¡La novena mexicana llega encendida al diamante para demostrar quién manda en el Clásico Mundial de Béisbol 2026! Si quieres saber dónde ver México vs. Italia EN VIVO, prepárate para una cobertura total este martes 10 de marzo a través de Canal 9 EN VIVO GRATIS por TV abierta, gracias al acuerdo de TelevisaUnivision con MLB que garantiza los juegos de la selección mexicana por televisión, y la plataforma de Nu9ve Online para disfrutar del streaming en directo. La artillería azteca aterriza en este duelo con una racha imparable de 27 carreras anotadas en sus últimos tres compromisos, consolidándose como una de las ofensivas más temibles del torneo. No obstante, la selección de Italia no será un rival sencillo, pues cuenta con un roster plagado de estrellas de las Grandes Ligas (MLB) que buscarán silenciar los bates mexicanos a toda costa. Para la afición en México y a comunidad hispana en Estados Unidos, este enfrentamiento es una cita obligatoria para apoyar al “Tri” en su camino hacia la gloria mundialista. Asegura tu lugar frente al televisor o conéctate desde tu dispositivo móvil para no perderte ni un solo pitcheo de esta batalla electrizante programado para las 6:00 p. m. hora del centro de México (7:00 p. m. ET) , horario nocturno ideal para verlo tranquilo desde la comodidad del hogar. El orgullo nacional está en juego y la señal de Canal 9 te llevará cada jugada, cada ponche y cada cuadrangular con la emoción que solo el Rey de los Deportes puede ofrecer. ¡Sintoniza ahora y vive la pasión del béisbol de clase mundial sin pagar un solo centavo!

Dónde ver México vs. Italia EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TV abierta

Si estás en territorio mexicano, la opción más accesible para seguir el juego es la señal abierta de TelevisaUnivision.

Canal 9 (Nu9ve) : transmite en vivo los partidos de la selección mexicana en el Clásico Mundial, incluido el México vs. Italia.

: transmite en vivo los partidos de la selección mexicana en el Clásico Mundial, incluido el México vs. Italia. Canal 5: también forma parte del paquete de beisbol en TV abierta, con otros duelos de México y la fase final del torneo.

Este acuerdo entre TelevisaUnivision y MLB se firmó por tres años, e incluye más de 70 juegos anuales, la Serie Mundial completa y la cobertura del Clásico Mundial de Béisbol 2026 para México. Dentro de ese paquete, están asegurados los partidos de la selección mexicana en fase de grupos, una semifinal y la gran final en TV abierta.​

Para el público italiano que sigue el torneo desde Italia, estos datos te sirven como referencia de la señal mexicana, pero lo ideal es revisar también la programación de canales deportivos locales y de cable (como Sky Italia) que suelen tomar la señal internacional del WBC. En cualquier caso, Canal 9 (Nu9ve) se vuelve una referencia clave para quienes viven en México o sintonizan la señal vía cable o sistemas internacionales.

Cómo ver Nu9ve Online y otras opciones de streaming legales

En México, una guía especializada confirma que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se puede ver en Canal 5 y Nu9ve en TV abierta, además de ViX y Disney+ en streaming para la cobertura ampliada . Eso significa que, si buscas verlo en línea, tu mejor ruta es verificar la app oficial de ViX o el acceso digital que te dé tu operador de TV de paga a la señal en vivo de Nu9ve.

Tipo de acceso Canal / Plataforma Descripción TV de paga / IPTV Nu9ve / Canal 9 Disponible en plataformas de cable o IPTV que incluyan la señal en vivo de los canales TelevisaUnivision. Streaming oficial ViX Servicio de streaming en español del grupo TelevisaUnivision que transmite juegos de MLB y Clásico Mundial en México. TV de paga / streaming Fox Sports / FS1 Canales deportivos que emiten la cartelera internacional del torneo en distintos países. Streaming internacional Fubo / Tubi / Disney+ Plataformas de streaming donde, según la región, se puede ver el Clásico Mundial de Béisbol completo.

Nu9ve / Canal 9 vía plataformas de cable o IPTV que incluyan señal en vivo de los canales de TelevisaUnivision.​

que incluyan señal en vivo de los canales de TelevisaUnivision.​ ViX , el servicio de streaming en español del grupo, que forma parte del acuerdo para mostrar juegos de MLB y Clásico Mundial en México.

, el servicio de streaming en español del grupo, que forma parte del acuerdo para mostrar juegos de MLB y Clásico Mundial en México. Para la cartelera completa internacional, en varios países el torneo se ve por señales como Fox Sports, FS1 y plataformas como Fubo, Tubi o Disney+ según la región.

Fecha, horario y dónde ver México vs. Italia

Partido: México vs. Italia – Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Fase: Ronda de grupos (Grupo con México, Brasil, Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña).

Fecha: Miércoles, 11 de marzo de 2026 .

. Estadio: Daikin Park, Houston, Estados Unidos .

. Hora en México (CDMX): 6:00 p. m. .

. Hora ET (Miami/Nueva York): 7:00 p. m..