4 de Bogotá (Digital)

Canal 4 de Villavicencio

Canal 9 de Cali

Canal 12 de Bucaramanga

Canal 30 de Manizales

Canal 31 de Cartagena

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.

Para acceder a la transmisión solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:

Teléfono móvil Android o iPhone

Tablet

Computadora o laptop

Smart TV con navegador compatible

La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la participación de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.

Paso a paso

Contrata una VPN segura y reconocida. Instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN. Accede a la transmisión en vivo del partido.

Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)

Colombia vs. Ghana: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia

Partido Francia vs. Suecia Competición Copa Mundial FIFA 2026 Fecha Viernes 3 de julio de 2026 Hora Colombia 20:30 horas Hora Estados Unidos 21:30 horas ET / 20:30 horas CT / 19:30 horas MT / 18:30 horas PT Hora México 19:30 horas Canal Canal RCN Streaming RCN Televisión EN VIVO Estadio Arrowhead Stadium Ciudad Kansas City, Estados Unidos Instancia 16vos de final